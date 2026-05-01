వాణిజ్య సిలిండర్ ధరపై వీరబాదుడు... ఏకంగా 993 పెంపు
దేశంలో వాణిజ్య అవసరాల కోసం వినియోగించే వంట గ్యాస్ ధరను చమురు కంపెనీలు ఏకంగా భారీగా పెంచేశాయి. ప్రతి నెల ఒకటో తేదీన చేపట్టే చమురు ధరల సమీక్షను అడ్డుపెట్టుకుని ఈ వంట గ్యాస్ ధరను భారీగా పెంచాయి. ఒక్క సిలిండర్ (19 కేజీలు)పై సగటున రూ.993 పెంచుతున్నట్లు చమురు సంస్థలు పేర్కొన్నాయి.
ఈ పెండు మే నెల ఒకటో తేదీ నుంచే అమల్లోకి వచ్చింది. గృహ అవసరాలకు వినియోగించే సిలిండర్ ధరలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేదని కేంద్రం వెల్లడించింది. రెండు నెలలు గడుస్తున్నా అమెరికా - ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం ఎప్పుడు ముగుస్తుందో తెలియని అనిశ్చితి నెలకొంది. ఇంధన రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిలో అంతరాయాలు ఈ పెంపునకు దోహదం చేశాయి.
ఫిబ్రవరిలో యుద్ధం ప్రారంభంకాగా.. అప్పటి నుంచి వాణిజ్య సిలిండర్ ధరను మూడుసార్లు పెంచినట్లయింది. మార్చిలో రూ.144, ఏప్రిల్ ఒకటిన రూ.195, ఇప్పుడు అమాంతం రూ.993 పెరిగింది. దీంతో ఒక్క సిలిండర్ ధర రూ.3 వేలు దాటింది. హైదరాబాద్లో ఆ ధర రూ.3,315కు చేరింది.
ఇక ఢిల్లీలో ఒక సిలిండర్ ధర రూ.3,071గా ఉంది. ఈ ప్రభావం రెస్టారంట్లు, హోటళ్ల వ్యాపారాన్ని దెబ్బతీస్తుందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. హోటళ్లు ఆ భారాన్ని వినియోగదారులపై మోపే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతానికి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లో మార్పులేదు. దేశీయ విమాన సంస్థలకు కూడా కేంద్రం ఊరట కల్పించింది. ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్ ధరల్లో ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి మార్పు లేదు. ఇక, ఐదు కిలోల సిలిండర్ ధర రూ.914.50కి పెరిగింది.