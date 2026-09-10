  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
  4. Direct flights from Tirupati to Vijayawada, Hyderabad, Rajahmundry Launched
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (21:40 IST)

తిరుపతి నుంచి వైజాగ్, హైదరాబాద్, రాజమండ్రిలకు డైరక్ట్ విమాన సేవలు (video)

Tirupati
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (21:40 IST)
google-news
Tirupati
తిరుపతి నుంచి ఫ్లై91 తొలి విమాన సేవను కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కె. రామ్మోహన్ నాయుడు గురువారం జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. విజయవాడ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ఈ విమానానికి వాటర్-కానన్ సెల్యూట్‌తో ఘన స్వాగతం పలికారు. 
 
ఈ సేవ ప్రారంభంతో తిరుపతి-విజయవాడ-తిరుపతి మార్గంలో విమాన రాకపోకలు మొదలయ్యాయి. ఇంకా ఈ సంస్థ తన నెట్‌వర్క్‌ను మొత్తం 13 గమ్యస్థానాలకు విస్తరించింది. ఈ ప్రాంతీయ విమానయాన సంస్థ తిరుపతిని హైదరాబాద్, రాజమండ్రితో అనుసంధానించే ప్రత్యక్ష విమాన సేవలను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. తద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తిరుపతి ఈ సంస్థకు మూడవ గమ్యస్థానంగా మారింది. 
 
ప్రధాన పుణ్యక్షేత్రం, విద్యా కేంద్రమైన తిరుపతిని మూడు ముఖ్యమైన ప్రాంతీయ నగరాలతో అనుసంధానించే ఈ కొత్త విమాన సేవలు, యాత్రికులు, విద్యార్థులు, వ్యాపారవేత్తలు, పర్యాటకులకు అదనపు ప్రయాణ అవకాశాలను కల్పిస్తాయి. ఫ్లై 91 సంస్థ తిరుపతి- హైదరాబాద్ మధ్య ప్రతిరోజూ విమాన సేవలను నడుపుతుంది. 
 
తిరుపతి-విజయవాడ సేవలు వారానికి నాలుగు రోజులు (మంగళ, గురు, శని, ఆదివారాలు) అందుబాటులో ఉండగా, తిరుపతి-రాజమండ్రి సేవలు వారానికి మూడు రోజులు (సోమ, బుధ, శుక్రవారాలు) నడుస్తాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తుల ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేసేందుకు, తిరుపతికి, కువైట్ వంటి అంతర్జాతీయ గమ్యస్థానాలకు మధ్య ప్రత్యక్ష విమాన సేవలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని మంత్రి  తెలిపారు. 
 
తన నెట్‌వర్క్‌లో తిరుపతిని చేర్చుకోవడంతో, ఫ్లై91 ఇప్పుడు మొత్తం 13 ప్రాంతాలకు సేవలను అందిస్తోంది. గోవా, సింధుదుర్గ్, జల్గావ్, సోలాపూర్, పూణే, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, లక్షద్వీప్‌లోని అగట్టి, కొచ్చి, హుబ్బళ్లి, రాజమండ్రి, విజయవాడ, తిరుపతి వంటి ప్రాంతాలు ఇందులో వున్నాయి. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఇంద్రాయణీ నదీ తీరం వద్ద పిచ్చకొట్టుడు కొట్టుకున్న హిజ్రాలు, వీడియో

బిగ్ బాస్ తెలుగులో బిగ్ ట్విస్ట్, ఏంటది?

బిగ్ బాస్ తెలుగులో బిగ్ ట్విస్ట్, ఏంటది?సామాన్యుడైన ఆర్జే చరణ్‌ డేంజర్ జోన్‌లో ఉన్నాడా? మహాపరీక్షలో మొదటి పెద్ద ట్విస్ట్ ఈ సాయంత్రం కనిపించబోతుంది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 హౌస్‌లో జరుగుతున్న మహాపరీక్ష తమ మొదటి పెద్ద ట్విస్ట్‌ను తీసుకురాబోతోంది. ఈ సాయంత్రం ఒక ఆశ్చర్యకరమైన ఎలిమినేషన్ జరగనుంది..? తాజా సమాచారం ప్రకారం, సామాన్యుడైన కంటెస్టెంట్ ఆర్జే చరణ్‌ డేంజర్ జోన్లో ఉన్నాడు. సాంప్రదాయ వారాంతపు ఎలిమినేషన్‌కు భిన్నంగా, సీజన్‌ ప్రారంభంలోనే, అదీ వారం మధ్యలో ఎలిమినేషన్ జరుగనుండటం కంటెస్టెంట్లకు, ప్రేక్షకులకు కూడా షాకే!. చరణ్ ఒక సామాన్యుడిగా హౌస్‌లోకి ప్రవేశించినప్పటికీ, సెలబ్రిటీలు-సామాన్యుల మధ్య పోరులో భాగమయ్యాడు.

