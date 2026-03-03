మంగళవారం, 3 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 3 మార్చి 2026 (19:07 IST)

ఎస్కార్ట్స్ కుబోటా కొత్త సౌత్ స్పెషల్ వరి ట్రాక్టర్ సిరీస్‌ ప్రారంభం

Tractor
వ్యవసాయ యంత్రాలు, నిర్మాణ పరికరాల తయారీలో అగ్రగామి సంస్థ అయిన ఎస్కార్ట్స్ కుబోటా లిమిటెడ్ (Escorts Kubota Limited), పవర్ ట్రాక్ శౌర్య పేరుతో కొత్త సౌత్ స్పెషల్ వరి ట్రాక్టర్ సిరీస్‌ను విడుదల చేసినట్లు ప్రకటించింది. ఈ సిరీస్‌లో 39 హెచ్‌పి నుండి 52 హెచ్‌‌పీ విభాగాలలో ఐదు వేర్వేరు రకాలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాలలోని వరి సాగు ప్రాంతాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన మొట్టమొదటి వరి, మాగాణి ప్రత్యేక సిరీస్ ఇది. పవర్ ట్రాక్ బ్రాండ్ ద్వారా ఈ రకమైన ప్రత్యేక శ్రేణిని పరిచయం చేయడం ఇదే తొలిసారి. దీని ద్వారా కీలకమైన వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ విభాగంలో కంపెనీ తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటోంది.
 
భారతదేశంలో ఎస్కార్ట్స్ కుబోటా సంస్థ... కుబోటా, ఫామ్‌ట్రాక్, పవర్‌ట్రాక్ అనే మూడు బ్రాండ్‌ల పేరుతో ట్రాక్టర్లను విక్రయిస్తోంది. ఇవి వరుసగా ప్రీమియం, ఎంట్రీ-ప్రీమియం, వాల్యూ విభాగాల అవసరాలను తీరుస్తున్నాయి. వీటిలో పవర్‌ట్రాక్ బ్రాండ్ అనేది తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన వాల్యూ మరియు మాస్ సెగ్మెంట్ విభాగాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. ఈ బ్రాండ్ కింద వివిధ రకాల వ్యవసాయ పనులకు ఉపయోగపడే ట్రాక్టర్లను కంపెనీ అందిస్తోంది.
 
వరి సాగు అవసరాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ శౌర్య సిరీస్ ట్రాక్టర్లు బురద మరియు నీరు నిలిచిన మాగాణి పొలాల్లో ఎంతో సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి. వీటిలోని కీలక భాగాలకు క్యాసెట్ రకం సీలింగ్ ఉండటం వల్ల పని సమయంలో నీరు లేదా బురద లోపలికి వెళ్లకుండా రక్షణ ఉంటుంది. కేవలం 3.1 మీటర్ల తక్కువ టర్నింగ్ రేడియస్ కారణంగా వీటిని చిన్న మరియు మధ్య తరహా పొలాల్లో కూడా సులభంగా తిప్పవచ్చు. సాంకేతిక పరంగా చూస్తే ఇందులో 8 ఫార్వర్డ్, 2 రివర్స్ గేర్లతో కూడిన ఫుల్లీ కాన్స్టెంట్ మెష్ గేర్‌బాక్స్ ఉంది. వేరియంట్‌ను బట్టి 1600 నుండి 2000 కిలోల వరకు బరువును ఎత్తగలిగే సెన్సి-1 హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ సౌకర్యం కల్పించారు.
 
డబుల్ క్లచ్, స్వతంత్ర పీటీఓ లివర్ ద్వారా బేలర్ వంటి అత్యాధునిక యంత్రాలను కూడా సులభంగా నడపవచ్చు. ఇందులో 540/1000 డ్యూయల్ పీటీఓ, రివర్స్ పీటీఓ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. మాగాణిలో ఎక్కువ గంటలు పనిచేసే రైతులకు వీలుగా ఎత్తుగా ఉండే పర్ఫొరేటెడ్ ప్లాట్‌ఫారమ్, సురక్షితమైన వైరింగ్ మరియు జారిపోకుండా ఉండే యాంటీ-స్లిప్పరీ ప్యాడ్లతో కూడిన అడ్జస్టబుల్ స్లైడర్ సీటును కూడా ఈ శౌర్య మోడళ్లలో అందించారు.
 
