ఏప్రిల్ నాటికి యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బులు తీసుకోవచ్చు.. నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలోకి..?
పీఎఫ్ ఖాతా దారులు ఇప్పటికే ఆటో-సెటిల్మెంట్ విధానంలో అనారోగ్యం, విద్య, వివాహం, గృహ నిర్మాణం వంటి అవసరాల కోసం చేసుకునే క్లెయిమ్లను 3 రోజుల్లోనే పరిష్కరిస్తున్నారు. ఈ విధానంలో పరిమితిని రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.5 లక్షలకు పెంచారు. తాజాగా పీఎఫ్ ఖాతా నుంచి డబ్బులు ఉపసంహరించుకునే ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేస్తూ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నాటికి యూపీఐ (యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్) ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బులను నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి బదిలీ చేసుకునే సౌకర్యం అందుబాటులోకి రానుందని కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అలాగే పాక్షిక ఉపసంహరణ నిబంధనలను కూడా సరళీకరించారు. గతంలో ఉన్న 13 సంక్లిష్ట నియమాలను మూడు సాధారణ కేటగిరీలుగా మార్చారు.
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, సభ్యులు తమ ఖాతాలోని అర్హత ఉన్న బ్యాలెన్స్లో 100 శాతం వరకు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే, సభ్యులు చక్రవడ్డీ ప్రయోజనాలు, 8.25 శాతం వడ్డీ రేటును నష్టపోకుండా ఉండాలంటే మాత్రం ఖాతాలో కనీసం 25 శాతం నిల్వలను కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది.
కాగా, యూపీఐ ఆధారిత సేవలతో ఈపీఎఫ్వో సేవలు బ్యాంకింగ్ స్థాయికి చేరుకుంటాయని, ఏటా వచ్చే 5 కోట్లకు పైగా క్లెయిమ్ల ప్రాసెసింగ్ భారం తగ్గుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.