భారతీయ కుటుంబాల్లో నిత్యజీవితంలో భాగమైన డాబర్ హనీ తేనె వినియోగం: కొత్త ప్రచారం
డాబర్ ఇండియా లిమిటెడ్ డాబర్ హనీ కోసం రూపొందించిన కొత్త టెలివిజన్ వాణిజ్య ప్రకటనను విడుదల చేసింది. భారతీయ కుటుంబాల్లో తేనెకు ఉన్న విస్తృత వినియోగాన్ని చాటిచెప్పడంతో పాటు, బ్రాండ్ నాణ్యతా ప్రమాణాలను ఈ ప్రచార చిత్రం ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తుంది. 30 సెకన్ల నిడివి గల ఈ ప్రకటనలో డాబర్ హనీ ప్రత్యేకతను చాటిచెప్పే మూడు కీలక అంశాలను హైలైట్ చేశారు. అవి 22 నాణ్యతా ప్రమాణాలపై పరీక్షలు, తేనెటీగల పెంపకందారుల నుంచి ఫ్యాక్టరీ వరకు తేనె సరఫరా ప్రక్రియను గుర్తించే విధానం (ట్రేసబిలిటీ), అలాగే AGMARK స్పెషల్ గ్రేడ్ ధ్రువీకరణ.
ఈ ప్రకటనలో వంటగదిలో తేనెను వివిధ రకాలుగా ఎలా ఉపయోగించవచ్చో చూపించారు. యువతులు, తల్లులు, కుటుంబాలు తమ రోజువారీ అలవాట్లలో తేనెను ఎలా భాగం చేసుకున్నారో ఈ చిత్రం ఆవిష్కరిస్తుంది. ఉదయం గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలుపుకుని తాగడం నుంచి స్మూతీలకు తీపిని జోడించడం, సహజమైన స్వీటెనర్గా ఉపయోగించడం, కుటుంబ భోజనాల్లో భాగంగా చేర్చడం వరకు రోజులోని వివిధ సందర్భాల్లో, విభిన్న అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఒకే తేనె సీసాను ఎలా ఉపయోగించవచ్చో ఈ ప్రకటన చూపిస్తుంది. తద్వారా ప్రతి ఇంటిలోనూ తేనె ఒక నిత్యావసరంగా మారిందనే సందేశాన్ని అందిస్తుంది.
ఈ సందర్భంగా డాబర్ ఇండియా లిమిటెడ్ మార్కెటింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీరామ్ పద్మనాభన్ మాట్లాడుతూ, “డాబర్లో నాణ్యత, పారదర్శకత పట్ల నిరంతర నిబద్ధత ద్వారానే వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని సంపాదించగలమని మేము విశ్వసిస్తాం. ‘ఆప్కా విశ్వాస్ బనాతా హై హమారే హనీ కో సబ్సే ఖాస్’ (మీ నమ్మకమే మా తేనెను ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతుంది) అనే మా కొత్త ప్రచారం, ప్రతిరోజూ డాబర్ హనీని ఎంచుకుంటున్న లక్షలాది మంది వినియోగదారులకు అంకితం. వారి నమ్మకమే అత్యున్నత నాణ్యతా ప్రమాణాలను పాటించేలా మాకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. ప్రతి డాబర్ హనీ ప్యాక్లో కుటుంబాలు ఆశించే స్వచ్ఛత, నాణ్యతపై భరోసా ఉండేలా మేము నిరంతరం కృషి చేస్తున్నాం” అని అన్నారు.
ఈ TVCని గ్లోబ్ ట్రాటర్స్ నిర్మించగా, పూజా ఖేమానీ దర్శకత్వం వహించారు. దేశంలోని అన్ని మార్కెట్లు, వినియోగదారులను చేరుకునే లక్ష్యంతో ఈ ప్రకటనను హిందీ, బెంగాలీ, ఒడియా, మరాఠీ, తమిళం, కన్నడ, తెలుగు భాషల్లో ప్రసారం చేయనున్నారు. ఈ ప్రచారం ద్వారా డాబర్ తన తేనె ఉత్పత్తుల వెనుక ఉన్న నాణ్యతా ప్రక్రియలపై వినియోగదారుల్లో అవగాహన పెంపొందించడంతో పాటు, రోజువారీ గృహ వినియోగంలో తన బ్రాండ్ స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
వినియోగదారులకు సుపరిచితమైన కథనాన్ని, స్పష్టమైన నాణ్యతా ప్రమాణాలతో మేళవించడం ద్వారా డాబర్ హనీపై వినియోగదారులు ఉంచిన నమ్మకానికి కఠినమైన నాణ్యతా పరీక్షలు, పారదర్శకత, గుర్తింపు పొందిన ధ్రువీకరణలు ఆధారంగా ఉన్నాయని ఈ చిత్రం తెలియజేస్తుంది. ఈ TVCతో పాటు ప్రచారానికి సంబంధించిన ఇతర క్రియేటివ్లను కూడా ఎలక్ట్రానిక్, ప్రింట్, డిజిటల్ మాధ్యమాల ద్వారా విడుదల చేస్తున్నారు. తన తేనె ఉత్పత్తుల నాణ్యతా ప్రమాణాలపై వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించేందుకు డాబర్ చేపడుతున్న నిరంతర ప్రయత్నాల్లో ఇది మరో భాగం.