ఈ ప్రారంభోత్సవం గురించి ఎస్కార్ట్స్ కుబోటా చైర్మన్- మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నిఖిల్ నందా మాట్లాడుతూ, ఎస్కార్ట్స్ కుబోటా తదుపరి దశ వృద్ధికి దక్షిణ భారత దేశం ఎంతో కీలకం. నాణ్యమైన మరియు నిర్దిష్ట అవసరాలకు తగిన ఉత్పత్తుల ద్వారా మేం ఈ ప్రాంతంలో మా ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటున్నాం. వరి సాగు మార్కెట్‌లో తమ పట్టును పెంచుకోవడానికి మరియు ప్రాంతీయంగా విస్తరించడానికి శౌర్య సిరీస్ లాంచ్ తమ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉంది అని ఆయన తెలిపారు.
 
డెప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అకిరా కాటూ మాట్లాడుతూ తమ ఉత్పత్తుల అభివృద్ధి అనేది సాధారణ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల కంటే క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితుల ఆధారంగానే మొదలవుతుందని పేర్కొన్నారు. దక్షిణ భారత మార్కెట్లలోని వరి సాగు మరియు మాగాణి భూముల్లో అత్యంత కఠినమైన పనులను కూడా నమ్మకంతో పూర్తి చేసేలా శౌర్య సిరీస్‌ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించినట్లు ఆయన వివరించారు.
 
హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ మరియు సీఎఫ్ఓ భరత్ మదన్ మాట్లాడుతూ ఈ కొత్త శ్రేణి పరిచయం ద్వారా దక్షిణ భారత మార్కెట్లలోని వరి సాగు విభాగంలో తమ భాగస్వామ్యం మరింత బలపడుతుందని విశ్వసిస్తున్నట్లు చెప్పారు. మరియు ప్రాంతాల వారీగా తమ ట్రాక్టర్ పోర్ట్‌ఫోలియో కూర్పు మెరుగుపడుతుందని తెలిపారు. మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులతో సంబంధం లేకుండా స్థిరత్వాన్ని కొనసాగించడానికి ఇలాంటి నిర్దిష్ట అవసరాల ఆధారిత విభాగాలపై దృష్టి సారించి విస్తరించడం ఎంతో కీలకమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
చీఫ్ ఆఫీసర్- ట్రాక్టర్ బిజినెస్ డివిజన్ నీరజ్ మెహ్రా మాట్లాడుతూ పవర్ ట్రాక్ శౌర్య ప్రత్యేకంగా మాగాణి సాగు కోసం రూపొందించబడిందని తెలిపారు. దీని సులభమైన మలుపులు తిరిగే సామర్థ్యం సీలింగ్ రక్షణ మరియు బహుముఖ పీటీఓ కాన్ఫిగరేషన్లు దక్షిణ భారత మార్కెట్లలోని వరి పండించే రైతుల పని అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయని ఆయన వివరించారు. పవర్ ట్రాక్ శౌర్య సిరీస్ దక్షిణ భారతదేశంలోని అన్ని అధీకృత పవర్ ట్రాక్ డీలర్‌షిప్‌ల వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది.

Laya: మా అమ్మాయి ఓటీటీలో సినిమా అనగానే ఎంతో బాధపడింది : లయ

Laya: మా అమ్మాయి ఓటీటీలో సినిమా అనగానే ఎంతో బాధపడింది : లయసాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని సినిమాను మొదట్లో ఓటీటీకి అనుకున్నారు. నన్ను నేను పెద్ద స్క్రీన్‌లో చూసుకోవడం అలవాటు కాబట్టి ఓటీటీ అనగానే కొంచెం డిజప్పాయింట్‌ అయ్యాను. అయితే మళ్లీ చాలా మంది ప్రముఖులు సినిమా చూసి ఇది థియేటర్‌లో విడుదల చేసే సినిమా అని అనడంతో మళ్లీ థియేటర్‌లోకి రాబోతుంది. మా అమ్మాయి ఓటీటీలో సినిమా అనగానే ఎంతో బాధపడింది. నా సినిమా అంటే వెండితెరపై చూడాలనేది తన కోరిక. ఇప్పుడు థియేటర్‌ అనగానే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది అని కథానాయిక లయ అన్నారు.

Pooja : దోశ డైరీస్ పై మంచి కథలన్నీ నిర్మించాలని ఉంది.: పూజా శరత్ కుమార్

Pooja : దోశ డైరీస్ పై మంచి కథలన్నీ నిర్మించాలని ఉంది.: పూజా శరత్ కుమార్వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ స్వీయ దర్శకత్వంలో తన సోదరి పూజా శరత్ కుమార్ తో కలిసి దోస డైరీస్‌ బ్యానర్ పై నిర్మిస్తున్న చిత్రం'సరస్వతి'. హై-కాన్సెప్ట్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్ ప్రేక్షకులలో క్యురియాసిటీ పెంచింది. మార్చి 6న ఈ సినిమా థియేటర్స్ లో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత పూజా శరత్ కుమార్ సినిమా విశేషాలు పంచకున్నారు.

