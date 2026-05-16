  4. DPR For 671 km Hyd Pune Mumbai High Speed Rail Complete, land Acquisition Required For 93 Km Within TG Telangana
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 16 May 2026 (10:15 IST)

హైదరాబాద్-పూణే-ముంబై హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్‌.. డీపీఆర్‌ పూర్తి

Mumbai High Speed Rail
ప్రతిపాదిత హైదరాబాద్-పూణే-ముంబై హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్‌కు సంబంధించిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్) పూర్తయిందని, ఈ 671 కిలోమీటర్ల మార్గానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశామని రైల్వే అధికారులు శుక్రవారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేశారు. ఈ మార్గంలో రాష్ట్ర పరిధిలో సుమారు 93 కిలోమీటర్ల మేర భూసేకరణ అవసరమవుతుందని వారు పేర్కొన్నారు. 
 
2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన, హైదరాబాద్‌ను ముంబై, చెన్నై, బెంగళూరులతో అనుసంధానించే మూడు హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్లపై ప్రధాన కార్యదర్శి కె. రామకృష్ణారావు వివిధ శాఖల సీనియర్ అధికారులు, రైల్వే అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.
 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ప్రతిపాదనలను రూపొందించాలని ప్రధాన కార్యదర్శి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రాజెక్టు నివేదికల తయారీలోనూ, ప్రాజెక్టుల అమలులోనూ అన్ని శాఖలు పరస్పర సహకారంతో, అత్యంత సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆయన సూచించారు. 
 
భూసేకరణ, అనుసంధానం, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ఇతర అంశాలపై అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని కూడా ఆయన అధికారులను కోరారు. హైదరాబాద్-పూణే-ముంబై కారిడార్‌తో పాటు, హైదరాబాద్-బెంగళూరు హైదరాబాద్-చెన్నై కారిడార్ల కోసం సుమారు 123 కిలోమీటర్ల మేర భూసేకరణ అవసరమవుతుందని రైల్వే అధికారులు సమావేశంలో తెలియజేశారు. 
 
రైల్వే డిపోల ఏర్పాటు నిమిత్తం కోకాపేట, శంషాబాద్ ప్రాంతాల్లో కొంత భూమి అవసరమవుతుందని కూడా అధికారులు పేర్కొన్నారు. రహదారులు, భవనాల శాఖ, హెచ్ఎండీఏ అలాగే జీఎంఆర్ హైదరాబాద్ విమానాశ్రయ అధికారులను ఉద్దేశించి ప్రధాన కార్యదర్శి మాట్లాడుతూ, రైల్వే ప్రాజెక్టు అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ, ఈ హై-స్పీడ్ రైలు ప్రాజెక్టుల అమలుకు పూర్తి సహకారం అందించాలని ఆదేశించారు ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శులు వికాస్ రాజ్, నవీన్ మిట్టల్, హచ్ఎండీఏ మెట్రోపాలిటన్ కమిషనర్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్, కేంద్ర రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు, జీఎంఆర్ విమానాశ్రయ అధికారులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. 
 
ప్రతిపాదిత హై-స్పీడ్ రైలు ప్రాజెక్టులు, రాష్ట్రాన్ని తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 ఆర్థిక వృద్ధి కారిడార్‌గా రూపుదిద్దడంలో సహాయపడతాయని రామకృష్ణారావు పేర్కొన్నారు. ఈ హై-స్పీడ్ రైలు నెట్‌వర్క్ దేశానికి ఒక ఆధునిక వేగవంతమైన రవాణా వ్యవస్థగా ఆవిర్భవిస్తుందని, ఇది పారిశ్రామిక, ఐటీ, పర్యాటక రంగాలకు ఊతమిస్తూనే, భవిష్యత్తు ప్రజా రవాణా అవసరాలకు అండగా నిలుస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
