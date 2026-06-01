సిలిండర్ ధరను పెంచిన ఆయిల్ కంపెనీలు.. ఎంత పెంచారంటే...
దేశంలో మరోమారు వాణిజ్య సిలిండర్ గ్యాస్ ధరను చమురు కంపెనీలు పెంచాయి. 19 కిలోల సిలిండర్పై రూ.42 ధరను పెంచుతున్నట్టు సోమవారం అధికారికంగా వెల్లడించాయి. అయితే, ఈ పెంపు వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్ర రాజధాని కోల్కతాలో మాత్రం రూ.53.50గా ఉండగా, దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మాత్రం ఈ పెంపు రూ.53.5గా ఉంది. కాగా, గత జనవరి నెలలో రూ.1691.50గా ఉండగా, ఈ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర ఇపుడు ఏకంగా రూ.3113.5కు చేరడం గమనార్హం. అలాగే, ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో రూ.3024.50, చెన్నైలో రూ.3232, హైదరాబాద్లో రూ.3322కు చేరుకుంది. అలాగే, సీఎన్జీ ధరను కూడా కేజీపై రూ.2 చొప్పున పెంచడంతో ఇది ప్రస్తుతం రూ.83.09కు చేరుకుంది. ప్రతినెల ఒకటో తేదీన చేపట్టే ధరల సమీక్షా విధానంలో భాగంగా ఆయిల్ కంపెనీలు ధరలను పెంచాయి.
అలాగే, ఐదు కేజీల ఫ్రీట్రేడ్ ఎల్పీజీ సిలిండర్లపై రూ.11 చొప్పున పెంచారు. గృహ వినియోగ సిలిండర్ల ధరల్లో మార్పులు లేవు. మన దేశంలో సాధారణంగా ప్రభుత్వ రంగంలోని ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, భారత్ పెట్రోలియం, హిందూస్థాన్ పెట్రోలియం రిటైల్ ధరలను ఏకకాలంలో నిర్ణయిస్తాయి. ఇతర సంస్థల గ్యాస్ ధరల్లో కూడా మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ - అమెరికా మధ్య యుద్ధంతో హర్మూజ్ వద్ద నౌకల రవాణా నిలిచిపోవడం భారత్ ఎల్పీజీ ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. భారత్కు అవసరమైన గ్యాస్లో చాలా పెద్ద మొత్తం ఈ మార్గంలోనే ఖతార్, సౌదీ, యూఏఈల నుంచి వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం ఇటీవలే ప్రభుత్వ రంగ ఇంధన కంపెనీలు వాణిజ్య గ్యాస్ స్టాక్ కాకుండా కనీసం 30 రోజులకు సరిపడా నిల్వలు చేయాలని సూచించింది. దిగుమతుల్లో సమస్యలను అధిగమించేందుకు ఈ చర్యను చేపట్టింది.
Tollywood Exibitors war : ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య వార్ - దిల్ రాజు మనుషులు బెదిరింపు !
గత కొంతకాలంగా నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య వివాదం ఇటీవలే ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చింది. ఇటీవలే సితార ఎంటర్ టైన్ మెంట్ నాగవంశీకి, ఏషియన్ ఫిలింస్ అధినేత సునీల్ మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. దానికి పెద్దమనుషులు ఓ కమిటీ వేసి శాంతిపజేశారు. అయితే తాజాగా పెద్ది సినిమా విడుదల సందర్భంగా నిజామాబాద్లోని నటరాజ్ థియేటర్ విషయంలో వివాదం మరింత జఠిలమైంది. ఇందుకు దిల్ రాజు మనుషులు థియేటర్ దగ్గర గొడవ చేశారని థియేటర్ ఓనర్ విక్రాంత్ తెలియజేస్తున్నారు.
Shruti Haasan: గ్రామస్తుల వింత పరిస్థితికి సింగ్ గీతం నుంచి ఏమైంది' సాంగ్
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో ఎప్పుడూ కొత్తదనానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రేక్షకులని అలరించారు ఇప్పుడు ఆయన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘సింగ్ గీతం’ మరోసారి అలాంటి వినూత్నమైన కాన్సెప్ట్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్పై నాగ్ అశ్విన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఇప్పటికే టీజర్లతో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, తాజాగా విడుదలైన ‘ఏమైంది’ పాట ఆ చిత్రంలోని విభిన్న ప్రపంచానికి సరదా పరిచయాన్ని అందించింది. ఈ పాటను స్టార్ హీరోయిన్ శృతి హాసన్ లాంచ్ చేశారు.
పోలీస్ కంప్లైంట్ లో కృష్ణ సినిమాలను గుర్తు చేస్తూ ప్రత్యేక పాట
డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి దర్శకత్వంలో రూపొందిన హారర్-యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ మూవీ జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమం హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర ట్రైలర్తో పాటు రెండు ప్రత్యేక గీతాలను విడుదల చేశారు. అలాగే సూపర్ స్టార్ ఘట్టమనేని కృష్ణ జయంతిని పురస్కరించుకుని కేక్ కట్ చేసి ఘనంగా వేడుకలు నిర్వహించారు.
Charan: జీవితాంతం దాచుకునే సినిమాల్లో పెద్ది ఒకటి : రామ్ చరణ్
పెద్ది’ కోసం మేమంతా రెండున్నరేళ్లు కష్టపడ్డాం. నేను 285 రోజులు షూటింగ్లో పాల్గొన్నాను. డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు ఈ సినిమా కోసం దాదాపు ఐదేళ్లు శ్రమించారు. ఈ సినిమాకు బిగ్గెస్ట్ సెంటర్ పిల్లర్ ఏఆర్ రెహమాన్ గారు. ఆయనలాంటి లెజెండ్తో పనిచేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అని రామ్ చరణ్ అన్నారు. పెద్ది సినిమా ప్రమోషన్ చెన్నై వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా పలు విషయాలు తెలిపారు.
Allu Aravind : అల్లు రామలింగయ్య పేరిట గది నిర్మాణానికి అల్లు అరవింద్ విరాళం
ప్రముఖ నిర్మాత, గీతా ఆర్ట్స్ అధినేత అల్లు అరవింద్ మంచి మనసు చాటుకున్నారు. హైదరాబాద్ లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ లో గల ఆల్ ఇండియా కాపు, తెలగ, బలిజ సంఘం (AITKB Sangham) కు భారీ విరాళం అందించారు. తన తండ్రి కీ.శే. పద్మశ్రీ డా. అల్లు రామలింగయ్య పేరిట లోయర్ ట్యాంక్బండ్లోని సంఘ భవనంలో ఒక గది నిర్మాణానికి 30 లక్షల రూపాయల విరాళం అందజేశారు..