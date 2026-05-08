శుక్రవారం, 8 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 8 మే 2026 (18:23 IST)

అమెజాన్ ఇండియా వారి గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్; 8 మే 2026 నుండి ప్రారంభం

బెంగళూరు: మే 8, 2026 నుండి ప్రారంభమయ్యే అమెజాన్ గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ 2026తో, అమెజాన్ ఈ వేసవిని మరింత సౌకర్యవంతంగాను, లాభదాయకంగాను మార్చడానికి సిద్ధంగా ఉంది. సమ్మర్ కా శాంటా ఇతివృత్తంతో జరిగే ఈ షాపింగ్ ఈవెంట్, స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, హోమ్, కిచెన్, ఎలక్ట్రానిక్స్, పెద్ద గృహోపకరణాలు, కిరాణా సామాగ్రి, నిత్యావసరాలు, మరిన్ని సామాగ్రులతో సహా విస్తృత శ్రేణి ఉత్పత్తుల అద్భుతమైన కొత్త లాంచ్‌లు, వాటి పై గొప్ప డీల్స్‌తో ప్రతి ఇంటికీ ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని అందిస్తుంది. వినియోగదారులు సామ్­సంగ్, యాపిల్, వన్‌ప్లస్, డెల్, హాయర్, నైకీ, మోకోబారా, టోక్యో టాకీస్, COSRX, LEGO, స్లీప్‌వెల్, పాంపర్స్ వంటి అగ్రశ్రేణి బ్రాండ్‌ల నుండి షాపింగ్ చేయవచ్చు.
 
వినియోగదారులు , అత్యధికంగా పొదుపు చేసుకునేందుకు, అదనంగా 5% తగ్గింపును పొందగలగటానికి ప్రైమ్‌లో చేరవచ్చు, అలాగే ప్రైమ్-ఓన్లీ ఆఫర్‌లు, ఫ్లాట్‌గా INR 250 వరకు క్యాష్‌బ్యాక్ వంటి అదనపు పొదుపులను పొందవచ్చు. సౌలభ్యం, వేగం, ఆవిష్కరణలపై బలంగా దృష్టి సారించి, భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులకు వేసవి షాపింగ్‌ను సులభంగా, లాభదాయకంగా మార్చడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. అమెజాన్ ఇన్లో, మేము అగ్రశ్రేణి బ్రాండ్‌ల నుండి విస్తృత శ్రేణి సీజనల్ నిత్యావసరాలు, కొత్త ఉత్పత్తులతో పాటు, AI-సామర్థ్యం గల ఉత్పత్తుల యొక్క విస్తరించిన శ్రేణిని ఒకచోట చేర్చాము. అమెజాన్ గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ ఒక ముఖ్యమైన షాపింగ్ అవకాశంగా మారింది. ఇది కూలింగ్ ఉపకరణాలు, ఫ్యాషన్ మొదలుకుని నిత్యావసరాలు, గృహాలంకరణ వరకు అన్ని విభాగాలలో ఆకర్షణీయమైన విలువను అందిస్తూ, వినియోగదారులు ఈ సీజన్‌కు సునాయాసంగా అప్‌గ్రేడ్ అయ్యేలా చేస్తుంది.
 
AI సాధనాల ద్వారా ఉత్పత్తులను కనుగొనే ప్రక్రియను మేము మరింతగా మారుస్తున్నాము. వినియోగదారులు వేగంగా, విషయాలను గురించి తెలుసుకుని, వ్యక్తిగతంగా అనుకూలమైన కొనుగోలు నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. సేవలు అందుబాటులో ఉండే 100% పిన్ కోడ్‌ల వ్యాప్తంగా, మరింత ఎక్కువ వేగం, విశ్వసనీయతలు ఉండేట్లు జాగ్రత్త వహించేందుకు మేము మా ఫుల్‌ఫిల్‌మెంట్ నెట్‌వర్క్‌ను మరింత బలోపేతం చేశాము. ఫలితంగా, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులు నిమిషాలు, గంటల వ్యవధిలో మొదలుకుని, అదే రోజు, మరుసటి రోజు డెలివరీల ఆప్షన్ల వంటి వేగవంతమైన డెలివరీలను ఆశించవచ్చు అని అమెజాన్ ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంట్ సౌరభ్ శ్రీవాస్తవ అన్నారు.
 
