తిరుపతి నుంచి వైజాగ్, హైదరాబాద్, రాజమండ్రిలకు డైరక్ట్ విమాన సేవలు (video)
తిరుపతి నుంచి ఫ్లై91 తొలి విమాన సేవను కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కె. రామ్మోహన్ నాయుడు గురువారం జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. విజయవాడ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ఈ విమానానికి వాటర్-కానన్ సెల్యూట్తో ఘన స్వాగతం పలికారు.
Tirupati
ఈ సేవ ప్రారంభంతో తిరుపతి-విజయవాడ-తిరుపతి మార్గంలో విమాన రాకపోకలు మొదలయ్యాయి. ఇంకా ఈ సంస్థ తన నెట్వర్క్ను మొత్తం 13 గమ్యస్థానాలకు విస్తరించింది. ఈ ప్రాంతీయ విమానయాన సంస్థ తిరుపతిని హైదరాబాద్, రాజమండ్రితో అనుసంధానించే ప్రత్యక్ష విమాన సేవలను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. తద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తిరుపతి ఈ సంస్థకు మూడవ గమ్యస్థానంగా మారింది.
ప్రధాన పుణ్యక్షేత్రం, విద్యా కేంద్రమైన తిరుపతిని మూడు ముఖ్యమైన ప్రాంతీయ నగరాలతో అనుసంధానించే ఈ కొత్త విమాన సేవలు, యాత్రికులు, విద్యార్థులు, వ్యాపారవేత్తలు, పర్యాటకులకు అదనపు ప్రయాణ అవకాశాలను కల్పిస్తాయి. ఫ్లై 91 సంస్థ తిరుపతి- హైదరాబాద్ మధ్య ప్రతిరోజూ విమాన సేవలను నడుపుతుంది.
తిరుపతి-విజయవాడ సేవలు వారానికి నాలుగు రోజులు (మంగళ, గురు, శని, ఆదివారాలు) అందుబాటులో ఉండగా, తిరుపతి-రాజమండ్రి సేవలు వారానికి మూడు రోజులు (సోమ, బుధ, శుక్రవారాలు) నడుస్తాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తుల ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేసేందుకు, తిరుపతికి, కువైట్ వంటి అంతర్జాతీయ గమ్యస్థానాలకు మధ్య ప్రత్యక్ష విమాన సేవలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని మంత్రి తెలిపారు.
తన నెట్వర్క్లో తిరుపతిని చేర్చుకోవడంతో, ఫ్లై91 ఇప్పుడు మొత్తం 13 ప్రాంతాలకు సేవలను అందిస్తోంది. గోవా, సింధుదుర్గ్, జల్గావ్, సోలాపూర్, పూణే, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, లక్షద్వీప్లోని అగట్టి, కొచ్చి, హుబ్బళ్లి, రాజమండ్రి, విజయవాడ, తిరుపతి వంటి ప్రాంతాలు ఇందులో వున్నాయి.
Fly91 service on the Tirupati–Vijayawada route with a ceremonial water salute from Gannavaram International Airport.#AndhraPradesh #Vijayawada https://t.co/9dLDCAQCUi pic.twitter.com/NhI0HxChTa— Amaravati News24 (@amaravatinews24) September 10, 2026