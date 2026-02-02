దుబాయ్, రెడీ ఫర్ ఎ సర్ప్రైజ్: అనుష్క శర్మ, విరాట్ కోహ్లీల శీతాకాలపు ప్రయాణం
దుబాయ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకానమీ అండ్ టూరిజం(డీఈటి)లో భాగమైన దుబాయ్ కార్పొరేషన్ ఫర్ టూరిజం అండ్ కామర్స్ మార్కెటింగ్(విజిట్ దుబాయ్), తమ దుబాయ్, రెడీ ఫర్ ఎ సర్ప్రైజ్ సిరీస్లోని తాజా చిత్రాన్ని ఆవిష్కరించింది. అనుష్క శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ దీనిలో కనిపిస్తారు. దుబాయ్లో శీతాకాలం మీద దృష్టి సారించి తీర్చిదిద్దిన ఈ చిత్రంలో మొదటిసారి, పునరావృత సందర్శకులను ఈ నగరం ఎలా ఆశ్చర్యపరుస్తుందో చూపారు. దుబాయ్లోని ఉత్సాహభరితమైన శీతాకాలంలో విడుదల చేయబడిన ఈ చిత్రం, దుబాయ్ యొక్క అద్భుతమైన నగర దృశ్యాలను, విశాలమైన బహిరంగ ప్రదేశాలను అందంగా ఒడిసిపడుతుంది. ఇది ప్రతి సీజన్లోనూ సందర్శించేందుకు అత్యంత అనువైన నగరంగా దుబాయ్ను చూపుతుంది.
దుబాయ్ డెసర్ట్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్లో ఉన్న లగ్జరీ కలెక్షన్ డెజర్ట్ రిసార్ట్- స్పా అయిన అల్ మహాలోని ప్రెసిడెన్షియల్ విల్లాలో ఈ కథ ప్రారంభమవుతుంది, ఇక్కడ జంట ఎడారి దిబ్బల అందంలో లీనమైపోతారు. ఈ చిత్రం దుబాయ్లో పెద్దగా అన్వేషించబడిన ప్రాంతాలను హైలైట్ చేస్తుంది. దుబాయ్ లగ్జరీ, ఫ్యాషన్, వంటకాలు, వినోదాన్ని ఎలా సులభంగా మిళితం చేస్తుందో ఈ చిత్రం హైలైట్ చేస్తుంది. ఈ చిత్రం వన్ & ఓన్లీ వన్ జాబీల్లోని తపసాకే వద్ద ఉన్న ఎత్తైన ఇన్ఫినిటీ పూల్ వద్ద నిశ్శబ్ద సూర్యాస్తమయ క్షణంతో ముగుస్తుంది. ముగింపు వాక్యం ఈ ప్రచార సారాంశాన్ని బలపరుస్తుంది, అదేమిటంటే దుబాయ్ అన్ని కాలాలకు అనువైన నగరం, మరియు ఎల్లప్పుడూ ఏదో ఒక కొత్తదనాన్ని ఆవిష్కరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది.