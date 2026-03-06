శుక్రవారం, 6 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 6 మార్చి 2026 (23:56 IST)

మార్చి 6 నుంచి అమెజాన్‌లో ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రీమియర్ లీగ్, 65 శాతం వరకు తగ్గింపుతో గొప్ప డీల్స్

Amazon
అమెజాన్ ఇండియా ఈ రోజు సామ్సంగ్ గెలాక్సీ AIతో సశక్తమైన ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ (EPL) పునరాగమనాన్ని ప్రకటించింది. ఇది మార్చి 6 నుండి లైవ్ అవుతోంది. ఈ క్రికెట్ సీజన్లో, వివిధ శ్రేణుల కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మొదలుకుని అత్యాధునిక స్మార్ట్ఫోన్లు, స్మార్ట్ టివిలు, ల్యాప్టాప్లు మరియు ట్యాబ్లెట్ల వరకు, ఎయిర్ కండిషనర్లు, రెఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, కెమేరాలు, ఆడియో ఉపకరణాలు, ఇంకా మరిన్నింటి పై కస్టమర్లు గొప్ప డీల్సును, ఆఫర్లను పొందగలుగుతారు. పదునైన ఆఫర్ల కూర్చి పెట్టిన సెలక్షన్‌ను పవర్ ప్లే డీల్స్‌ను తీసుకువస్తుంది.

ఈ ఈవెంట్ సందర్భంగా ప్రతి రోజు ఈ ఆఫర్లు రిఫ్రెష్ అవుతుంటాయి. ఉత్పత్తులపై 65 శాతం వరకు తగ్గింపుతో, HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు పైన, ఈఎంఐ లావాదేవీల పైన రూ. 4,500 వరకు తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్, నో కాస్ట్ ఈఎంఐ ఆప్షన్లు, ఆకర్షవంతమైన ఎక్స్ఛేంజ్ లాభాలు, EPLలు, ప్రతి అప్‌గ్రేడ్‌ను మునుపెన్నడూ లేనంత చేరువకు తీసుకువస్తాయి.
 
గత సంవత్సరపు EPL మా అంచనాలను మించి విజయం సాధించింది. ఈ ఏడాది, ప్రతి దిశలోనూ అదే ఆశయాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటున్నాము. AI సశక్తమైన- AI PCలు మొదలుకుని స్మార్ట్ TVలు, ఆన్-డివైస్  AI స్మార్ట్ ఫోన్ల వరకు- ఉపకరణాల పై ఈ ఏడాది మా దృష్టిని ప్రత్యేకంగా కేంద్రీకరిస్తున్నాము. ఈ మార్పు మా కస్టమర్లకు ప్రత్యక్షంగా అనుభవంలోకి రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. కస్టమర్లు కనుగొనే, నిర్ణయించుకునే విధానం కూడా ఆవిర్భవించింది. తమ ప్రత్యేకమైన వినియోగానికి అనుగుణంగా ఉండే ఉత్పత్తులను కనుగొనేందుకు రఫూస్, కస్టమర్లకు సహకరిస్తుంది. వివిధ ప్రైస్ బ్యాండ్లు, అవసరాలకు అనుగుణంగా సరియైన ఉత్పత్తులను ముందుకు తీసుకువస్తుంది స్మార్ట్ ఛాయిస్. ఘనమైన ఉత్పత్తుల పేజ్¬లు కస్టమర్లకు, విషయాలను తెలుసుకుని నిర్ణయాలను తీసుకునే సందర్భాన్ని, నమ్మకాన్ని ఇస్తాయి. ఈ టూల్స్ అన్నీ కలిసి, ఉత్సుకత మొదలుకి వేగంగా, స్మార్ట్¬గా, మరియు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా మనసు తెలిపే విధంగా కొనుగోలు చేసేందుకు మార్గాన్ని సుగమం చేస్తాయి అని జెబా ఖాన్, డైరెక్టర్-కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, అమెజాన్ ఇండియా అన్నారు.
 
మీ క్రికెట్ సీజన్‌ను ప్రారంభించేందుకు ఈ ఏడాది తాజా లాంచ్‌ల నుండి ఎంపిక చేసుకోండి
 
శామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా: శామ్‌సంగ్ వారి అత్యంత శక్తివంతమైన ఫ్లాగ్షిప్, ఇందులో తరువాతి తరం ఎఐ కెమేరా సామర్ధ్యాలు, బిల్ట్-ఇన్ ఎస్ పెన్, అచ్చెరువొందించే టైటానియం డిజైన్ ఉన్నాయి. గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా ఇప్పుడు EPL సందర్భంగా రూ. 1,39,999ల నెట్ ఎఫెక్టివ్ ధరకు లభిస్తోంది.
 
యాపిల్ 17e: 6.1” సూపర్ రెటీనా XDR డిస్ప్లే, A19 చిప్, 48MP ఫ్యూజన్ కెమేరా, ఇంకా మరెన్నో సౌలభ్యాలు కలిగిన యాపిల్ 17e, కస్టమర్లు కొనవలసిన అత్యుత్తమమైనది. EPL సందర్భంగా, బ్యాంక్ ఆఫర్ను కూడా కలుపుకుని రూ. 64,999ల నెట్ ఎఫెక్టివ్ ధరకు లభిస్తోంది
 
iQOO 15R: ఫ్లాగ్షిప్-గ్రేడ్ ప్రొసెసర్ మరియు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కలిగిన పెర్ఫార్మెన్స్-ఫస్ట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్. EPL సందర్భంగా, రూ. 4,000ల తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంటు కలుపుకుని రూ. 40,999ల నెట్ ఎఫెక్టివ్ ధరకు లభిస్తోంది. మార్చ్ 6న మాత్రమే ఆఫర్ వర్తిస్తుంది
 
ఓక్లే మెటా వాన్గార్డ్, మాట్ బ్లాక్, ప్రిజమ్ 24K: రే-బ్యాన్ మెటాతో ఐకానిక్ స్టైల్ మరియు అధునాతనమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో మునక వేయండి. ఈ గ్లాసెస్లో అల్ట్రా-వైడ్ 12 ఎంపి కెమేరా లభిస్తుంది. దీనితో, హ్యాండ్స్-ఫ్రీ కాల్స్ చేయటం లేదా ప్రయాణంలో ఉండగానే మెటా ఎఐని ప్రశ్నలు అడగటం, ఇంకా మరెన్నో పనులు సాధ్యమవుతాయి. రూ. 51,200ల నికర ఎఫెక్టివ్ ధరకు లభిస్తోంది
 
సోనీ WH-1000XM6 ద బెస్ట్ వైర్లెస్ నాయిస్ క్యాన్సిలింగ్ హెడ్ఫోన్స్: అధునాతనమైన ప్రొసెసర్లు, అడాప్టివ్ మైక్రోఫోన్ సిస్టమ్ కలిగిన WH-1000XM6 హెడ్ఫోన్లు, రియల్-టైమ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ను అందించి, సమ్మోహింపచేసే, ఏకాగ్రతకు భంగం కలిగించని లిజనింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తాయి. EPL సందర్భంగా రూ. 38,990ల నెట్ ఎఫెక్టివ్ ధరకు లభిస్తోంది
 
సామ్సంగ్ గెలాక్సీ బడ్స్4 ప్రొ: ఒక ఐకానిక్ మెటల్ డిజైన్ను కలిగిన ఈ ఉత్పత్తిని, రోజంతా సౌకర్యాన్ని అందించే విధంగా తయారు చేయటం జరిగింది. ఇది అడాప్టివ్ ANCని బూస్ట్ కూడా చేస్తుంది, లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్ మరియు హ్యాండ్స్-ఫ్రీ కంట్రోల్ కూడా చేస్తుంది. రూ. 22,999ల నెట్ ఎఫెక్టివ్ ధరకు లభిస్తోంది
 
సోనీ 55-ఇంచ్ బ్రావియా 2M2 4K స్మార్ట్ LED గూగుల్ TV: గూగుల్ టివి, 4K అల్ట్రా HDతో సోనీ BRAVIA పిక్చర్ నాణ్యత, స్మార్ట్ హోమ్ ఇంటెగ్రేషన్. EPL సందర్భంగా రూ. 47,740ల నెట్ ఎఫెక్టివ్ ధరకు లభిస్తోంది.
 
గ్జియోమీ 75 ఇంచెస్ X ప్రొ సిరీస్ QLED 4K UHD స్మార్ట్ గూగుల్ TV: స్మార్ట్ టివితో సినిమా తరహా 4K స్పష్టతను ఆస్వాదించండి. దీనిలో డోల్బీ విజన్, HDR10+, నేత్ర సంరక్షక మోడ్, ఇంకా మరెన్నో రకాల ఫీచర్లు లభిస్తాయి. రూ. 65,999ల నెట్ ఎఫెక్టివ్ ధరకు లభిస్తోంది
 
ఫూజీఫిల్మ్ ఇన్స్టాక్స్ మినీ ఈవో సినిమా ప్రీమియం ఎడిషన్ విత్ 20 షాట్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాక్స్ మినీ ఇన్స్టాంట్ ఫిల్మ్: ఈ కెమేరాలో, కాప్చరింగ్, ఎడిటింగ్, ప్రింటింగ్, రికార్డింగ్, ఇంకా మరెన్నో అంశాల పై మొత్తం క్రియేటివ్ కంట్రోలును కలిగిన అధునాతనమైన ఆవిష్కరణలు ఉన్నాయి. EPL సందర్భంగా  రూ. 37,999ల నికర ఎఫెక్టివ్ ధరకు లభిస్తోంది.
 
బోట్ 2026 లాంచ్ నిర్వాణా క్రౌన్, సోనిక్ ARC, LEDలు, హాప్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్, 50dB హైబ్రిడ్ ANC, స్పాషియల్ ఆడియో: boAt నిర్వాణా క్రౌన్ TWS ఇయర్బడ్స్తో గందరగోళాన్ని తొలగించి, అసలైన శబ్దస్వరాల్లో మునకలు వేయండి. ఈ ఇయర్-బడ్స్‌లో 50 dB హైబ్రిడ్ యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ స్పాషియల్ ఆడియో, AI-Enx టెక్నాలజీ కలిగిన 6 మైకులు, ఇంకా మరిన్ని ప్రత్యేకతలు కలిగి ఉన్నాయి. EPL సందర్భంగా రూ. 2,499ల నెట్ ఎఫెక్టివ్ ధరకు లభిస్తోంది.

శర్వా బైకర్ నుంచి మోటివేషన్ యాంథమ్ జిద్ధి జిద్ధి రిలీజ్

శర్వా బైకర్ నుంచి మోటివేషన్ యాంథమ్ జిద్ధి జిద్ధి రిలీజ్శర్వా మోస్ట్ ఎవైటెడ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా బైకర్ ఏప్రిల్ 3న థియేటర్లలో విడుదల కానున్న నేపథ్యం ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచుతోంది. అభిలాష్ రెడ్డి కంకర దర్శకత్వంలో యువి క్రియేషన్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మోటోక్రాస్ మూవీ, హై-ఆక్టేన్ రేసింగ్ యాక్షన్‌తో పాటు అద్భుతమైన ఎమోషన్స్ ఉన్న కథ.

Ajay Bhupathi: తిరుపతిలో శ్రీనివాస మంగాపురం మూడో కీలక షెడ్యూల్‌ పూర్తి

Ajay Bhupathi: తిరుపతిలో శ్రీనివాస మంగాపురం మూడో కీలక షెడ్యూల్‌ పూర్తిRX 100, మంగళవారం చిత్రాలలో ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న దర్శకుడు అజయ్ భూపతి, ప్రస్తుతం 'శ్రీనివాస మంగాపురం' ప్రాజెక్ట్‌కి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేష్ బాబు సోదరుడి కుమారుడు జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని ఈ సినిమాతో హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా తడాని ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్ గా నటిస్తున్నారు. కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబుఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

Manchu Manoj :డేవిడ్ రెడ్డి లో హీరోయిన్ గా మారియా ర్యాబోషాప్కా

Manchu Manoj :డేవిడ్ రెడ్డి లో హీరోయిన్ గా మారియా ర్యాబోషాప్కారాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమ రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది.

