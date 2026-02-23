Cooking Oil: సామాన్యులకు ఇది గుడ్ న్యూసే.. తగ్గనున్న వంట నూనెల ధరలు
సామాన్యులకు ఇది గుడ్ న్యూసేనని చెప్పాలి. నిత్యం పెరిగే ధరలతో ఇబ్బంది పడుతున్న వినియోగదారులకు ఊరటనిచ్చేలా చర్యలు చేపట్టేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ముడి వంట నూనెలపై దిగుమతి సుంకాన్ని తగ్గించాలని నిర్ణయించింది. ఈ కొత్త నిబంధనలు మే 31వ తేదీ నుండి దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక నోటిఫికేషన్ను కేంద్రం ఇప్పటికే విడుదల చేసింది.
ప్రస్తుతం ముడి పామాయిల్, ముడి సోయాబీన్ ఆయిల్తో పాటు ముడి పొద్దుతిరుగుడు నూనెలపై 20 శాతం దిగుమతి పన్ను విధిస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ పన్నును సగానికి కుదించి 10 శాతానికి పరిమితం చేశారు. ఇంకా విదేశాల నుండి వచ్చే ముడి చమురుపై పన్ను తగ్గడం వల్ల నూనె ధరలు తగ్గే అవకాశాలున్నాయి.
ఇకపోతే.. వినియోగదారుల వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ధరల తగ్గింపు ప్రభావాన్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. సుంకం తగ్గింపు ప్రయోజనాలు వినియోగదారులకు చేరుతున్నాయని నిర్ధారించుకోవడానికి అధికారులు అనేక రాష్ట్రాల్లో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్లలో అత్యధిక సంఖ్యలో తినదగిన నూనె శుద్ధి కర్మాగారాలు ఉన్నాయి. అధికారులు ఈ ప్రాంతాలలో ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు. పోర్ట్-సైడ్ నిల్వ సౌకర్యాలను సందర్శించారు.