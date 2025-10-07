మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025 (10:01 IST)

అక్టోబరు 11న ఫ్లిప్‌కార్ట్ 'బిగ్ బ్యాంగ్ దీపావళి - భారీగా ఆఫర్లు

Flipkart Diwali Sale
ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఈ నెల 11వ తేదీన మెగా సేల్ ఆఫర్‌ను ప్రకటించనుంది. ఇటీవలే బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్‌ను విజయవంతంగా ముగించిన ఈ సంస్థ ఇపుడు 'బిగ్ బ్యాంగ్ దీపావళి సేల్‌'ను ప్రకటించనుంది. ఈ మెగా సేల్ అక్టోబర్ 11వ తేదీన ప్రారంభం కానుంది. వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా అన్ని కేటగిరీల ఉత్పత్తులపై భారీ తగ్గింపులు ఇవ్వనున్నట్టు ఫ్లిప్‌కార్ట్ వెల్లడించింది. 
 
ఈ సేల్‌లో భాగంగా, ఫ్లిప్‌కార్ట్ ప్లస్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ బ్లాక్ సభ్యులకు ప్రత్యేక ప్రయోజనం కల్పించారు. సాధారణ కస్టమర్ల కంటే ఒక రోజు ముందుగానే, అంటే అక్టోబరు 10వ తేదీ నుంచే వీరు ఆఫర్లను యాక్సెస్ చేసుకునే వీలుంటుంది. స్మార్ట్‌ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, ట్యాబ్‌లెట్స్, స్మార్ట్ వాచ్ వంటి గాడ్జెట్లతో పాటు గృహోపకరణాలు, ఫ్యాషన్ ఉత్పత్తులపై కూడా ఆకర్షణీయమైన డీల్స్ అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. ఆపిల్, శాంసంగ్, సోనీ, వన్ ప్లస్, షియోమీ, డెల్ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్లపై ప్రత్యేక ఆఫర్లు ఉంటాయని సంస్థ తెలిపింది. 
 
బ్యాంకు ఆఫర్ల విషయానికొస్తే, ఈ సేల్ కోసం ఫ్లిప్‌కార్ట్.. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాతో (ఎస్బీఐ) భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఎస్.బి.ఐ క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులతో పాటు ఈఎంఐ లావాదేవీల ద్వారా కొనుగోళ్లు చేసే వారికి 10 శాతం వరకు తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ, ఎక్చేంజ్ ఆఫర్లు, బ్యాంక్ క్యాష్‌బ్యాక్ వంటి అదనపు ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగదారులకు అదనపు రివార్డులు, క్యాష్‌బ్యాక్ లభించనున్నాయి. కాగా, ఈ సేల్ ముగింపు తేదీని ఫ్లిప్‌కార్ట్ సంస్థ ప్రకటించాల్సి ఉంది. 

2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా పవన్ కళ్యాణ్ "ఓజీ"

2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తాజా చిత్రం "ఓజీ" అభిమానులు ఊహించినట్టే సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ యేడాదిలో ఇప్పటివరకు తెలుగులో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా నిలిచింది. సెప్టెంబరు 25వ తేదీన విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 11 రోజుల్లో రూ.308 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రాబట్టింది. "రూల్స్ లేవు.. చట్టాలు లేవు... గంభీర 'లా'" మాత్రమే ఉంది. ఇతడే "ఒరిజినల్ గ్యాంగ్ స్టర్" అంటూ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్ ‌తన ఎక్స్ ఖాతాలో సినిమా వసూళ్ళ వివరాలు ప్రకటించింది.

నాకేం కాలేదు.. అంతా బాగానే వుంది... మా కారుకు దెబ్బ తగిలింది : విజయ్ దేవరకొండ

నాకేం కాలేదు.. అంతా బాగానే వుంది... మా కారుకు దెబ్బ తగిలింది : విజయ్ దేవరకొండటాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండకు పెనుప్రమాదం తప్పింది. తన కుటుంబ సభ్యులతో ప్రయాణిస్తున్న ఆయన కారు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదం నుంచి ఆయనతో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈ విషయాన్ని ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. తన కారు ప్రమాదానికి గురైనప్పటికీ తనతో పాటు ఉన్నవారంతా క్షేమంగా ఉన్నారని స్పష్టంచేశారు.

విజయ్ దేవరకొండ కారు ప్రమాదం.. హీరో సురక్షితం

విజయ్ దేవరకొండ కారు ప్రమాదం.. హీరో సురక్షితంటాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ కారు సోమవారం రాత్రి ప్రమాదానికి గురైంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఉండవల్లి సమీపంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. ఆయన జాతీయ రహదారి 44లో ఏపీలోని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి నుంచి హైదరాబాద్ వస్తుండగా మినీ లారీ ఒకటి కారును ఓవర్ టేక్ చేయబోయి విజయ్ దేవరకొండ ప్రయాణిస్తున్న కారును ఢీకొట్టింది. దీంతో కారు ముందు భాగం బాగా దెబ్బతింది.

Balakrishna: చిరంజీవి, బాలక్రిష్ణ సినిమాలు ఆగిపోవడానికి వారే కారకులా!

Balakrishna: చిరంజీవి, బాలక్రిష్ణ సినిమాలు ఆగిపోవడానికి వారే కారకులా!ఈమధ్య అగ్రహీరోల సినిమాలు దసరానాడు ప్రారంభోత్సవాలు జరగనున్నాయని ప్రకటించారు నిర్మాణ సంస్థలు. కానీ అవి కార్యరూపం దాల్చలేదు. అందుకు రకరకాల కారణాలు చెబుతున్నా అసలు కారణంవేరుగా వుందని సినివర్గాలు తెలియజేస్తున్నారు. నటీనటులును ఎవరినైనా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ అనుభవం వున్న టెక్నీషియన్లు దొరకడం కష్టంగా వుందని తెలుస్తోంది.

Naga Shaurya: మాస్ హీరోగా నిలబడేందుకు కష్టపడుతున్న నాగ శౌర్య

Naga Shaurya: మాస్ హీరోగా నిలబడేందుకు కష్టపడుతున్న నాగ శౌర్యహీరో నాగ శౌర్య రెండు సినిమాలు మినహా పెద్దగా ఆడిందిలేదు. కొన్ని మాస్ ఇమేజ్ తో సినిమాలు చేసినా బెడిసికొట్టింది. అయినా మరోసారి అటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కాకపోతే వినోదం కూడా మేళవించి నటుడిగా నిలబడాలని కంకణం కట్టుకున్నారు. పెండ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆయన నటిస్తున్న చిత్రం బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్. నూతన దర్శకుడు రామ్ దేసినా (రమేష్) దర్శకత్వంలో శ్రీ వైష్ణవి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసరావు చింతలపూడి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