Ranveer Singh: ధురంధర్ ది రివెంజ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్

Ranveer Singh: ధురంధర్ ది రివెంజ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్కొన్ని వారాలుగా కొనసాగుతున్న అభిమానుల ఉత్సాహం మధ్య రణ్‌వీర్ సింగ్ నటిస్తున్న భారీ చిత్రం ధురంధర్ ది రివెంజ్ అఫీషియల్ పోస్టర్‌ను జియో స్టూడియోస్, B62 స్టూడియోస్ విడుదల చేశాయి. ఈ పోస్టర్‌లో ట్రైలర్ మార్చి 7 ఉదయం 11:01 గంటలకు విడుదల కానుందని ప్రకటించారు. అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ట్రైలర్ కోసం ఇప్పటికే భారీ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ నెలకొన్నాయి.

సింగపూర్‌కు చేరుకున్న డిస్నీ అడ్వెంచర్

సింగపూర్‌కు చేరుకున్న డిస్నీ అడ్వెంచర్డిస్నీ అడ్వెంచర్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న డిస్నీ క్రూస్ లైన్ తన కొత్త హోమ్ పోర్ట్ అయిన సింగపూర్‌కు రావటాన్ని వేడుక చేసుకోవటం ద్వారా ఈరోజు ఒక మైలురాయి సందర్భాన్ని ఉత్సాహంగా జరుపుకుంది. ఈ సాయంత్రం అద్భుతమైన నీటి వందనంతో మెరీనా బే క్రూస్ సెంటర్ సింగపూర్‌ను ఈ నౌక సమీపించినప్పుడు ఉత్సాహం మరియు ఆనందం వాతావరణం నెలకొంది. డిస్నీ అడ్వెంచర్‌ రాకను స్వాగతించడానికి ఆకాశం అద్భుతమైన బాణసంచా ప్రదర్శనలతో వెలిగిపోయింది, ఈ ప్రాంతంలోని అతిథులకు క్రూస్ సెలవుల అనుభవాలలో అసాధారణమైన కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలికింది.

కౌమారదశ బాలికలకు పరిశుభ్రత కిట్ పంపిణీతో మహిళా దినోత్సవ ప్రభావాన్ని పెంచుతున్న క్వాలిజీల్

కౌమారదశ బాలికలకు పరిశుభ్రత కిట్ పంపిణీతో మహిళా దినోత్సవ ప్రభావాన్ని పెంచుతున్న క్వాలిజీల్ఏఐ-ఆధారిత ఆధునిక నాణ్యత ఇంజనీరింగ్, డిజిటల్ పరివర్తన పరిష్కారాలలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపుపొందిన క్వాలిజీల్, నేడు తమ మహిళా వారం 2026 వేడుకల్లో భాగంగా టుగెదహర్ ఫర్ టుమారో' కార్యక్రమంను నిర్వహించింది. మార్పు ఫౌండేషన్‌తో కలిసి, హైదరాబాద్‌లోని కొండాపూర్‌లో ఉన్న జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్‌లో వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన 40 మంది కౌమారదశలోని బాలికలకు సమగ్ర పరిశుభ్రత కిట్‌లను క్వాలిజీల్ పంపిణీ చేసింది. ఈ సంవత్సరం మహిళా దినోత్సవ నేపథ్యం గివ్ టు గెయిన్‌కు ప్రత్యక్ష వ్యక్తీకరణగా ఈ కార్యక్రమం నిలిచింది.