మరింత వేగంగా కనుగొనటం, నిరాఘాటమైన నిర్ణయాల కోసం రూపొందించిన AI- ఆధారిత సాధనాలతో అమెజాన్ ఇండియా వేసవి షాపింగ్‌ను మరింత సరళంగాను, సులభంగాను చేస్తోంది. రూఫస్­తో, వినియోగదారులు రూ. 5000 లోపు వేసవి సెలవుల దుస్తులను సూచించుము లేదా విద్యుత్తును ఆదా చేసే ACలను చూపించుము వంటి సహజమైన ప్రామ్ట్­ల ద్వారా వ్యక్తిగతీకరించిన సిఫార్సులను పొందవచ్చు. అదే సమయంలో, Lens AI ఆన్‌లైన్ లేదా ఆఫ్‌లైన్‌లో కేవలం ఒక ఫోటో తీయడం ద్వారా ఉత్పత్తులను తక్షణమే కనుగొనడానికి వినియోగదారులకు వీలు కల్పిస్తుంది. రూఫస్, 30 నుండి 90 రోజుల ప్రైస్ హిస్టరీ ట్రాకర్‌తో స్మార్ట్ ధర ట్రాకింగ్‌ను కూడా సుసాధ్యం చేస్తుంది మరియు కోరుకున్న వస్తువు నిర్దేశిత ధరకు చేరుకున్నప్పుడు మీ కొనుగోలును పూర్తి చేయడానికి హెచ్చరికలను పంపుతుంది. అంతేకాకుండా, AI రివ్యూ హైలైట్స్, స్మార్ట్ ఛాయిస్, క్విక్ లెర్న్ మరియు బయింగ్ గైడ్స్ వంటి ఫీచర్లు మూల్యాంకనను మరియు విజువలైజేషన్‌ను మరింత సులభం చేస్తాయి, కాగా మరింత వ్యక్తిగతీకరించిన హోమ్‌పేజ్ వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా ఉత్పత్తులు కూర్చి చూపగలిగేట్లుగా జాగ్రత్త వహిస్తుంది.
 
వేడిని తక్షణమే జయించండి: అమెజాన్ నౌతో వేసవికి అవసరమైన వస్తువులు నిమిషాల్లోనే డెలివరీ పొందండి.
చివరి నిమిషంలో వేసవికి అవసరమైన వస్తువుల కోసం వెతుకుతున్న కస్టమర్ల కోసం అమెజాన్ నౌ, నిమిషాల వ్యవధిలోనే అత్యంత వేగవంతమైన డెలివరీని అందిస్తుంది. తమ పిన్­కోడ్‌లో ఈ సేవ అందుబాటులో ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి, కస్టమర్లు Amazon.in యాప్‌ను తెరిచి, పై బ్యానర్‌పై ఉన్న మెరుపు నౌ ఐకాన్ కోసం చూడవచ్చు.

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పనున్న పవన్ కల్యాణ్.. కారణం ఏంటంటే?ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ఇటీవల ముక్కుకు సంబంధించిన శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నందున, ప్రస్తుతం ఆ చికిత్స అనంతర కోలుకునే దశలో ఉన్నారు. ఆయన ఇంకా విశ్రాంతి తీసుకుంటూనే ఉన్నారు. ఇంకా తన పరిపాలనా బాధ్యతలను తిరిగి స్వీకరించలేదు. ఈ సందర్భం, పవన్ కళ్యాణ్ సినీ కెరీర్ గురించిన చర్చను తెరపైకి తెస్తోంది. ఆయన సినీ ప్రస్థానం ఎప్పటి నుంచో ఒక అనిశ్చిత స్థితిలోనే కొనసాగుతోంది. అన్నింటికంటే ముందుగా, కళ్యాణ్‌కు అనేక రాజకీయ బాధ్యతలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా విధులు, అలాగే అటవీ- పంచాయతీ రాజ్ శాఖల మంత్రిగా బాధ్యతలు ముఖ్యమైనవి.

