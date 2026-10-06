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  4. Electronics Mart India Limited Brings India-s Biggest Festive Offer, Giving Consumers More Reasons to Shop, Save and Win
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Tuesday, 6 October 2026 (23:13 IST)

భారతదేశపు అతిపెద్ద పండుగ ఆఫర్‌ను తీసుకువచ్చిన ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్ట్ ఇండియా లిమిటెడ్

Electronics Mart India
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (23:15 IST)
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హైదరాబాద్: భారతదేశపు అతిపెద్ద షాపింగ్ కాలాలలో పండుగ సీజన్ ఒకటి. ఈ డిమాండ్‌ను గుర్తించి, భారతదేశంలోని ప్రముఖ కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, గృహోపకరణాల రిటైలర్లలో ఒకటైన ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్ట్ ఇండియా లిమిటెడ్ (ఈఎంఐఎల్), ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'భారతదేశపు అతిపెద్ద పండుగ ఆఫర్'ను 11 అక్టోబర్ 2026 నుండి తమ బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్,  ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్ట్ స్టోర్లలో తీసుకురానుంది.
 
ఈ ఆఫర్‌లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ స్టోర్లలో షాపింగ్ చేసే కస్టమర్లు ఒక కోటి రూపాయల నగదు మరియు 20 మారుతి సుజుకి ఆల్టో  కె10 కార్లను గెలుచుకునే అవకాశం ఉంది. ఢిల్లీ ఎన్‌సీఆర్‌ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్ట్ స్టోర్లలో షాపింగ్ చేసే కస్టమర్లు రూ.50 లక్షల నగదు బహుమతిని గెలుచుకునే అవకాశం ఉంది.
 
పండుగ షాపింగ్ అనేది వినియోగదారులు తమ వ్యక్తిగత గాడ్జెట్‌ల నుండి పెద్ద గృహోపకరణాల వరకు అన్నింటినీ అప్‌గ్రేడ్ చేసుకునే సందర్భంగా మారుతున్న తరుణంలో ఇది అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్ గా నిలువనుంది.  కస్టమర్లు ప్రముఖ బ్రాండ్‌ల నుండి సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, టెలివిజన్‌లు, రిఫ్రిజిరేటర్‌లు, వాషింగ్ మెషీన్‌లు, ఎయిర్ కండిషనర్‌లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, వంటగది, గృహోపకరణాలు, వ్యక్తిగత గాడ్జెట్‌లు, మరెన్నో వస్తువులను ఆకర్షణీయమైన పండుగ ధరలు, క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌లు మరియు నో కాస్ట్ ఈఎంఐ అవకాశాలతో పొందవచ్చు.
 
ఈఎంఐఎల్ ప్రస్తుతం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లలో బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ క్రింద 160కి పైగా స్టోర్లను, మరియు ఢిల్లీ ఎన్‌సీఆర్‌ అంతటా ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్ట్ క్రింద 30కి పైగా స్టోర్లను నిర్వహిస్తోంది. ‘భారతదేశపు అతిపెద్ద పండుగ ఆఫర్’ 11 అక్టోబర్ 2026 నుండి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ స్టోర్లలో మరియు ఢిల్లీ ఎన్‌సీఆర్‌ లోని ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్ట్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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