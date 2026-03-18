తెలంగాణలో పడిపోయిన కోడిగుడ్ల ధరలు.. రూ.4కు తగ్గింది..
తెలంగాణలో కోడిగుడ్ల ధరలు పడిపోయాయి. ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ ఘర్షణ కారణంగా ఎగుమతులకు అంతరాయం కలగడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని వ్యాపారులు చెప్తున్నారు.
ఈ తగ్గుదల వినియోగదారులకు ప్రయోజనం చేకూర్చినప్పటికీ, దేశీయ మార్కెట్లో అమ్ముడుపోని నిల్వలు పేరుకుపోతుండటంతో పౌల్ట్రీదారులు నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. దేశం నుంచి ప్రతిరోజూ పశ్చిమ ఆసియా దేశాలకు లక్షల కొద్దీ గుడ్లు ఎగుమతి అవుతుంటాయి. అయితే, ఇరాన్ సంఘర్షణ కారణంగా ఎగుమతులు గణనీయంగా మందగించాయి. దీనివల్ల సరఫరా మిగులు ఏర్పడి, తత్ఫలితంగా ధరలు పడిపోయాయి.
ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో, ఒక్కో గుడ్డు రిటైల్ ధర రూ. 7.50 నుంచి రూ. 8 వరకు ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ ధర సుమారు రూ. 5కు పడిపోయింది. హోల్సేల్ మార్కెట్లో, పక్షం రోజుల క్రితం గుడ్డు ధర రూ. 4.50 ఉండగా, ప్రస్తుతం అది రూ.4కు తగ్గింది.
ఎగుమతులకు అంతరాయం కలగడమే కాకుండా, పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు కూడా ధరల తగ్గుదలకు దోహదపడ్డాయి. సాధారణంగా వేసవిలో గుడ్ల వినియోగం తగ్గుతుంది. దీనివల్ల డిమాండ్లో సీజనల్ తగ్గుదల ఏర్పడుతుంది. గత వేసవిలో, హోల్సేల్ ధరలు ఒక్కో గుడ్డుకు రూ. 5 నుంచి రూ. 6 మధ్య ఉండగా, రిటైల్ ధరలు రూ. 6 నుంచి రూ. 6.50 మధ్య ఉన్నాయి.
అయితే, ఈ ఏడాది ధరలు ఇంత తీవ్రంగా తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం సంఘర్షణకు సంబంధించిన ఎగుమతుల అంతరాయాలే. భారతదేశం సాధారణంగా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, ఒమన్, ఖతార్ వంటి గల్ఫ్ దేశాలకు రోజుకు సుమారు 75 లక్షల గుడ్లను ఎగుమతి చేస్తుంది.
ఇరాన్పై అమెరికా దాడి నేపథ్యంలో సముద్ర, వాయు రవాణా సేవలకు అంతరాయం కలగడంతో ఎగుమతులపై ప్రభావం పడింది. పూర్వపు కరీంనగర్ జిల్లాలో రోజుకు సుమారు 75 లక్షల గుడ్లు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. వీటిలో, దాదాపు 40 లక్షలు జగిత్యాల జిల్లాలో ఉత్పత్తి అవుతుండగా, మిగిలిన 35 లక్షలు కరీంనగర్, పెద్దాపల్లి, రాజన్న-సిరిసిల్ల జిల్లాల నుండి వస్తున్నాయి.