అక్టోబరు 11న ఫ్లిప్కార్ట్ 'బిగ్ బ్యాంగ్ దీపావళి - భారీగా ఆఫర్లు
ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ నెల 11వ తేదీన మెగా సేల్ ఆఫర్ను ప్రకటించనుంది. ఇటీవలే బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ను విజయవంతంగా ముగించిన ఈ సంస్థ ఇపుడు 'బిగ్ బ్యాంగ్ దీపావళి సేల్'ను ప్రకటించనుంది. ఈ మెగా సేల్ అక్టోబర్ 11వ తేదీన ప్రారంభం కానుంది. వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా అన్ని కేటగిరీల ఉత్పత్తులపై భారీ తగ్గింపులు ఇవ్వనున్నట్టు ఫ్లిప్కార్ట్ వెల్లడించింది.
ఈ సేల్లో భాగంగా, ఫ్లిప్కార్ట్ ప్లస్, ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ సభ్యులకు ప్రత్యేక ప్రయోజనం కల్పించారు. సాధారణ కస్టమర్ల కంటే ఒక రోజు ముందుగానే, అంటే అక్టోబరు 10వ తేదీ నుంచే వీరు ఆఫర్లను యాక్సెస్ చేసుకునే వీలుంటుంది. స్మార్ట్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, ట్యాబ్లెట్స్, స్మార్ట్ వాచ్ వంటి గాడ్జెట్లతో పాటు గృహోపకరణాలు, ఫ్యాషన్ ఉత్పత్తులపై కూడా ఆకర్షణీయమైన డీల్స్ అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. ఆపిల్, శాంసంగ్, సోనీ, వన్ ప్లస్, షియోమీ, డెల్ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్లపై ప్రత్యేక ఆఫర్లు ఉంటాయని సంస్థ తెలిపింది.
బ్యాంకు ఆఫర్ల విషయానికొస్తే, ఈ సేల్ కోసం ఫ్లిప్కార్ట్.. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాతో (ఎస్బీఐ) భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఎస్.బి.ఐ క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులతో పాటు ఈఎంఐ లావాదేవీల ద్వారా కొనుగోళ్లు చేసే వారికి 10 శాతం వరకు తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ, ఎక్చేంజ్ ఆఫర్లు, బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్ వంటి అదనపు ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగదారులకు అదనపు రివార్డులు, క్యాష్బ్యాక్ లభించనున్నాయి. కాగా, ఈ సేల్ ముగింపు తేదీని ఫ్లిప్కార్ట్ సంస్థ ప్రకటించాల్సి ఉంది.