నిజామాబాద్లోని వినాయక్ నగర్లో క్రోమా తొలి స్టోర్ను ప్రారంభం
టాటా గ్రూప్కు చెందిన భారతదేశపు విశ్వసనీయ ఓమ్ని-ఛానల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రిటైలర్ అయిన క్రోమా, నిజామాబాద్లో తమ మొట్టమొదటి స్టోర్ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. వినాయక్ నగర్లో ఉన్న ఈ స్టోర్ క్రోమా యొక్క నిరంతర విస్తరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఈ స్టోర్తో రాష్ట్రంలో క్రోమా స్టోర్ల సంఖ్య 37కు చేరుకుంది.
గణేష్ కాలనీ, వినాయక్ నగర్, హైదరాబాద్ రోడ్, నిజామాబాద్ - 503230 వద్ద ఉన్న ఈ కొత్త స్టోర్ 8,070 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది. పూర్తి స్థాయి అనుభవ కేంద్రంగా రూపొందించబడింది. లీనమయ్యే, సౌకర్యవంతమైన షాపింగ్ వాతావరణంలో వినియోగదారులు వివిధ విభాగాలలో తాజా సాంకేతికతను అన్వేషించవచ్చు, ప్రత్యక్ష ఉత్పత్తి డెమోలను ఆస్వాదించవచ్చు. తగిన సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి నిపుణుల మార్గదర్శకత్వాన్ని పొందవచ్చు.
ప్రత్యేక ప్రారంభోత్సవ ఆఫర్లు:
ఎంపిక చేసిన స్మార్ట్ఫోన్లు, ఎల్ఈడి 32 అంగుళాలు, 40 అంగుళాల టీవీ, ల్యాప్టాప్లు, రిఫ్రిజిరేటర్లు మరియు ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మెషీన్లపై అద్భుతమైన డీల్లతో ప్రారంభోత్సవ ఆఫర్ లను వేడుక జరుపుకోండి.
డిసెంబర్ 12 - డిసెంబర్ 26: 5% తగ్గింపు, రూ. 1200 వరకు
డిసెంబర్ 27 - జనవరి 11: 4% తగ్గింపు, రూ. 800 వరకు
క్రోమాను మొదటిసారిగా నిజామాబాద్కు తీసుకురావడం మాకు సంతోషంగా ఉంది. ఈ స్టోర్తో, ఈ ప్రాంతంలోని వినియోగదారులకు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందించడమే మా లక్ష్యం. మా నిష్ణాతులైన స్టోర్ నిపుణులు, మా ఓమ్ని-ఛానల్ సామర్థ్యాలతో కలిపి, స్థానిక సమాజానికి టెక్నాలజీ షాపింగ్ను మరింత సౌకర్యవంతంగా మరియు సంతృప్తికరంగా చేస్తారు అని ఇన్ఫినిటీ రిటైల్ లిమిటెడ్ ప్రతినిధి అన్నారు.
ఈ స్టోర్ ప్రతిరోజూ ఉదయం 11:00 గంటల నుండి రాత్రి 9:00 గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంది. ఉత్పత్తులు, సేవలు మరియు కొనసాగుతున్న ఆఫర్ల గురించి మరింత సమాచారం కోసం, దయచేసి నిజామాబాద్- వినాయక్ నగర్లోని కొత్త క్రోమా స్టోర్ను సందర్శించండి.