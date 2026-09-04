కొత్త తరం యాత్రికుల కోసం స్కేపియా, యాక్సిస్ బ్యాంక్ కో-బ్రాండెడ్ క్రెడిట్ కార్డు ఆవిష్కరణ
తాము చేసే ప్రతి ఖర్చును తదుపరి ప్రయాణానికి ఒక అడుగుగా భావించే భారతదేశపు కొత్తతరం యాత్రికుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన స్కేపియా యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును భారతదేశపు ప్రముఖ ట్రావెల్ ఫిన్టెక్ సంస్థ స్కేపియా, భారతదేశపు అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులలో ఒకటైన యాక్సిస్ బ్యాంక్ సంయుక్తంగా నేడు ఆవిష్కరించాయి.
ఈ కార్డు చెల్లింపులు, రివార్డులు, ప్రయాణాలను ఒకే కనెక్టెడ్ యాప్లో తీసుకువస్తుంది. దీనిద్వారా వినియోగదారులు స్కేపియా యాప్ లోనే తమ ఖర్చులను ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే ప్రయాణాలను బుక్ చేసుకోవడంతో పాటు రివార్డులను రీడీమ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి అర్హత కలిగిన ఖర్చు, యూపీఐ లావాదేవీపై రివార్డులు లభిస్తాయి, వీటిని విమాన ప్రయాణాలు, హోటళ్లు, అనుభవాలు, షాపింగ్, ఇతరత్రాల కోసం వాడుకోవచ్చు. మాస్టర్ కార్డ్, రూపే నెట్వర్క్ల ద్వారా లభించే ఈ కార్డుతో అన్ని ఖర్చులకు అవాంతరాలు లేని సజావు డిజిటల్ అనుభవం సొంతమవుతుంది.
ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా కార్డ్లు, చెల్లింపులలో యాక్సిస్ బ్యాంక్కు ఉన్న నైపుణ్యం.. స్కేపియా యొక్క ట్రావెల్-ఫస్ట్ ప్లాట్ఫారమ్తో జతకట్టి, డిజిటల్ పట్ల అవగాహన ఉన్న ప్రయాణికుల కోసం ఒక విభిన్నమైన ప్రతిపాదనను సృష్టించింది. చెల్లింపులు, రివార్డులు, ప్రయాణాలను ఏకతాటిపైకి తెచ్చి మరింత సులభంగా, స్పష్టంగా, అర్థవంతంగా ఉండే అనుభవాన్ని అందించేలా ఈ కార్డును రూపొందించారు.
ఈ సందర్భంగా స్కేపియా వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ అనిల్ గొటేటి మాట్లాడుతూ, యాక్సిస్ బ్యాంక్తో భాగస్వామ్యం మాకు ఎంతో సంతోషాన్నిస్తోంది, ఇది మాకు ఒక కొత్త అధ్యాయం. యువ భారతీయులు మునుపెన్నడూ లేనంతగా ఇప్పుడు ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు, వారి ఆశయాలకు తగిన ఆర్థిక ఉత్పత్తిని అందించడానికే మేము స్కేపియాను నిర్మించాము. ఒకే యాప్ ద్వారా వారు ఖర్చు చేయవచ్చు, తమ ప్రయాణాలను బుక్ చేసుకోవచ్చు, ట్రావెల్ షాపింగ్ చేయవచ్చు, అలాగే రివార్డులను సంపాదించవచ్చు, ఇవన్నీ ప్రయాణికులను దృష్టిలో ఉంచుకునే రూపొందించబడ్డాయి. మా వినియోగదారులు ఇప్పటికే స్కేపియాను ఉపయోగించి 175కి పైగా దేశాలకు ప్రయాణించారు, ఇప్పుడు యాక్సిస్ బ్యాంక్ భాగస్వామ్యంతో దీనిని దేశవ్యాప్తంగా మరింత మంది భారతీయులకు చేరువ చేస్తున్నాము అని అన్నారు.
యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డ్స్, పేమెంట్స్, వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ హెడ్ అర్నికా దీక్షిత్ మాట్లాడుతూ, స్కేపియాతో మా భాగస్వామ్యం నేటి కస్టమర్ల ప్రయాణ అనుభవాలకు అనుగుణంగా సరళమైన, డిజిటల్-ఫస్ట్ ఉత్పత్తులను రూపొందించాలనే మా లక్ష్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది. చెల్లింపులలో మా నైపుణ్యాన్ని స్కేపియా ట్రావెల్ ఎకోసిస్టమ్తో కలపడం ద్వారా, సంప్రదాయ కో-బ్రాండెడ్ కార్డ్లకు భిన్నంగా కస్టమర్ జర్నీ అంతటా అర్థవంతమైన విలువను అందించే మెరుగైన అనుభవాన్ని సృష్టించాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. కస్టమర్ల ప్రయాణాన్ని మరింత సులభతరం చేసేలా ఈ భాగస్వామ్యం కేంద్రీకృతమై ఉంది. వారి ప్రయాణాలకు సంబంధించిన ఆవిష్కరణలు, ప్రణాళికలు, అనుభవాలకు అనుగుణంగా మెరుగైన సౌలభ్యం, వెసులుబాటు మరియు ప్రతి అడుగులోనూ విలువను అందించే పరిష్కారాలను ఇది అందిస్తుంది అని ఆమె వివరించారు.
