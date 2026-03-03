ఎస్కార్ట్స్ కుబోటా కొత్త సౌత్ స్పెషల్ వరి ట్రాక్టర్ సిరీస్ ప్రారంభం
వ్యవసాయ యంత్రాలు, నిర్మాణ పరికరాల తయారీలో అగ్రగామి సంస్థ అయిన ఎస్కార్ట్స్ కుబోటా లిమిటెడ్ (Escorts Kubota Limited), పవర్ ట్రాక్ శౌర్య పేరుతో కొత్త సౌత్ స్పెషల్ వరి ట్రాక్టర్ సిరీస్ను విడుదల చేసినట్లు ప్రకటించింది. ఈ సిరీస్లో 39 హెచ్పి నుండి 52 హెచ్పీ విభాగాలలో ఐదు వేర్వేరు రకాలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాలలోని వరి సాగు ప్రాంతాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన మొట్టమొదటి వరి, మాగాణి ప్రత్యేక సిరీస్ ఇది. పవర్ ట్రాక్ బ్రాండ్ ద్వారా ఈ రకమైన ప్రత్యేక శ్రేణిని పరిచయం చేయడం ఇదే తొలిసారి. దీని ద్వారా కీలకమైన వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ విభాగంలో కంపెనీ తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటోంది.
భారతదేశంలో ఎస్కార్ట్స్ కుబోటా సంస్థ... కుబోటా, ఫామ్ట్రాక్, పవర్ట్రాక్ అనే మూడు బ్రాండ్ల పేరుతో ట్రాక్టర్లను విక్రయిస్తోంది. ఇవి వరుసగా ప్రీమియం, ఎంట్రీ-ప్రీమియం, వాల్యూ విభాగాల అవసరాలను తీరుస్తున్నాయి. వీటిలో పవర్ట్రాక్ బ్రాండ్ అనేది తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన వాల్యూ మరియు మాస్ సెగ్మెంట్ విభాగాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. ఈ బ్రాండ్ కింద వివిధ రకాల వ్యవసాయ పనులకు ఉపయోగపడే ట్రాక్టర్లను కంపెనీ అందిస్తోంది.
వరి సాగు అవసరాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ శౌర్య సిరీస్ ట్రాక్టర్లు బురద మరియు నీరు నిలిచిన మాగాణి పొలాల్లో ఎంతో సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి. వీటిలోని కీలక భాగాలకు క్యాసెట్ రకం సీలింగ్ ఉండటం వల్ల పని సమయంలో నీరు లేదా బురద లోపలికి వెళ్లకుండా రక్షణ ఉంటుంది. కేవలం 3.1 మీటర్ల తక్కువ టర్నింగ్ రేడియస్ కారణంగా వీటిని చిన్న మరియు మధ్య తరహా పొలాల్లో కూడా సులభంగా తిప్పవచ్చు. సాంకేతిక పరంగా చూస్తే ఇందులో 8 ఫార్వర్డ్, 2 రివర్స్ గేర్లతో కూడిన ఫుల్లీ కాన్స్టెంట్ మెష్ గేర్బాక్స్ ఉంది. వేరియంట్ను బట్టి 1600 నుండి 2000 కిలోల వరకు బరువును ఎత్తగలిగే సెన్సి-1 హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ సౌకర్యం కల్పించారు.
డబుల్ క్లచ్, స్వతంత్ర పీటీఓ లివర్ ద్వారా బేలర్ వంటి అత్యాధునిక యంత్రాలను కూడా సులభంగా నడపవచ్చు. ఇందులో 540/1000 డ్యూయల్ పీటీఓ, రివర్స్ పీటీఓ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. మాగాణిలో ఎక్కువ గంటలు పనిచేసే రైతులకు వీలుగా ఎత్తుగా ఉండే పర్ఫొరేటెడ్ ప్లాట్ఫారమ్, సురక్షితమైన వైరింగ్ మరియు జారిపోకుండా ఉండే యాంటీ-స్లిప్పరీ ప్యాడ్లతో కూడిన అడ్జస్టబుల్ స్లైడర్ సీటును కూడా ఈ శౌర్య మోడళ్లలో అందించారు.
ఈ ప్రారంభోత్సవం గురించి ఎస్కార్ట్స్ కుబోటా చైర్మన్- మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నిఖిల్ నందా మాట్లాడుతూ, ఎస్కార్ట్స్ కుబోటా తదుపరి దశ వృద్ధికి దక్షిణ భారత దేశం ఎంతో కీలకం. నాణ్యమైన మరియు నిర్దిష్ట అవసరాలకు తగిన ఉత్పత్తుల ద్వారా మేం ఈ ప్రాంతంలో మా ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటున్నాం. వరి సాగు మార్కెట్లో తమ పట్టును పెంచుకోవడానికి మరియు ప్రాంతీయంగా విస్తరించడానికి శౌర్య సిరీస్ లాంచ్ తమ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉంది అని ఆయన తెలిపారు.
డెప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అకిరా కాటూ మాట్లాడుతూ తమ ఉత్పత్తుల అభివృద్ధి అనేది సాధారణ ప్లాట్ఫారమ్ల కంటే క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితుల ఆధారంగానే మొదలవుతుందని పేర్కొన్నారు. దక్షిణ భారత మార్కెట్లలోని వరి సాగు మరియు మాగాణి భూముల్లో అత్యంత కఠినమైన పనులను కూడా నమ్మకంతో పూర్తి చేసేలా శౌర్య సిరీస్ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించినట్లు ఆయన వివరించారు.
హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ మరియు సీఎఫ్ఓ భరత్ మదన్ మాట్లాడుతూ ఈ కొత్త శ్రేణి పరిచయం ద్వారా దక్షిణ భారత మార్కెట్లలోని వరి సాగు విభాగంలో తమ భాగస్వామ్యం మరింత బలపడుతుందని విశ్వసిస్తున్నట్లు చెప్పారు. మరియు ప్రాంతాల వారీగా తమ ట్రాక్టర్ పోర్ట్ఫోలియో కూర్పు మెరుగుపడుతుందని తెలిపారు. మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులతో సంబంధం లేకుండా స్థిరత్వాన్ని కొనసాగించడానికి ఇలాంటి నిర్దిష్ట అవసరాల ఆధారిత విభాగాలపై దృష్టి సారించి విస్తరించడం ఎంతో కీలకమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
చీఫ్ ఆఫీసర్- ట్రాక్టర్ బిజినెస్ డివిజన్ నీరజ్ మెహ్రా మాట్లాడుతూ పవర్ ట్రాక్ శౌర్య ప్రత్యేకంగా మాగాణి సాగు కోసం రూపొందించబడిందని తెలిపారు. దీని సులభమైన మలుపులు తిరిగే సామర్థ్యం సీలింగ్ రక్షణ మరియు బహుముఖ పీటీఓ కాన్ఫిగరేషన్లు దక్షిణ భారత మార్కెట్లలోని వరి పండించే రైతుల పని అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయని ఆయన వివరించారు. పవర్ ట్రాక్ శౌర్య సిరీస్ దక్షిణ భారతదేశంలోని అన్ని అధీకృత పవర్ ట్రాక్ డీలర్షిప్ల వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది.