హైదరాబాద్-పూణే-ముంబై హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్.. డీపీఆర్ పూర్తి
ప్రతిపాదిత హైదరాబాద్-పూణే-ముంబై హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్కు సంబంధించిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్) పూర్తయిందని, ఈ 671 కిలోమీటర్ల మార్గానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశామని రైల్వే అధికారులు శుక్రవారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేశారు. ఈ మార్గంలో రాష్ట్ర పరిధిలో సుమారు 93 కిలోమీటర్ల మేర భూసేకరణ అవసరమవుతుందని వారు పేర్కొన్నారు.
Mumbai High Speed Rail
2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన, హైదరాబాద్ను ముంబై, చెన్నై, బెంగళూరులతో అనుసంధానించే మూడు హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్లపై ప్రధాన కార్యదర్శి కె. రామకృష్ణారావు వివిధ శాఖల సీనియర్ అధికారులు, రైల్వే అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ప్రతిపాదనలను రూపొందించాలని ప్రధాన కార్యదర్శి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రాజెక్టు నివేదికల తయారీలోనూ, ప్రాజెక్టుల అమలులోనూ అన్ని శాఖలు పరస్పర సహకారంతో, అత్యంత సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆయన సూచించారు.
భూసేకరణ, అనుసంధానం, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ఇతర అంశాలపై అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని కూడా ఆయన అధికారులను కోరారు. హైదరాబాద్-పూణే-ముంబై కారిడార్తో పాటు, హైదరాబాద్-బెంగళూరు హైదరాబాద్-చెన్నై కారిడార్ల కోసం సుమారు 123 కిలోమీటర్ల మేర భూసేకరణ అవసరమవుతుందని రైల్వే అధికారులు సమావేశంలో తెలియజేశారు.
రైల్వే డిపోల ఏర్పాటు నిమిత్తం కోకాపేట, శంషాబాద్ ప్రాంతాల్లో కొంత భూమి అవసరమవుతుందని కూడా అధికారులు పేర్కొన్నారు. రహదారులు, భవనాల శాఖ, హెచ్ఎండీఏ అలాగే జీఎంఆర్ హైదరాబాద్ విమానాశ్రయ అధికారులను ఉద్దేశించి ప్రధాన కార్యదర్శి మాట్లాడుతూ, రైల్వే ప్రాజెక్టు అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ, ఈ హై-స్పీడ్ రైలు ప్రాజెక్టుల అమలుకు పూర్తి సహకారం అందించాలని ఆదేశించారు ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శులు వికాస్ రాజ్, నవీన్ మిట్టల్, హచ్ఎండీఏ మెట్రోపాలిటన్ కమిషనర్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్, కేంద్ర రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు, జీఎంఆర్ విమానాశ్రయ అధికారులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.
ప్రతిపాదిత హై-స్పీడ్ రైలు ప్రాజెక్టులు, రాష్ట్రాన్ని తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 ఆర్థిక వృద్ధి కారిడార్గా రూపుదిద్దడంలో సహాయపడతాయని రామకృష్ణారావు పేర్కొన్నారు. ఈ హై-స్పీడ్ రైలు నెట్వర్క్ దేశానికి ఒక ఆధునిక వేగవంతమైన రవాణా వ్యవస్థగా ఆవిర్భవిస్తుందని, ఇది పారిశ్రామిక, ఐటీ, పర్యాటక రంగాలకు ఊతమిస్తూనే, భవిష్యత్తు ప్రజా రవాణా అవసరాలకు అండగా నిలుస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
శుక్రవారం రాత్రి ఒక వైద్య అత్యవసర పరిస్థితి తలెత్తడంతో, సీనియర్ తెలుగు నటి పావలా శ్యామల పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. తీవ్రమైన గుండె సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఈ సీనియర్ నటి, తక్షణ చికిత్స కోసం హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లిలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిని సందర్శించారు. అయితే, ఆర్థిక వనరులు లేవనే కారణంతో ఆమెను చేర్చుకోకుండా వెనక్కి పంపినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
కోలీవుడ్ సినీ వర్గాల్లో ఇప్పుడొక టాక్ నడుస్తోంది. అదేమిటంటే... ఇటీవలే టీవీకే పార్టీ పెట్టి తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి సీఎం అయిన విజయ్కు తన పిల్లలంటే పెద్దగా పట్టించుకోడనే చర్చ నడుస్తోంది. సీఎం విజయ్ కుమారుడు జాసన్ హీరోగా కాకుండా దర్శకుడిగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. సందీప్ కిషన్తో సిగ్మా అనే చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాడు. అసలు విషయం ఏంటంటే... జాసన్ సినిమా కెరీర్ సంగతిని విజయ్ అస్సలు పట్టించుకోలేదట. అంతేకాదు... జాసన్ కు వచ్చినటువంటి మొదటి సినీ అవకాశం కూడా అతడి తల్లి సంగీత, తాతయ్య ద్వారా వచ్చినట్లు సమాచారం.
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో ఫ్రాంచైజ్లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం స్పైడర్ -మన్ : బ్రాండ్ న్యూ డే నుండి కొత్త పోస్టర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించగా, ఇప్పుడు ఈ కొత్త పోస్టర్ అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. ఈ చిత్రం 2026 జూలై 31న ఇండియా లో ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.
గత కొద్దిరోజులుగా నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, పంపిణీదారుల సమస్యలను తెలియజేస్తూ ఏర్పాటుచేసిన సమావేశాలు సినీమా ఇండస్ట్రీలో కొంత గేప్ ను సూచిస్తున్నాయి. ఎగ్జిబిటర్లు పర్సెంటేజ్ సిస్టమ్ కావాలని కోరుతుంటే, నిర్మాతలు తమ సమస్యలను కూడా వారి ముందు పెట్టి సమన్వయంతో ముందుకు సాగుదాం అని ప్రకటించాయి. అయితే మూడు వర్గాల మధ్య గేప్ రావడంతో పెద్దమనుషుల సమావేశం నేడు ఛాంబర్ లో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా అన్ని సమస్యలకు సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.