కార్డుదారులు తమ అర్హత కలిగిన రోజువారీ ఖర్చులపై 10% వరకు రివార్డులను సంపాదించవచ్చు. అలాగే స్కేపియా ప్లాట్ఫామ్లో చేసే ప్రయాణ బుకింగ్లపై 20% వరకు స్కేపియా కాయిన్స్ రూపంలో రివార్డులను పొందవచ్చు. వీటిని విమాన ప్రయాణాలు, హోటళ్లు, వీసాలు, ఇతర అనుభవాల కోసం వాడుకోవచ్చు. రివార్డులతో పాటుగా, స్కేపియా యాప్ కస్టమర్లు తమ ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకోవడానికి, బుక్ చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇందులోని ప్రత్యేకమైన ట్రావెల్ స్టోర్ ద్వారా ప్రయాణికులు ఇష్టపడే బ్రాండ్లు, ఉత్పత్తులను ఒకేచోట పొందవచ్చు.
అంతర్జాతీయ ప్రయాణికుల కోసం, ఈ కార్డు జీరో ఫారెక్స్ మార్కప్, స్మార్ట్ ఫారెక్స్ సామర్థ్యాలను అందిస్తుంది. ఇది విదేశీ ఖర్చులపై మరింత పారదర్శకత, నియంత్రణను అందిస్తుంది. కార్డ్దారులు లాంజ్లు, డైనింగ్, ప్రీమియం రిటైల్ స్టోర్లలో పలు విమానాశ్రయ ప్రత్యేక సదుపాయాలను కూడా ఆస్వాదించవచ్చు. ఈ ప్రయోజనాలకు తోడు, స్కేపియా యాప్ ద్వారా పూర్తి డిజిటల్ ఆన్బోర్డింగ్, కార్డ్ నిర్వహణ సదుపాయాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ ఆవిష్కరణ గురించి మాస్టర్ కార్డ్ ఇండియా- సౌత్ ఆసియా ప్రెసిడెంట్ గౌతమ్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ, పెరుగుతున్న ఆకాంక్షలు, మెరుగైన రవాణా సదుపాయాలు మరియు బలమైన ప్రపంచ కనెక్టివిటీకి తోడుగా, భారతదేశపు వినియోగదారుల ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రయాణ రంగం అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విభాగాలలో ఒకటిగా మారింది. ప్రయాణికులు అవాంతరాలు లేని, సురక్షితమైన మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆమోదయోగ్యమైన చెల్లింపు విధానాలను కోరుకుంటున్న తరుణంలో, ఇటువంటి భాగస్వామ్యాలు కీలకమవుతాయి. యాక్సిస్ బ్యాంక్ మరియు స్కేపియాతో కలిసి, వినియోగదారులు ఎక్కడికి వెళ్లినా సులభంగా, నమ్మకంగా లావాదేవీలు జరిపేలా ఒక స్మార్ట్ ట్రావెల్ పేమెంట్ అనుభవాన్ని మేము సాకారం చేస్తున్నాము అని చెప్పారు.
ఎన్పీసీఐ గ్రోత్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సోహిని రాజోలా మాట్లాడుతూ, లావాదేవీలను సులభంగా, సౌకర్యవంతంగా మరియు వినియోగదారులకు చేరువ చేయడం ద్వారా భారతదేశమంతటా డిజిటల్ చెల్లింపుల స్వీకరణను ప్రోత్సహించడంలో రూపే కీలక పాత్ర పోషించింది. నేడు, కార్డ్దారులు తమ రూపే క్రెడిట్ కార్డును తమకు నచ్చిన యూపీఐ యాప్కి అనుసంధానించుకుని, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మిలియన్ల కొద్దీ వ్యాపారుల వద్ద యూపీఐ క్యూఆర్ కోడ్లను స్కాన్ చేయడం ద్వారా అవాంతరాలు లేని చెల్లింపులు చేయవచ్చు. ప్రీమియం ట్రావెల్ ప్రయోజనాలను రూపే నెట్వర్క్ విశ్వసనీయత మరియు విస్తృత ఆమోదంతో కలపడం ద్వారా ఈ భాగస్వామ్యం ఆ సౌలభ్యాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఇది ట్రావెల్ రివార్డులు మరియు అనుభవాలను మరింత మంది వినియోగదారులకు చేరువ చేస్తుంది అని తెలిపారు.
వినియోగదారులు అత్యంత విలువైనదిగా భావించే అనుభవాల్లోనే చెల్లింపులను సజావుగా పొందుపరచడంలోనే ఆర్థిక సేవల భవిష్యత్తు ఉందనే నమ్మకాన్ని ఈ భాగస్వామ్యం ప్రతిబింబిస్తోంది. స్కేపియాకు ఇది మూడవ బ్యాంకింగ్ భాగస్వామ్యం కాగా, భారతదేశంలో తమ ప్లాట్ఫామ్ను మరింత మంది ప్రయాణికులకు విస్తరించడంలో ఇదొక ముఖ్యమైన మైలురాయి. యాక్సిస్ బ్యాంక్ విషయానికొస్తే, ఈ భాగస్వామ్యం వారి కో-బ్రాండెడ్ కార్డ్స్ వ్యూహాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు, అధిక వృద్ధిని నమోదు చేస్తున్న ట్రావెల్, డిజిటల్-ఫస్ట్ విభాగాలలో తమ ఉనికిని మరింత విస్తృతం చేస్తుంది.