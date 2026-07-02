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ఆరోగ్య సంరక్షణ, వినియోగ వస్తు రంగాలకు సానుకూల రుణ దృక్పథం, విద్యుత్ పంపిణీ రంగానికి ప్రతికూల సంకేతాలు
దేశీయ రేటింగ్ ఏజెన్సీ బ్రిక్వర్క్ రేటింగ్స్ (BWR) విడుదల చేసిన తొలి 'ఇండియా సెక్టోరల్ క్రెడిట్ ఔట్లుక్ 2026' నివేదికలో వినియోగ వస్తువులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవల రంగాలను సానుకూల రుణ దృక్పథం కలిగిన రెండు ప్రధాన రంగాలుగా పేర్కొంది. క్రెడిట్ వృద్ధి, జీఎస్టీలో కోతలు, టైర్-II, టైర్-III నగరాల్లో పెరుగుతున్న డిమాండ్, ప్రీమియమైజేషన్ ధోరణి వంటి అంశాల ప్రభావంతో 2025–2030 మధ్య వినియోగ వస్తువుల రంగం 17.3% సమ్మిళిత వార్షిక వృద్ధి రేటు (CAGR)తో ఆదాయ వృద్ధిని నమోదు చేస్తుందని అంచనా వేసింది. అదే సమయంలో, ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవల రంగం బలమైన వడ్డీ, రుణ కవరేజీ నిష్పత్తులు, 13 బిలియన్ డాలర్ల వైద్య పర్యాటక మార్కెట్, అలాగే 70 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులకు ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకాన్ని విస్తరించడం వంటి అంశాల మద్దతుతో సానుకూల రుణ దృక్పథాన్ని కొనసాగిస్తుందని నివేదిక పేర్కొంది.
‘ఇండియా సెక్టోరల్ క్రెడిట్ ఔట్లుక్ 2026’ నివేదిక ద్వారా భారతదేశంలోని 25 కీలక రంగాల క్రెడిట్ నాణ్యతపై బ్రిక్వర్క్ రేటింగ్స్ తొలి సమగ్ర వార్షిక అంచనాను అందిస్తోంది. ఆదాయ వృద్ధి, ఆపరేటింగ్ మార్జిన్, గేరింగ్, ISCR, DSCR వంటి ఐదు కీలక అంశాలతో కూడిన మా యాజమాన్య క్రెడిట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆధారంగా ఈ నివేదిక రూపొందించబడింది. భారత క్రెడిట్ పరిస్థితుల్లో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులపై పెట్టుబడిదారులు, రుణదాతలు, విధాన నిర్ణేతలు, కార్పొరేట్ సంస్థలకు విశ్వసనీయమైన, భవిష్యత్ దృక్పథంతో కూడిన విశ్లేషణను ఈ నివేదిక అందిస్తుంది," అని మిస్టర్. మను సెహగల్, సీఈఓ, బ్రిక్వర్క్ రేటింగ్స్ తెలిపారు.
సాంకేతికత, ఆటో, మౌలిక సదుపాయాల రంగాలకు స్థిరమైన రుణ దృక్పథం
BWR, FY27లో తాము విశ్లేషించిన 25 రంగాల్లో 22 రంగాలకు స్థిరమైన క్రెడిట్ దృక్పథం ఉంటుందని అంచనా వేసింది. దేశీయ డిమాండ్లో నిలకడ, ప్రభుత్వ మూలధన వ్యయం కొనసాగడం, ఆరోగ్యకరమైన బ్యాలెన్స్ షీట్లు, మెరుగుపడుతున్న ఆపరేటింగ్ మార్జిన్లు, భౌగోళిక-రాజకీయ అనిశ్చితుల మధ్య కూడా ఊహించదగిన నగదు ప్రవాహాలు ఈ అంచనాకు ప్రధాన బలంగా నిలుస్తున్నాయని తెలిపింది. సాంకేతికత, ఆటోమొబైల్స్, టెలికాం, మౌలిక సదుపాయాలు, లాజిస్టిక్స్, పారిశ్రామిక రంగాలు, విద్యుత్ ఉత్పత్తి రంగాలు అప్పు భారాన్ని తగ్గించుకోవడం (డీలీవరేజింగ్), ప్రభుత్వ విధానాల మద్దతు, కొత్త వాణిజ్య ఒప్పందాల ద్వారా లభించే ఎగుమతి అవకాశాలు, దీర్ఘకాలిక డిమాండ్ వంటి అంశాల నుంచి ప్రయోజనం పొందనున్నాయని నివేదిక పేర్కొంది. “అదే సమయంలో, రసాయనాలు, వస్త్ర రంగాలు మార్జిన్ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, రవాణా, విమానాశ్రయాల రంగాలు సాపేక్షంగా తక్కువ లాభదాయకతను నమోదు చేస్తున్నప్పటికీ, బలమైన రుణ చెల్లింపు సామర్థ్యం, మెరుగవుతున్న లాభదాయకత, స్థిరమైన ఆదాయ అవకాశాల కారణంగా వాటి క్రెడిట్ ప్రొఫైల్లు బలంగా కొనసాగుతాయి,” అని మిస్టర్. కె. హెచ్. పట్నాయక్, చీఫ్ రేటింగ్స్ ఆఫీసర్, బ్రిక్వర్క్ రేటింగ్స్ పేర్కొన్నారు.