Benefits of Honey: తేనెతో బరువు మటాష్.. మహిళలకు దివ్యౌషధం

Benefits of Honey: తేనెతో బరువు మటాష్.. మహిళలకు దివ్యౌషధంమహిళలు బరువు తగ్గాలంటే.. తప్పకుండా తేనెను డైట్‌లో చేర్చాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. ఒక వెల్లుల్లి రెబ్బను రుబ్బి, ఒక టీస్పూన్ తేనెతో కలిపి ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తినడం ద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గవచ్చు. కానీ, అధికంగా తీసుకుంటే శరీరానికి కూడా హానికరం కావచ్చు. తేనె తీసుకోవడం ద్వారా బరువు తగ్గడం చాలా సులభం. గోరువెచ్చని నీరు, నిమ్మకాయ రసాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా మహిళలు బరువును సులభంగా తగ్గవచ్చు. శరీరాన్ని డీటాక్స్ చేయడానికి ఒక గొప్ప ఎంపిక. దీని కోసం, ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో సగం నిమ్మకాయను పిండాలి. దానికి 1 టీస్పూన్ తేనె కలపండి.

థైరాయిడ్ ఆరోగ్యం: పటిష్ఠ జీవక్రియ వైపు మీ మొదటి అడుగు

థైరాయిడ్ ఆరోగ్యం: పటిష్ఠ జీవక్రియ వైపు మీ మొదటి అడుగుమీ మెడ ముందు భాగంలో ఉన్న ఈ చిన్న సీతాకోకచిలుక ఆకారపు గ్రంథి మీరు అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువే చేస్తుంది. ఇది మీ జీవక్రియను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ బరువు, శక్తి స్థాయిలు, మీ హృదయ స్పందన రేటును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. అయినప్పటికీ, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వంటి పరిస్థితులలో దాని పాత్ర తరచుగా గుర్తించబడదు. మీ థైరాయిడ్‌ను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనేది మెరుగైన మొత్తం ఆరోగ్యం వైపు మొదటి అడుగు కావచ్చు. మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉన్న 4 మందిలో ఒకరు హైపోథైరాయిడిజంతో బాధపడ వచ్చు. ప్రపంచ థైరాయిడ్ అవగాహన మాసంలో, ఈ సంబంధాన్ని లోతుగా పరిశీలించి అర్థం చేసుకుందాం.

రంజాన్‌లో శక్తివంతం కావటానికి మార్గదర్శకాలు: ఉపవాసం ద్వారా చురుగ్గా...

రంజాన్‌లో శక్తివంతం కావటానికి మార్గదర్శకాలు: ఉపవాసం ద్వారా చురుగ్గా...పవిత్ర రంజాన్ మాసం ఆధ్యాత్మికత, మననం మరియు సమాజానికి సంబంధించిన సమయం. ముఖ్యంగా తల్లులు, కళాశాల విద్యార్థులు, నిపుణులు రోజువారీ బాధ్యతలను సమతుల్యం చేసుకుంటూనే, తెల్లవారుజాము నుండి సాయంత్రం వరకు 30 రోజుల పాటు ఉపవాసం ఉండటం శారీరకంగా శ్రమతో కూడుకున్నదిగా అనిపిస్తుంది. రోజంతా స్థిరమైన రీతిలో శక్తిని నిర్వహించడానికి కీలకమైంది, ఆలోచనాత్మకంగా ప్రణాళిక చేయబడిన సెహ్రీ. సెహ్రీలో మనం ఎక్కువగా దృష్టి సారించవలసినది, సమతుల్య, నెమ్మదిగా విడుదల చేసే ఆహారాలపై. ఇవి శక్తిని నిలుపుకోవటానికి, అలసటను నివారించడానికి సహాయపడతాయి. పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు స్థిరమైన రీతిలో శక్తిని అందించటంతో పాటుగా దీర్ఘకాలిక సంతృప్తిని అందించడంలో సహాయపడతాయి.

పాలు తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పాలు తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి?రోజుకు ఒక గ్లాసు పాలు తాగడం వల్ల మన శరీరానికి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో కాల్షియం, భాస్వరం, విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ఎముకలను బలపరుస్తాయి. పాలు దంతాల ఎనామిల్‌ను బలపరుస్తాయి, దంతక్షయం నుండి రక్షిస్తాయి. పాలలో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది, ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. పాలలో ఉండే ప్రోటీన్ మనకు ఎక్కువసేపు ఆకలిగా అనిపించకుండా చేస్తుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. పాలలో ఉండే యాంటీబాడీలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి, తద్వారా జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలతో పోరాడే శక్తిని ఇస్తాయి.
