ఆగస్టు 7 నుంచి అమెజాన్ గ్రేట్ ఫ్రీడమ్ సేల్: AI-ఆధారిత షాపింగ్తో అగ్రశ్రేణి డీల్స్
స్మార్ట్ఫోన్లు, ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, హోమ్, కిచెన్, పెద్ద ఉపకరణాలు, కిరాణా సామాగ్రి, నిత్యావసరాలు, ఇంకా మరిన్ని విభాగాలలో అగ్రశ్రేణి డీల్స్ను ఒకచోట చేర్చే గ్రేట్ ఫ్రీడమ్ సేల్ 2026, ఆగస్టు 7వ తేదీన అర్ధరాత్రి 12:00 గంటల నుండి ప్రారంభమవుతుందని అమెజాన్ ఇండియా ఈ రోజు ప్రకటించింది. ఈ సేల్ సమయంలో, అగ్రశ్రేణి 100 డీల్స్, బ్లాక్బస్టర్ డీల్స్, ట్రెండింగ్ డీల్స్, 8 PM డీల్స్ మరియు మరిన్నింటి ద్వారా వినియోగదారులు ఆకర్షణీయమైన ఆదాను పొందవచ్చు.
అదనంగా, వినియోగదారులు HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ మరియు ఈజీ EMI లావాదేవీలపై 10% తక్షణ డిస్కౌంట్ను, అలాగే ఎంపిక చేసిన క్రెడిట్ మరియు డెబిట్ కార్డులపై నో-కాస్ట్ EMIతో పాటు ₹2,000 వరకు క్యాష్బ్యాక్ రివార్డులను పొందవచ్చు. వివిధ కేటగిరీలలోని గొప్ప డీల్స్తో పాటు, వినియోగదారులు ఎంపిక చేసిన క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులపై నో-కాస్ట్ EMI, తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు, అమెజాన్ పే రివార్డులతో సహా అనేక రకాల అందుబాటు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. 100% సేవలు అందించే పిన్-కోడ్లలో వేగవంతమైన, సౌకర్యవంతమైన డెలివరీతో, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేని, సౌకర్యవంతమైన షాపింగ్ అనుభవాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు.
AI షాపింగ్ను సులభం చేస్తుంది
అమెజాన్ ఇండియా, వినియోగదారులు విశ్వాసంతో వస్తువులను కనుగొనడానికి, పోల్చడానికి, కొనుగోలు చేయడానికి సహాయపడేలా రూపొందించిన AI-ఆధారిత ఫీచర్లతో షాపింగ్ను మరింత సులభతరం చేస్తోంది. అమెజాన్ యొక్క AI షాపింగ్ అసిస్టెంట్ అయిన రఫూస్, పిల్లల కోసం ప్రత్యేకమైన మరియు సృజనాత్మక స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల దుస్తులు లేదా ఫ్యాషనబుల్ తెల్ల కుర్తీ మరియు దుపట్టా చూపించండి వంటి సహజ భాషా సూచనలను ఉపయోగించి, వినియోగదారులకు వ్యక్తిగతీకరించిన సిఫార్సులను కనుగొనడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. వినియోగదారులు కేవలం ఫోటోను అప్లోడ్ చేయడం లేదా క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఉత్పత్తులను కనుగొనడానికి లెన్స్ AIని కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
రఫూస్ 30 నుండి 90 రోజుల ప్రైస్ హిస్టరీ ట్రాకర్తో స్మార్ట్ ధర ట్రాకింగ్ను కూడా అందిస్తుంది మరియు కోరుకున్న ఉత్పత్తి నిర్దేశిత ధరకు చేరుకున్నప్పుడు మీ కొనుగోలును పూర్తి చేయడానికి హెచ్చరికలను పంపుతుంది. అంతేకాకుండా, AI రివ్యూ హైలైట్స్ వంటి ఫీచర్లు మూల్యాంకనాన్ని మరింత సులభతరం చేయడానికి అన్ని ఉత్పత్తి సమీక్షలను సంగ్రహిస్తాయి మరియు బయింగ్ గైడ్స్ విజువలైజేషన్లో సహాయపడతాయి, అదే సమయంలో మరింత వ్యక్తిగతీకరించిన హోమ్పేజీ వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా అనుకూలమైన ఉత్పత్తి ఆవిష్కరణను నిర్ధారిస్తుంది.
అమెజాన్ పేతో మీ ఆదాను గరిష్టం చేసుకోండి
అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్పై ప్రైమ్ సభ్యులకు అపరిమిత 5% క్యాష్బ్యాక్, నాన్-ప్రైమ్ సభ్యులకు 3% క్యాష్బ్యాక్తో పాటు, రూ. 2,500 వరకు స్వాగత రివార్డులతో సహా అనేక రకాల చెల్లింపు మరియు రివార్డ్ లాభాల ద్వారా, వినియోగదారులు అమెజాన్ పేతో తెలివిగా షాపింగ్ చేసి, మరింత ఆదా చేసుకోవచ్చు. అర్హత గల వినియోగదారులు అమెజాన్ పే లేటర్ ద్వారా రూ. 60,000 వరకు తక్షణ క్రెడిట్ పొందవచ్చు, ప్రత్యేకమైన షాపింగ్ రివార్డులను ఆస్వాదించవచ్చు మరియు మొబైల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫ్యాషన్ మరియు అప్లయెన్సెస్ విభాగాలలో రోజుకు రూ. 99 EMI స్టోర్ ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో షాపింగ్ చేయవచ్చు.
వినియోగదారులు రూ. 1,500 పైబడిన ఏ కొనుగోలునైనా ఉత్పత్తి లేదా కేటగిరీతో సంబంధం లేకుండా మూడు సమానమైన, వడ్డీ లేని నెలవారీ వాయిదాలుగా విభజించుకోవచ్చు. ఈ లబ్ది కార్ట్ విలువకు వర్తిస్తుంది, తద్వారా ప్రతి ఆర్డర్ మీద ప్రతి వినియోగదారునికి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన క్రెడిట్ అందుబాటులోకి వస్తుంది. రివార్డ్స్ గోల్డ్తో, వినియోగదారులు మూడు నెలల్లోపు చెల్లింపులు పూర్తి చేయడం ద్వారా 15కు పైగా బ్రాండ్లు మరియు విభాగాలలో 5% ఖచ్చితమైన క్యాష్బ్యాక్ను పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా, రూ. 799 పైబడిన ఆర్డర్లపై ప్రైమ్ సభ్యులకు 5% తగ్గింపు మరియు రూ. 499 పైబడిన ఆర్డర్లపై వినియోగదారులందరికీ 10% క్యాష్బ్యాక్ వంటి అదనపు క్యాష్బ్యాక్ మరియు రివార్డ్స్ గోల్డ్ లాభాలను కూడా పొందవచ్చు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది వినియోగదారులకు షాపింగ్ను మరింత లాభదాయకంగా చేస్తుంది.