ఈ వారం డిజాస్టర్ గా నిలిచిన సర్దార్ 2, మందాడి, మారెమ్మ చిత్రాలు

ఈ వారం డిజాస్టర్ గా నిలిచిన సర్దార్ 2, మందాడి, మారెమ్మ చిత్రాలుఈరోజు విడుదలైన రెండు తమిళ సినిమాలు, ఓ తెలుగు సినిమా నిరుత్సాహ పరిచాయి. తమిళ స్టార్ హీరో కార్తీ, దర్శకుడు పి.ఎస్. మిత్రన్ కలయికలో వచ్చిన భారీ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘సర్దార్ 2’ బాక్సాఫీస్ వద్ద తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది. మల్లీప్టెక్స్ లోనే ప్రేక్షకులు కరువయ్యారు. అప్పటికే ఓవర్ సీన్ నుంచి తమిళనాడు నుంచి నెగెటివ్ టాక్ రావడం కూడా సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని బాగా స్పెడ్ అయింది. దానితో ఐమాక్స్ లో రెండో ఆటను రద్దుచేయాల్సి వచ్చింది.

Deepika Padukone :దువా రెండవ పుట్టినరోజున గర్బిణీ ఫొటోలను పంచుకున్న దీపికా పడుకోన్

Deepika Padukone :దువా రెండవ పుట్టినరోజున గర్బిణీ ఫొటోలను పంచుకున్న దీపికా పడుకోన్రణవీర్ సింగ్, దీపికా పడుకోన్, తమ కుమార్తె దువా రెండవ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 8, 2026న ఆత్మీయమైన బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోలను పోస్ట్ చేశారు. దువా 2024లో అదే రోజున జన్మిస్తుంది. దీపికా బేబీ బంప్ స్పష్టంగా కనిపించడంతో, వారు తమ రెండవ బిడ్డ గురించి సూచన ఇచ్చారు.

సినిమాలను వదులుకుంటానన్న సమంత.. వద్దని మా ఇంటి బంగారం చేసిన రాజ్

సినిమాలను వదులుకుంటానన్న సమంత.. వద్దని మా ఇంటి బంగారం చేసిన రాజ్మూడేళ్ల విరామం తర్వాత, సమంత మా ఇంటి బంగారం చిత్రంతో తిరిగి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాన్షు నిర్మించారు. జూన్ 19న విడుదలైన ఈ చిత్రానికి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. తాజాగా ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్‌లో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు సినిమా గురించి మాట్లాడారు. అలాగే ఆమె నటనలోకి తిరిగి రావడం గురించి మాట్లాడారు. సమంత మొదట్లో ఇకపై సినిమాలు చేయకూడదని అనుకున్నారని రాజ్ వెల్లడించారు.

ది ప్యారడైజ్ షూటింగ్ పూర్తి- శరవేగంగా పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులు - సెప్టెంబర్ 24న రిలీజ్

ది ప్యారడైజ్ షూటింగ్ పూర్తి- శరవేగంగా పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులు - సెప్టెంబర్ 24న రిలీజ్న్యాచురల్ స్టార్ నాని పాన్ ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ ‘ది ప్యారడైజ్’ సెప్టెంబర్ 24న విడుదల కానుంది. శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, ఎస్ఎల్వి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు. ఈ సినిమా ప్రీమియర్లు సెప్టెంబర్ 23న జరగనున్నాయి. ఈ చిత్ర నిర్మాణ పనులు పూర్తిగా పూర్తయ్యాయి. పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా జోరుగా సాగుతున్నాయి.