Manoj: డేవిడ్ రెడ్డి షూటింగ్‌తో మనోజ్ బిజీ - సొంత సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకుంటున్న మౌనిక

Manoj: డేవిడ్ రెడ్డి షూటింగ్‌తో మనోజ్ బిజీ - సొంత సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకుంటున్న మౌనికమంచు మనోజ్, భూమా మౌనికా రెడ్డి ఈ రోజు (మార్చి 3) తమ మూడవ వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, శ్రేయోభిలాషుల మధ్య ఈ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. సినిమా, ఫ్యామిలీ మధ్య ఉన్న రిలేషన్ కారణంగా ఈ ఇద్దరూ ఒక్కటయ్యారని అంతా అనుకుంటారు. కానీ ఇద్దరిలో ఉన్న క్రమశిక్షణ, జీవిత లక్ష్యాల కారణంగా ఒక్కటయ్యారు. అలా పరిచయం ప్రేమగా మారి ఇద్దర్నీ జీవిత ప్రయాణంలో ఒకే దారికి తీసుకు వచ్చింది.

డైరెక్షన్ ఇంట్రెస్ట్, మరోవైపు తమిళ్ లో జననాయకన్ కూ అవకాశం వచ్చింది : కొరియోగ్రాఫర్ సుధన్ మాస్టర్

డైరెక్షన్ ఇంట్రెస్ట్, మరోవైపు తమిళ్ లో జననాయకన్ కూ అవకాశం వచ్చింది : కొరియోగ్రాఫర్ సుధన్ మాస్టర్ప్యారడైజ్ చిత్రంలో ఆయా షేర్ పాట వరల్డ్ వైడ్ వైరల్ అవుతోంది. ఈ సినిమా అవకాశం రావడానికి మొదటి కారణం దర్శకుడు శ్రీకాంత్. నేను దసరా సినిమాకి ప్రేమ్ రక్షిత్ మాస్టర్ దగ్గర అసిస్టెంట్ కొరియోగ్రాఫర్ గా పని చేశాను ఆ సినిమా అంతా ట్రావెల్ అయ్యాను. అప్పుడే శ్రీకాంత్ గారు 'నువ్వు ఎప్పుడు కొరియోగ్రాఫర్ అవుతావు' అని అడిగారు. 'కొరియోగ్రాఫర్ అయితే కచ్చితంగా నేను సాంగ్ ఇస్తాను' అన్నారు. నేను కొరియోగ్రాఫర్ అవ్వాలి అని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత మొదటి కలిసిన వ్యక్తి శ్రీకాంత్ గారే. ఇంతలో తమిళ్ నుంచి జననాయకన్ సినిమా అవకాశం కూడా వచ్చింది అని కొరియోగ్రాఫర్ సుధన్ మాస్టర్ తెలిపారు.

ఓ రాత్రికి రేటెంత? సైబర్ క్రైమ్‌కు ఫిర్యాదు చేసిన రేణూ దేశాయ్

ఓ రాత్రికి రేటెంత? సైబర్ క్రైమ్‌కు ఫిర్యాదు చేసిన రేణూ దేశాయ్ఓ రాత్రికి రేటు ఎంత అంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా కొందరు పోకిరీలు అడిగిన ప్రశ్నకు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి రేణూ దేశాయ్‌కు తీవ్ర ఆగ్రహం తెప్పించింది. దీంతో ఆమె సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది అసభ్య పదజాలం ఉపయోగిస్తున్నారంటూ ఆమె తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. గత కొంతకాలంగా కొంతమంది నెటిజన్లు సామాజిక మాధ్యాల్లో పరిధి దాటి ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రధానంగా తనపై కామెంట్లు పెడుతున్న నాలుగు సోషల్ మీడియా ఖాతాలపై ఆధారాలతో సహా సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

Watch More Videos

మాన్యవర్ మోహే మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్‌తో రష్మిక మందన, విజయ్ దేవరకొండ