నివేదికలో విశ్లేషించిన 8 పరిశ్రమ సమూహాలకు చెందిన 25 రంగాల్లో, విద్యుత్ పంపిణీ రంగానికి మాత్రమే BWR ప్రతికూల-నుంచి-స్థిరమైన రేటింగ్ ఇచ్చింది. ఈ సందర్భంగా మిస్టర్. నీరజ్ రతి, సీనియర్ డైరెక్టర్, బ్రిక్వర్క్ రేటింగ్స్ మాట్లాడుతూ, "పెరిగిన, నిలకడలేని రుణ భారం, బలహీనమైన క్రెడిట్ ప్రొఫైల్, అలాగే పరిమితంగా లేదా ఆలస్యంగా అమలవుతున్న టారిఫ్ పెంపుల కారణంగా ఏర్పడుతున్న నిరంతర నగదు కొరత విద్యుత్ పంపిణీ రంగంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోంది. అయితే, పంపిణీ నష్టాలను గుర్తించి తగ్గించడంతో పాటు వసూళ్ల సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచిన డిస్కమ్లు నష్టాలను నియంత్రించడంతో పాటు, లేట్ పేమెంట్ సర్చార్జ్ (LPS) నిబంధనలను సమర్థవంతంగా అమలు చేసే మెరుగైన స్థితిలో ఉంటాయి" అని తెలిపారు.
భౌగోళిక-రాజకీయ అనిశ్చితుల మధ్య కూడా స్థిరంగా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ
స్థూల ఆర్థిక దృక్పథం పరంగా, భౌగోళిక-రాజకీయ అనిశ్చితులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ భారతదేశ స్థూల ఆర్థిక పరిస్థితులు స్థిరంగా ఉన్నాయని, ఇది దేశంలోని రుణ నాణ్యతకు అనుకూల వాతావరణాన్ని కల్పిస్తోందని BWR పేర్కొంది."తయారీ, సేవల రంగాల్లో బలమైన కార్యకలాపాల మద్దతుతో 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 7.7% జీడీపీ వృద్ధిని నమోదు చేస్తుందని మేము అంచనా వేస్తున్నాము. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ వృద్ధి 6.7%గా ఉండొచ్చని భావిస్తున్నాము. అదే సమయంలో, FY27లో ద్రవ్యోల్బణం 4.6% వద్ద ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే భౌగోళిక-రాజకీయ పరిణామాలు, ఎల్-నినో ప్రభావం కీలకంగా గమనించాల్సిన అంశాలుగా ఉన్నాయి. 2025 నాటికి రెపో రేటును మొత్తం 125 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించి 5.25%కు తీసుకువచ్చిన అనంతరం, RBI అవలంబిస్తున్న తటస్థ ద్రవ్య విధానం బాహ్య ప్రతికూల పరిస్థితుల మధ్య కూడా విధాన పరమైన సౌలభ్యాన్ని కొనసాగించడానికి దోహదపడుతుంది," అని మిస్టర్. రాజీవ్ శరణ్, రీసెర్చ్ హెడ్, బ్రిక్వర్క్ రేటింగ్స్ తెలిపారు.
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