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ఇథనాల్ భవిష్యత్ ఇంధనం అని చెప్పినపుడు అందరూ ఫక్కున నవ్వారు : నితిన్ గడ్కరీ (వీడియో)
గతంలో తాను ఇథనాల్ భవిష్యత్ ఇంధనం అని చెప్పినపుడు ప్రతి ఒక్కరూ ఫక్కున నవ్వుతూ కామెంట్స్ చేశారని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ అన్నారు. తాజాగా దేశంలో 100 శాతం ఇథనాల్ వినియోగాన్ని చట్టబద్ధం చేస్తూ జారీ చేసిన ఫైలుపై శనివారం రాత్రి 8 గంటలకు సంతకం చేసినట్టు చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేయడానికి తాను ఎంతో సంతోషిస్తున్నట్టు చెప్పారు.
కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ పూరితో కలిసి తాను వంద శాతం ఇథనాల్తో నడిసే, వాగన్ ఆర్ వాహనాన్ని ప్రారంభించినట్టు చెప్పారు. అలాగే వచ్చే నెలన్నరలో టయోటా, సుజుకి, ఎంజీ, హ్యూందాయ్ సంస్థలు కూడా వంద శాథం ఇథనాల్ వాహనాలను మార్కెట్లోకి తెస్తున్నాయని వెల్లడించారు. అయితే, గతంలో ఇథనాల్ గురించి తాను మాట్లాడినపుడు ప్రజలతో పాటు విపక్ష నేతలంతా ఫక్కున నవ్వారని, కానీ, ఇపుడు పెట్రోల్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇథనాల్ ఒక అద్భుతమైన ఇంధనంగా మారబోతుందని ఆయన వివరించారు.
???? కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ కీలక ప్రకటన:— AVM (@AvmNews7) June 14, 2026
"దేశంలో 100% ఇథనాల్ (Ethanol) వినియోగాన్ని చట్టబద్ధం చేస్తూ నిన్న రాత్రి 8 గంటలకు నేను ఫైల్పై సంతకం చేశానని తెలపడానికి ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను.
కొత్త వాహనం లాంచ్:** నేను, హర్దీప్ పూరి గారితో కలిసి 100% ఇథనాల్తో నడిచే **WagonR** మోడల్… pic.twitter.com/tnGoGXq17Y
కాశీలో రేణూ దేశాయ్.. ఎందుకో తెలుసా?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి రేణూ దేశాయ్ కాశీ యాత్రలో ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్తో విడాకుల తర్వాత, తన పిల్లలు పెద్దవారైన తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో రెండో ఇన్నింగ్స్లో ప్రారంభించారు. తనకు నచ్చిన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన అప్డేట్ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
Mohanlal: మోహన్లాల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ దృశ్యం 3 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్
థ్రిల్లర్ ఫ్రాంచైజీలలో ఒకటైన ‘దృశ్యం’ సిరీస్ మూడో భాగం ‘దృశ్యం 3’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూన్ 18 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. జీతూ జోసెఫ్ రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని ఆంథోనీ పెరుంబవూర్ నిర్మించగా, మోహన్లాల్, మీనా, సిద్ధిక్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. థియేటర్లలో విజయవంతమైన ప్రదర్శన అనంతరం ఈ చిత్రం మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో కూడా అందుబాటులోకి రానుంది.
Bhogi: శర్వా.. భోగి చిత్రం కోసం యాక్షన్ సీన్స్ చిత్రీకరిస్తున్న సంపత్ నంది
శర్వా భారీ పాన్-ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రం 'భోగి'. దర్శకుడు సంపత్ నంది. శ్రీ సత్య సాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె.కె. రాధామోహన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రాన్ని లక్ష్మి రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్నారు. సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్-లుక్, పుట్టినరోజు పోస్టర్లుకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది.. పల్లెటూరి యువతిగా కథానాయిక అనుపమ పరమేశ్వరన్ కనిపించిన ఫస్ట్-లుక్కు కూడా అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది.
V.V. Vinayak: వడ్డే నవీన్ సినిమాలు ఇష్టంతో చేయలేదు : వి. వి. వినాయక్
వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిన చిత్రం ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో మూవీ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్కు ప్రముఖ దర్శకుడు వి.వి. వినాయక్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ట్రైలర్ను లాంచ్ చేశారు.
Aishwarya Rajesh: పేరుకు సుకుమారి కానీ టచ్ చేస్తే విద్యుత్ షాకే.. ఓ..! సుకుమారి టీజర్
పేరుకు సుకుమారి కానీ ఆమెను టచ్ చేస్తే విద్యుత్ షాక్ కు గురవుతారు.. ఈ పాయింట్ తో ఓ..! సుకుమారి చిత్రం రూపొందుతోంది. ఐశ్వర్య రాజేష్ టైటిల్ పాత్రను పోషిస్తుంది. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రంగా దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. తిరువీర్ కథానాయకుడు. గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై మహేశ్వర రెడ్డి మూలి దీనిని నిర్మిస్తున్నారు.కాగా, నేడు చిత్ర బృందం టీజర్ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తెచ్చింది.