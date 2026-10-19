అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్: అమేజాన్ బిజినెస్లో కార్పొరేట్ బహుమతుల డీల్స్
గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్, హెడ్ ఫోన్లు, స్పీకర్లు, బ్యాగ్స్, లగేజీ, స్మార్ట్ వాచీలు, టాబ్లెట్లు, కిచెన్ ఉపకరణాలలో కార్పొరేట్ బహుమతుల ఎంపికలు యొక్క విస్తృత శ్రేణి ఎంపికను ఆవిష్కరించండి.
బిజినెస్ కస్టమర్లు MRP75%వరకు తగ్గింపుతో, అర్హత కలిగిన కొనుగోళ్లపై 14%వరకు అదనపు భారీ డిస్కౌంట్లతో 10,000 కంటే ఎక్కువ బహుమానాల ఎంపికలను అన్వేషించవచ్చు.
తమ పండగ కొనుగోళ్లపై ఎంపిక చేసిన శ్రేణుల్లో బిజినెస్ కస్టమర్లు రూ.9,999 వరకు అదనపు క్యాష్ బాక్ పొందవచ్చు. SBI క్రెడిట్ కార్డ్స్, డెబిట్ కార్డ్స్ మరియు క్రెడిట్ కార్డ్ EMIతో EMIతక్షణ డిస్కౌంట్ పొందండి. అమేజాన్ పే ICICIబ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ను ఉపయోగిస్తూ అపరిమితంగా 5% క్యాష్ బాక్ పొందండి.
ఫూల్, ఆనంద్ స్వీట్స్ మరియు బ్లూ టోకాయ్ వంటి బ్రాండ్స్ ద్వారా పండగ హ్యాంపర్లు వంటి బ్రాండ్స్ నుండి శామ్ సంగ్, సోనీ మరియు boat వంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ వరకు ఉద్యోగులు, క్లైంట్లు మరియు వ్యాపార అసోసియేట్స్ కోసం బహుమానాల ఎంపికలను కనుగొనండి.
భారతదేశంలో పండగ సీజన్ తమ భాగస్వాములతో సంబంధాలను శక్తివంతం చేయడానికి, ఉద్యోగులను గుర్తించడానికి, మరియు సహోద్యోగులతో వేడుక చేయడానికి వ్యాపారాల కోసం కీలకమైన సమయాన్ని సూచించింది. ఈ కీలకమైన కార్పొరేట్ అవసరాన్ని పరిష్కరిస్తూ, అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సమయంలో అమేజాన్ బిజినెస్ 10,000 కంటే ఎక్కువ బహుమానాల ఎంపికలను MRP పై 75% వరకు డీల్స్ తో పాటు అర్హత కలిగిన కొనుగోళ్లపై 45% వరకు అదనపు భారీ డిస్కౌంట్లతో డీల్స్ ను రూపొందించింది.
శ్రేణులు మరియు బడ్జెట్లలో కార్పొరేట్ బహుమతులు యొక్క విస్తృతమైన ఎంపికతో, బిజినెస్ లు పండగ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్ మరియు రోజూవారీ అవసరాల నుండి హెడ్ ఫోన్లు, స్మార్ట్ వాచీలు, బ్యాగ్స్ మరియు కిచెన్ ఉపకరణాల వరకు ఉద్యోగులు, క్లైంట్లు మరియు వ్యాపార సహచరుల కోసం ప్రతిది అన్వేషించవచ్చు. అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సమయంలో శ్రేణుల్లో ఉత్తేజభరితమైన డీల్స్ పండగ సీజన్ కోసం తమ కార్యాలయాన్ని అప్ గ్రేడ్ చేయడానికి బిజినెస్ లకు అవకాశం కూడా కేటాయిస్తాయి. తమ పండగల కొనుగోళ్ల సమయంలో ఎంపిక చేసిన శ్రేణులపై రూ.9,999 వరకు బిజినెస్ కస్టమర్లు అదనపు క్యాష్ బాక్ కూడా పొందుతారు.
ఈ కింది కీలకమైన ఉత్పత్తి శ్రేణుల్లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్లు యొక్క ప్రయోజనాన్ని కస్టమర్లు పొందవచ్చు:
ఆడియో డివైజ్ లు, వేరబుల్స్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ పై 75%వరకు తగ్గింపు
ఆఫీసు కుర్చీలు, ఫర్నిచర్, స్టేషనరి మరియు పేపర్, ఫ్యాన్లు మరియు హోమ్ మరియు కిచెన్ అవసరాలపై పై 75%వరకు తగ్గింపు
పారిశ్రామిక సరఫరాలు, పవర్ మరియు చేతి పనిముట్లు, ప్యాకేజింగ్ మరియు షిప్పింగ్ సరఫరాలు, ప్రొఫెషనల్ వైద్య సరఫరాలు మరియు భద్రతా సామగ్రిపై పై 80%వరకు తగ్గింపు
బహుమానాల ఎంపికలుపై పై 75%వరకు తగ్గింపు మరియు అదనపు భారీ డిస్కౌంట్ పై 14% వరకు తగ్గింపు
హెడ్ ఫోన్లు మరియు స్పీకర్లపై పై 70%వరకు తగ్గింపు మరియు అదనపు భారీ డిస్కౌంట్ పై 8%వరకు తగ్గింపు
బ్యాగ్స్, వాలెట్స్ మరియు లగేజీపై పై 70%వరకు తగ్గింపు మరియు అదనపు భారీ డిస్కౌంట్ 12% వరకు తగ్గింపు
కిచెన్ ఉపకరణాలపై పై 50%వరకు తగ్గింపు మరియు అదనపు భారీ డిస్కౌంట్ పై 12%వరకు తగ్గింపు