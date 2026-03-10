12 రాష్ట్రాలలో గ్రోమోర్ గ్రామ్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన కోరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్

భారతదేశంలోని ప్రముఖ వ్యవసాయ పరిష్కార ప్రదాతలలో ఒకటి కావటంతో పాటుగా మురుగప్ప గ్రూప్లో భాగమైన కోరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్, 12 రాష్ట్రాలలో(ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు, ఒడిశా, రాజస్థాన్, ఛత్తీస్గఢ్, గుజరాత్)101 గ్రామాలలో గ్రోమోర్ గ్రామ్ మోడల్ కార్యక్రమాన్ని పరిచయం చేసింది. వ్యవసాయ శాస్త్ర నైపుణ్యం, ఆచరణాత్మక ప్రదర్శనలు, సాంకేతికత ఆధారిత సేవలను రైతు సమాజానికి అందించడానికి పూర్తిగా అంకితమైన స్థానిక కేంద్రాలను సృష్టించింది.
ప్రతి గ్రోమోర్ గ్రామ్ గ్రామం రైతులకు భూసార, ఆకు పరీక్ష, పంట సలహా, ప్రదర్శన ప్లాట్లు, వ్యవసాయ-డ్రోన్ స్ప్రేయింగ్ వంటి ఆన్-గ్రౌండ్ సేవలను అందిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం శాస్త్రీయ వ్యవసాయ పరిశోధన, క్షేత్ర స్థాయి వ్యవసాయ పద్ధతుల మధ్య వున్న దీర్ఘకాలిక అంతరాన్ని పరిష్కరిస్తుంది. భారతీయ వ్యవసాయం పట్ల కోరమాండల్ కు ఉన్న లోతైన అవగాహన ఆధారంగా తీర్చిదిద్దిన గ్రోమోర్ గ్రామ్, పరిశోధన-ఆధారిత పరిజ్ఞానంను రైతులు నమ్మకంగా అవలంబించగల సరళమైన, ఆచరణీయమైన పద్ధతులలోకి అనువదించడం ద్వారా వ్యవసాయ విస్తరణను బలోపేతం చేయడానికి రూపొందించబడింది.
బహుళ-రాష్ట్రాల్లో చేసిన ఈ ప్రారంభోత్సవం కోరమాండల్ యొక్క డిజిటల్ సలహా వేదిక అయిన న్యూట్రి కనెక్ట్ యాప్ ప్రారంభోత్సవానికి సైతం ప్రతీకగా నిలిచింది. ఇది రైతులకు పంట, మొక్కల పోషణపై డేటా-ఆధారిత, వ్యక్తిగతీకరించిన మార్గదర్శకత్వాన్ని అందిస్తుంది. ఇది భూసార, ఆకు పరీక్ష, డ్రోన్ స్ప్రేయింగ్, క్షేత్ర సందర్శనలు, ప్రదర్శనలు వంటి ఆన్-డిమాండ్ సేవలకు సులభమైన అవకాశాలను సైతం అందిస్తుంది. అదే సమయంలో రైతులకు ప్రశ్నలు లేవనెత్తడానికి, ఫిర్యాదులను నమోదు చేయడానికి, సమీపంలోని న్యూట్రి-క్లినిక్లను గుర్తించడానికి సులభమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది.
మార్కెట్ ధరల గురించి తాజా సమాచారం, ట్యాంక్-మిక్స్ మార్గదర్శకత్వం వంటి అదనపు సేవలతో, ఈ ప్లాట్ఫామ్ పంట కాలం మొత్తం రైతులు మెరుగైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మద్దతు ఇస్తుంది. గ్రోమోర్ గ్రామ్ గ్రామాలు, న్యూట్రి కనెక్ట్ యాప్ కలిసి ప్రాంతీయ-నిర్దిష్ట, సైన్స్-ఆధారిత వ్యవసాయ జోక్యాలను అందిస్తాయి, చివరి మైలు వద్ద అధునాతన వ్యవసాయ మద్దతును మరింతగా అందుబాటులోకి తెస్తాయి.
ఈ కార్యక్రమం ఆధారంగా, గ్రోమోర్ గ్రామ్ నెట్వర్క్ను దశలవారీగా విస్తరించాలని కోరమాండల్ ప్రణాళిక చేస్తుంది. అదే సమయంలో న్యూట్రి కనెక్ట్ ద్వారా డిజిటల్ ఇంటిగ్రేషన్ను మరింతగా పెంచడం, ఉత్పాదకత, వ్యవసాయ లాభదాయకతలో స్థిరమైన మెరుగుదలలను సాధించడానికి సాంకేతికత-ఆధారిత వ్యవసాయ శాస్త్ర పరిష్కారాలను వ్యాప్తి చేయటం కోసం ప్రయత్నిస్తోంది. గ్రోమోర్ గ్రామ్ కార్యక్రమం ప్రస్తుతం దృష్టి సారించిన ప్రాంతాలు సమిష్టిగా 75,000 మంది రైతులను చేరుకుంటున్నాయి.
ఈ సందర్భంగా కోరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ & సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ హెడ్ శ్రీ మాధబ్ అధికారి మాట్లాడుతూ, వ్యవసాయ నైపుణ్యాన్ని సాంకేతికత ఆధారిత పరిష్కారాలతో కలపడం ద్వారా రైతులకు దగ్గరగా వెళ్లాలనే మా నిబద్ధతను గ్రోమోర్ గ్రామ్ ప్రతిబింబిస్తుంది.. ఈ మోడల్ గ్రామాలు, రైతులు సమతుల్య పోషకాహార పద్ధతులను అవలంబించడానికి, స్థిరమైన ఉత్పాదకత లాభాలను సాధించడానికి తోడ్పాటును అందిస్తాయి అని అన్నారు.