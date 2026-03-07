రూ.40, రూ.114 చొప్పున పెరిగిన ఎల్పీజీ, వాణిజ్య సిలిండర్ల ధరలు
ఎల్పీజీ, వాణిజ్య సిలిండర్ల ధరలు పెరిగాయి. పశ్చిమాసియా వివాదం కారణంగా ఇంధన ఖర్చులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎల్పీజీ, వాణిజ్య సిలిండర్ల ధరలు వరుసగా రూ.60, రూ.114.5 చొప్పున పెరిగాయి.
ఉజ్వల లబ్ధిదారులు కాకుండా సాధారణ గృహ వినియోగదారులు తమ వంటశాలలలో ఉపయోగించే సబ్సిడీ లేని ఎల్పీజీ ధర ఇప్పుడు ఢిల్లీలో 14.2 కిలోల సిలిండర్కు రూ.853 నుండి రూ.913కు చేరుకుందని ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (ఐఓసీ) తెలిపింది.
పశ్చిమాసియాలో సైనిక వివాదం మొదలైనప్పటి నుంచి ప్రపంచ ఇంధన ధరలు బాగా పెరిగిన నేపథ్యంలో ఈ పెరుగుదల చోటు చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ధరల పెరుగుదల ఉన్నప్పటికీ, పొరుగు దేశాలతో పోలిస్తే భారతదేశంలో వంట గ్యాస్ ధర అత్యల్పంగా ఉందని వారు తెలిపారు. ధరల పెరుగుదల మార్చి 7 నుండి అమలులోకి వస్తుందని వెబ్సైట్ చూపించింది. 11 నెలల్లో ఇది రెండవసారి ధరలు పెరిగాయి. గత ఏడాది ఏప్రిల్లో చివరిసారిగా ధరలు రూ. 50 పెరిగాయి.
ముంబైలో సబ్సిడీ లేని ఎల్పీజీ ధర ఇప్పుడు రూ.912.50, కోల్కతాలో రూ.939, చెన్నైలో రూ.928.50 అని ఐఓసీ వెబ్సైట్ తెలిపింది. స్థానిక అమ్మకపు పన్ను లేదా వాట్ రేటును బట్టి రేట్లు రాష్ట్రం నుండి రాష్ట్రానికి మారుతూ ఉంటాయి. 2016లో ఈ పథకం ప్రారంభించినప్పటి నుండి ఉచిత ఎల్పీజీ కనెక్షన్లు పొందిన 10 కోట్లకు పైగా పేదలైన ఉజ్వల యోజన లబ్ధిదారులు, సంవత్సరంలో 12 రీఫిల్ల వరకు 14.2 కిలోల సిలిండర్కు రూ.300 సబ్సిడీని పొందడం కొనసాగిస్తారు.