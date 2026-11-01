దీపావళికి ముందు షాకిచ్చిన ఆయిల్ కంపెనీలు... గ్యాస్ ధర పెంపు
దీపావళికి ముందు ఆయిల్ కంపెనీలు షాకిచ్చాయి. వాణిజ్య వంట గ్యాస్ ధరను మరోమారు పెంచేశాయి. ప్రతి నెల ఒకటో తేదీన చేపట్టే ధరల సమీక్షలో భాగంగా, నవంబరు ఒకటో తేదీన చేపట్టిన సమీక్ష తర్వాత వాణిజ్య వంట గ్యాస్ సిలిండర్ ధరపై రూ.10 పెంచుతున్నట్టు పేర్కొన్నాయి. దీంతో సిలిండర్ ధర రూ. 2,820కి చేరింది. ఈ పెంపు నవంబరు ఒకటో తేదీ నుంచే అమల్లోకి వచ్చింది.
అయితే, గృహావసరాలకు వినియోగించే గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. గత కొన్ని నెలలుగా వాణిజ్య సిలిండర్ ధరలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. పండగ సీజన్లో మరోసారి ధర పెంచడంతో హోటల్ రంగం, రెస్టారంట్లు ఇతర వాణిజ్య సంస్థలకు ఇబ్బందిగా మారింది. ఢిల్లీలోనూ వాణిజ్య ఎల్పీజీ ధర రూ.2,820గా ఉంది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు, సౌదీలో చమురు క్షేత్రాలపై దాడులు కొనసాగుతుండడం ధరల పెరుగుదలకు కారణంగా తెలుస్తోంది.