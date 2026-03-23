ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (ఈపీఎఫ్) ఖాతాలలో నిలిచిపోయిన క్లెయిమ్ చేయని నిధులను క్లియర్ చేయడానికి తన ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో భాగంగా ఒక ఆటోమేటెడ్ సెటిల్మెంట్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోంది.
ఖాతాలలో క్లెయిమ్ చేయకుండా ఉన్న బ్యాలెన్స్లను నేరుగా చందాదారుల ఆధార్ అనుసంధానిత బ్యాంకు ఖాతాలకు జమ చేస్తారు. దీనివల్ల క్లెయిమ్లు దాఖలు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.
నివేదికల ప్రకారం, మొదటి దశలో, ఆధార్ ధృవీకరించబడిన ఖాతాలలో సుమారు 25 శాతం ప్రాసెస్ చేయబడతాయని అంచనా. దీనివల్ల లబ్ధిదారులు పెండింగ్లో ఉన్న నిధులను ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పొందగలుగుతారు.
ఈ చర్య ద్వారా సుమారు 8 లక్షల ఆధార్ ధృవీకరించబడిన నిష్క్రియ ఖాతాలను కవర్ చేసే అవకాశం ఉంది. వీటి మొత్తం విలువ సుమారు రూ. 5,200 కోట్లుగా అంచనా. వీటిలో, దాదాపు 14,000 ఖాతాలలో రూ. 5 లక్షలకు పైగా క్లెయిమ్ చేయని బ్యాలెన్స్లు ఉండగా, సుమారు 38,000 ఖాతాలలో రూ. 1 లక్ష నుండి రూ. 5 లక్షల మధ్య బ్యాలెన్స్లు ఉన్నాయి.
మరో 41,000 ఖాతాలలో రూ. 50,000 నుండి రూ. 1 లక్ష వరకు మొత్తాలు ఉన్నాయి. రూ. 1,000 వరకు నిల్వలు ఉన్న నిష్క్రియ ఖాతాల ఆటోమేటిక్ సెటిల్మెంట్ను సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ఇప్పటికే ఆమోదించింది. దీనివల్ల నిధులను నేరుగా రిజిస్టర్డ్ బ్యాంక్ ఖాతాలకు బదిలీ చేయడానికి వీలవుతుంది.
ఈ నివేదికలపై ఈపీఎఫ్ఓ ఇంకా అధికారిక ప్రకటన జారీ చేయలేదు. ఒక సభ్యుడు 55 ఏళ్ల వయస్సులో పదవీ విరమణ చేసి, వరుసగా మూడు సంవత్సరాల పాటు ఎలాంటి చెల్లింపులు చేయనప్పుడు, వడ్డీ రావడం ఆగిపోతే ఈపీఎఫ్ఓ ఖాతాను ఇన్ యాక్టివ్ ఖాతాగా పరిగణిస్తారు.
అయితే, 55 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్నవారికి, వారికి 58 ఏళ్లు వచ్చే వరకు వడ్డీ జమ అవుతూనే ఉంటుంది.
ఫిబ్రవరి 2026 నాటికి, ఈపీఎఫ్ఓ వద్ద దాదాపు 31 లక్షల ఇన్ యాక్టివ్ ఖాతాలు ఉన్నాయి. వీటిలో క్లెయిమ్ చేయని డిపాజిట్ల మొత్తం రూ. 10,181 కోట్లు.
వీటిలో, దాదాపు 7 లక్షల ఖాతాలు రెండు దశాబ్దాల కంటే పాతవి కాగా, 18 లక్షల ఖాతాలు 10-20 సంవత్సరాల మధ్య కాలానికి చెందినవి. సుమారు 13 లక్షల ఖాతాలు 5 నుండి 10 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవి. ఒక అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (ఈపీఎఫ్వో) డిపాజిట్లపై 2025-26 సంవత్సరానికి 8.25 శాతం వడ్డీ రేటును ఈపీఎఫ్వో ఆమోదించింది.
వరుసగా రెండవ సంవత్సరం కూడా ఇదే రేటును కొనసాగించింది. అయితే, 36 నెలల పాటు ఇన్ యాక్టివ్గా ఉండే ఖాతాలు డోర్మంట్గా పరిగణించబడతాయి. కాబట్టి, అవి ఇకపై ఎటువంటి వడ్డీని ఆర్జించవని అది పేర్కొంది.