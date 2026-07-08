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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 8 July 2026 (14:52 IST)

ఈపీఎఫ్ చందాదారులకు శుభవార్త - మరో వారం రోజుల్లో వడ్డీ సొమ్ము జమ

epfo
BY: ఠాగూర్
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (14:51 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (14:52 IST)
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ఈపీఎఫ్‌ చందాదారులకు ఉద్యోగుల భవిష్యనిధి సంస్థ శుభవార్త చెప్పింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన వార్షిక వడ్డీని మరో వారం రోజుల్లో జమ చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. జులై 15 నాటికి దాదాపు 34 కోట్ల ఈపీఎఫ్‌ ఖాతాల్లో రూ.1.44 లక్షల కోట్ల వడ్డీ సొమ్ము జమ కానున్నట్లు తెలిపింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికిగానూ 8.25శాతం వడ్డీని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే.
 
ఇప్పటికే వడ్డీ జమకు సంబంధించిన ప్రక్రియను ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఫీల్డ్‌ వెరిఫికేషన్‌ జరుగుతోందని సంబంధిత అధికారులు వెల్లడించారు. రెండు, మూడు రోజుల్లో పూర్తయిన తర్వాత.. వారంలోగా చందాదారుల ఖాతాల్లో వడ్డీ జమ కానుంది. 
 
గతంలో ఈపీఎఫ్‌ నిధుల వార్షిక వడ్డీని ప్రకటించిన కొన్ని నెలల తర్వాత సెప్టెంబరు-అక్టోబరులో చందాదారుల ఖాతాల్లో వడ్డీ జమ అయ్యేది. అయితే, ఈసారి ఆటోమేటెడ్‌ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో ఈ ప్రాసెసింగ్‌ సమయం తగ్గిందని కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్‌సుఖ్ మాండవీయ వెల్లడించారు.
 
ఈపీఎఫ్‌ఓ తాజాగా సెంట్రలైజ్డ్‌ ఐటీ ఎనేబుల్డ్‌ సర్వీసెస్‌ పేరుతో కొత్త డిజిటల్‌ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. గతంలో ఈపీఎఫ్‌ఓకు చెందిన ప్రాంతీయ, ఫీల్డ్‌ ఆఫీసులు సొంత డేటాబేస్‌లను నిర్వహించాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు కొత్త వ్యవస్థలో వీటన్నింటిని ఒకే జాతీయ డేటాబేస్‌ కిందకు తీసుకొచ్చారు. 
 
దీని వల్ల ఖాతాదారుల రికార్డులన్నీ ఒకే చోట ఉండనున్నాయి. ఫలితంగా ఈపీఎఫ్‌ సేవలు మరింత సులభతరం కానున్నాయి. ఇకపై దేశంలోని ఏ ఈపీఎఫ్‌ఓ ఆఫీసు నుంచైనా చందాదారుల రిక్వెస్ట్‌లను ప్రాసెస్‌ చేసే వీలుంటుంది. దీనివల్ల ఈపీఎఫ్‌ ఖాతాదారులకు సేవలు వేగంగా అందుతాయని అధికారులు వెల్లడించారు.
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ఠాగూర్

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