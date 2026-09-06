ఆకట్టుకునే New Balenoతో Dare to go Glam: అద్భుతమైన గ్లామర్తో సరికొత్త రూపం
అద్భుతమైన గ్లామర్తో సరికొత్త రూపం: Stunning New Balenoలో సరికొత్త NEXWave grille designతో ప్రత్యేకమైన కొత్త రూపాన్ని అందించారు. ఇది ప్రీమియం, ప్రోగ్రెసివ్ డిజైన్ లాంగ్వేజ్కు కొత్త నిర్వచనాన్ని అందిస్తుంది.
NEXA సేఫ్టీ షీల్డ్తో భద్రత: ఆకట్టుకునే New Balenoలో సెగ్మెంట్లోనే తొలిసారిగా Level 2 ADASను పరిచయం చేశారు. ఇది ఎనిమిది అధునాతన భద్రత, డ్రైవర్ సహాయక ఫంక్షన్లతో కూడిన ఇంటెలిజెంట్ డ్రైవర్ సపోర్ట్ సిస్టమ్.
ముందుండండి, కూల్గా ఉండండి: అత్యుత్తమ సౌకర్యాన్ని అందించేలా రూపొందించిన ఆకట్టుకునే New Balenoలో సెగ్మెంట్లోనే తొలిసారిగా వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు ఉన్నాయి. వీటికి ప్లష్ లెదరెట్ అప్హోల్స్టరీని అందించారు. ఇది ప్రతి ప్రయాణంలో చల్లని, సౌకర్యవంతమైన డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
సంగీతంతో మరింత ఉత్సాహంగా: Clarion ప్రీమియం సౌండ్ సిస్టమ్, అద్భుతమైన అకౌస్టిక్ అనుభవం కోసం Clarion ప్రీమియం సౌండ్ సిస్టమ్#1ను అందించారు.
నూతన తరం పనితీరును పరిచయం చేస్తున్నాము: ఆకట్టుకునే New Balenoకు శక్తినిచ్చే Advanced Z12E పవర్ట్రెయిన్, 5-speed manual మరియు AGS ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లతో అందుబాటులో ఉంటుంది.
బెంగళూరు: మారుతి సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ (మారుతి సుజుకి), అధునాతనమైన, హుందా జీవనశైలిని కోరుకునే యువ, ప్రతిభావంతులైన పట్టణ విజేతలను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించిన ఆకట్టుకునే New Balenoను పరిచయం చేస్తోంది. ‘Dare to Go Glam’ అనే తత్వంతో అభివృద్ధి చేసిన ఈ ఆకట్టుకునే New Baleno, ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ ఆకర్షణను మరింత పెంచే ప్రీమియం, ప్రోగ్రెసివ్ డిజైన్ లాంగ్వేజ్ను పరిచయం చేస్తుంది. ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ సెగ్మెంట్ను పునర్నిర్వచించే అత్యుత్తమ ఫీచర్లతో, ఆకట్టుకునే New Baleno భద్రత, సౌకర్యంలో సరికొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతుంది. ఇందులో రాడార్, కెమెరా కలయికతో కూడిన Level 2 ADAS, విలాసవంతమైన లెదరెట్ అప్హోల్స్టరీతో కూడిన వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు ఉన్నాయి. ఆకట్టుకునే New Baleno కోసం బుకింగ్లు ప్రస్తుతం రూ 11,000/- వద్ద ప్రారంభమయ్యాయి. దీని ధరలు INR 6,09,900/- (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.
అద్భుతమైన New Balenoను పరిచయం చేస్తూ, శ్రీ పార్థో బానర్జీ, సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, మార్కెటింగ్ & సేల్స్, మారుతి సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ ఇలా అన్నారు, “గత దశాబ్ద కాలంగా, Baleno NEXAకు, ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ సెగ్మెంట్కు ఒక కీలకమైన స్తంభంగా నిలిచింది. సెగ్మెంట్లోనే తొలిసారిగా Level 2 ADAS వంటి అధునాతన ఫీచర్లను పరిచయం చేయడంతో పాటు, తన సిగ్నేచర్ NEXWave గ్రిల్కు ఆధునిక రూపాన్ని అందించి ప్రత్యేకమైన కొత్త గుర్తింపును ఏర్పరచుకున్న ఆకట్టుకునే New Baleno, ఇప్పుడు వినియోగదారుల అంచనాలను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు సిద్ధమైంది. ఆకట్టుకునే New Baleno యొక్క ‘Dare to Go Glam’ ఫిలాసఫీ, సంప్రదాయాలను సవాలు చేసేందుకు సాహసిస్తూ, తమ వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మొహమాటంగా, వినూత్నంగా వ్యక్తీకరించే నేటి ప్రతిభావంతులైన యువ వినియోగదారులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడింది.”