మాన్యవర్ మోహే మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్‌తో రష్మిక మందన, విజయ్ దేవరకొండభారతదేశపు అత్యుత్తమ వివాహ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ మాన్యవర్ మోహే, రష్మిక మందన మరియు విజయ్ దేవరకొండలను తన నూతన వాణిజ్య ప్రచార చిత్రం మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా నియమించుకుంది. ఇది కేవలం ఒక ప్రకటన కాదు; ఇది అధిక శక్తితో కూడిన, ఫ్యాషన్‌తో నిండిన సంగీత కార్యక్రమం. ఇది విరోష్ అభిమానులు వేచి చూస్తున్నదాన్ని అందిస్తుంది. ఈ జంట హాస్యాస్పదంగా సాపేక్షంగా ఉండే హాస్యం, ఎవరూ కాదనలేనని కెమిస్ట్రీతో గతంలో ఎన్నడూ చూడని కలెక్షన్‌తో మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ క్షణానికి దారితీస్తుంది.

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్ది

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్దిచెడు కొవ్వు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని అనేక విధాలుగా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలకు ఇది ప్రధాన కారణంగా మారుతుంది. అయితే సరైన ఆహారం ద్వారా చెడు కొవ్వును తగ్గించుకోవడం సాధ్యమే. అదెలాగో తెలుసుకుందాము. ఆపిల్, బొప్పాయి, కివి, నారింజ వంటి పండ్లలోని ఫైబర్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది. పాలకూర, బ్రోకలీ వంటి ఆకుకూరలులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరాన్ని శుభ్రపరచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించగలవు. బ్రౌన్ రైస్, ఓట్స్, క్వినోవా వంటి ధాన్యాలు లోని ఫైబర్‌ శరీరంలోని శక్తి స్థాయిలను పెంచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసన

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసనహైదరాబాద్: భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఫార్మసీ నెట్‌వర్క్ అపోలో ఫార్మసీ తెలంగాణాలో తన 1,000వ స్టోర్‌ మైలురాయిని చేరుకుంది. హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ స్టోర్‌ను అపోలో హాస్పిటల్స్ సీఎస్ఆర్ వైస్ చైర్‌పర్సన్ ఉపాసన కామినేని కొణిదెల ప్రారంభించారు. తెలంగాణలోని 33 జిల్లాల్లో అపోలో ఫార్మసీ తన కార్యకలాపాలను విస్తరించింది. రిటైల్, డిజిటల్, సప్లై చైన్ విభాగాల ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10,000 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఈ నెట్‌వర్క్ ద్వారా 50,000 పైగా నాణ్యమైన మందులు, ఇతర వెల్నెస్ ఉత్పత్తులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇరవై ఐదు లక్షల మంది 24/7 వినియోగదారులు ఉన్నారు.

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యం

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యంటైప్ 2 డయాబెటిస్‌తో నివసించే వ్యక్తుల కోసం ఎక్స్‌టెన్సియర్‌ను వాణిజ్యీకరించడానికి నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ దిగ్గజం అబాట్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం GLP-1లలో నోవో నార్డిస్క్ శాస్త్రీయ నాయకత్వాన్ని, అబాట్ బలమైన పంపిణీ నెట్‌ వర్క్‌ను ఉపయోగించుకుని, నోవో నార్డిస్క్ ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న ప్రాంతాలకు మించి భారతదేశంలో అధిక-నాణ్యత, సాక్ష్యా ధారిత డయాబెటిస్ చికిత్సకు ప్రాప్యతను విస్తరించింది. ఎక్స్‌ టెన్సియర్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంతగా సూచించబడిన GLP-1 RA (రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్) మాలిక్యూల్ అయిన ఓజెంపిక్ రెండో బ్రాండ్.

నిద్రలేమి ఎన్నో ఇబ్బందులు.. ఆరోగ్యానికి చేటు.. అమెరికా వైద్యులు

నిద్రలేమి ఎన్నో ఇబ్బందులు.. ఆరోగ్యానికి చేటు.. అమెరికా వైద్యులునిద్రలేమి, దీర్ఘకాలిక నిద్ర లేమి శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తాయని అమెరికాలోని వర్జీనియాకు చెందిన వైద్యులు మధుకర్ కలోజీ చెప్పారు. శుక్రవారం తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (స్విమ్స్)లో జరిగిన ఉపన్యాసంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. రోజువారీ నిద్ర చాలా అవసరమని తెలిపారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టిటిడి) ప్రవేశపెట్టిన స్వచ్ఛంద వైద్య సేవా చొరవ అయిన శ్రీవారి వైద్య సేవలో భాగంగా డాక్టర్ కలోజీ స్విమ్స్‌ను సందర్శిస్తున్నారు
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com