Atlee, Arjun: అల్లు అర్జున్ రాకా టైటిల్‌కు పుష్పతో సంబంధం ఉంది : చిత్ర నిర్మాతలుదర్శకుడు అట్లీతో రాబోయే చిత్రంలో అల్లు అర్జున్ ఫస్ట్ లుక్, నటుడి పుట్టినరోజు అయిన ఏప్రిల్ 8న విడుదలైంది. గుండుతో, కాటుక కళ్లతో, జంతువుల పంజాలతో కెమెరాలోకి చూస్తున్న అతని లుక్‌ను చూసి ఇంటర్నెట్ మొత్తం మురిసిపోయింది. ఈ చిత్రానికి 'రాకా' అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు, ఒకవేళ అది సినిమాలో అర్జున్ పాత్ర పేరు అయితే దాని అర్థం ఏమిటి అని చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు. ఇప్పుడు, చిత్ర నిర్మాతలు ఈ టైటిల్ వెనుక ఉన్న కారణాన్ని వెల్లడించారు.

DMK-ADMK పొత్తును తమిళ ప్రజలు ఒప్పుకోరు: విశాల్ వ్యాఖ్య, ఖుష్బూ కూడా...మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118కి చేరుకోలేని విజయ్ పార్టీ టీవీకే ప్రభుత్వం రాకుండా DMK-ADMK పొత్తు పెట్టుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే దాన్ని తమిళనాడు ప్రజలు హర్షించరు. తమిళనాడులో విపత్కర పరిస్థితులు తలెత్తుతాయి. ఇది జరగకూడదని నేను కోరుకుంటున్నానంటూ నటుడు విశాల్ సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. మరోవైపు భాజపా నాయకురాలు ఖుష్బూ సైతం స్పందించారు. పార్టీ నాయకురాలిగా కాకుండా రాష్ట్ర పౌరురాలిగా పోస్ట్ చేస్తున్నా. ప్రజలు వారి తీర్పును స్పష్టంగా చెప్పినప్పుడు వాళ్లు ఎన్నుకున్నవారే రాష్ట్రాన్ని పాలించాలి కదా అంటూ పేర్కొన్నారు. ఇదిలావుంటే టీవీకే పార్టీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మద్దతును కూడగట్టేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

Simran: దక్షిణాది నటీమణులంటే బాలీవుడ్‌ అగౌరపరుస్తుంది : సిమ్రాన్తమిళ చిత్రసీమలో తన నటనకు ప్రశంసలు అందుకున్న నటి సిమ్రాన్, ఇటీవల హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో తాను ఎదుర్కొన్న కష్టాల గురించి మాట్లాడారు. బాలీవుడ్‌లో దక్షిణాది నటుల పట్ల వ్యవహరిస్తున్న తీరు గురించి నిర్మొహమాటంగా మాట్లాడుతూ, దక్షిణాది నటులు ఎన్నో ఏళ్లుగా చేసిన కృషిని, వారు మోస్తున్న వారసత్వాన్ని తరచుగా విస్మరిస్తున్నారని తనకు అనిపించిందని, ఈ గౌరవం లేకపోవడం తనను తీవ్రంగా బాధించిందని సిమ్రాన్ అన్నారు.

MaheshBabu: వారణాసి సెట్ కు నీటి సమస్య తలెత్తిందా?ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం 'వారణాసి' షూటింగ్ హైదరాబాద్‌లో జరుగుతోంది. ఈ పాన్-ఇండియా చిత్రం గగన్‌పహాడ్‌లోని హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ సిటీ స్టూడియోలో అనేక నీటి అడుగున సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఒక కొత్త నివేదిక ప్రకారం, చిత్ర నిర్మాతలు షూటింగ్ కోసం 150 నీటి ట్యాంకర్లను నగర జలాశయాన్ని అభ్యర్థించగా, తెలంగాణ రాజధానిలో తీవ్రమైన వేసవి కారణంగా కొనసాగుతున్న అధిక నీటి డిమాండ్ నేపథ్యంలో వారి అభ్యర్థనను తిరస్కరించారు.

