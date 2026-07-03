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ఈపీఎఫ్ విధానంలో కొత్త రూల్.. పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత చెల్లించాలి?
మీరు జీతం తీసుకునే ఉద్యోగి అయితే, మీరు తెలుసుకోవలసిన ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం ఉంది. కేంద్రం, 1952 నాటి ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (ఈపీఎఫ్) పథకం స్థానంలో కొత్త ఈపీఎఫ్ పథకం, 2026ను నోటిఫై చేసింది. మీ పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ రేటు మారనప్పటికీ, ఎంత కాంట్రిబ్యూషన్ తప్పనిసరిగా చెల్లించాల్సి వుంటుంది. అయితే, మీరు అంతకంటే ఎక్కువ చెల్లించాలనుకుంటే ఏమి జరుగుతుందో ఈ కొత్త పథకం స్పష్టంగా వివరిస్తుంది.
ఈ నవీకరించిన నిబంధనలు, దాదాపు 8 కోట్ల మంది క్రియాశీల ఈపీఎఫ్ఓ చందాదారులకు ఈపీఎఫ్ వ్యవస్థను సరళంగా, మరింత డిజిటల్గా మరియు ఉపయోగించడానికి సులభంగా మారుస్తాయని భావిస్తున్నారు. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న 1952 నాటి ఈపీఎఫ్ పథకం స్థానంలో, గెజిట్లో ప్రచురించిన తర్వాత ఈ కొత్త పథకం జూన్ 29న అమల్లోకి వచ్చింది.
ఈ కొత్త పథకంలోని అతిపెద్ద మార్పులలో ఒకటి ఏమిటంటే, తప్పనిసరి ఉద్యోగి వాటా ప్రస్తుతం నెలకు రూ.15,000గా ఉన్న చట్టబద్ధమైన వేతన గరిష్ట పరిమితి వరకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని స్పష్టంగా పేర్కొనబడింది. దీని అర్థం, తప్పనిసరి ఈపీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ రూ. 15,000లో 12 శాతంగా ఉంటుంది, ఇది నెలకు రూ.1,800 అవుతుంది. చట్టం ప్రకారం అవసరమైన విధంగా యజమానులు కూడా సమానమైన కాంట్రిబ్యూషన్ను కొనసాగిస్తారు.
గతంలో, చాలా మంది ఉద్యోగులు కంపెనీ పాలసీలు లేదా పరస్పర ఒప్పందాల ఆధారంగా అధిక జీతాలపై కాంట్రిబ్యూషన్ చెల్లించేవారు. కొత్త నిబంధనలు ఇప్పుడు తప్పనిసరి మరియు స్వచ్ఛంద కాంట్రిబ్యూషన్ల మధ్య స్పష్టంగా తేడాను చూపుతున్నాయి. అయినప్పటికీ, మీరు మీ పదవీ విరమణ పొదుపు కోసం మరింతగా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటే, మీరు ఇప్పటికీ అలా చేయవచ్చు. అయితే, తప్పనిసరి అయిన రూ.1,800 కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఏదైనా మొత్తాన్ని ఇప్పుడు స్వచ్ఛంద కాంట్రిబ్యూషన్గా పరిగణిస్తారు.
ముఖ్యంగా, యజమానులు ఒక ఉద్యోగ ఒప్పందం లేదా కంపెనీ పాలసీ కింద అలా చేయడానికి అంగీకరిస్తే తప్ప, ఈ అదనపు స్వచ్ఛంద కాంట్రిబ్యూషన్లకు సమానమైన మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. కొత్త పథకం ఇప్పటికే ఉన్న ఈపీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ రేట్లను మార్చదు. ఉద్యోగులు మరియు యజమానులు ఇద్దరూ వేతనాలలో 12 శాతం చొప్పున కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం కొనసాగిస్తారు. అయితే, ఇప్పటికే ఉన్న ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్ల ప్రకారం 10 శాతం తగ్గించిన కాంట్రిబ్యూషన్ రేటుకు అర్హత ఉన్న సంస్థలు అదే తక్కువ రేటును అనుసరించడం కొనసాగిస్తాయి.
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