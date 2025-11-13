శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 13 నవంబరు 2025 (23:37 IST)

ఈ బాలల దినోత్సవం నాడు అమెజాన్‌లో పుస్తకాలను అన్వేషించండి

Amazon
ఈ బాలల దినోత్సవం నాడు, అమెజాన్ కుతూహలం కలిగించడానికి, సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహించడానికి, చదవడం పట్ల ప్రేమను పెంచడానికి అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన పుస్తకాల యొక్క కూర్పు చేసిన ఎంపికను తీసుకువస్తోంది. శాశ్వతమైన క్లాసిక్స్ నుండి సాహసోపేతమైన కధలు, విద్యాపరమైన పుస్తకాలు వరకు, కస్టమర్లు బెస్ట్-సెల్లింగ్ రచయితలు, ప్రచురణకర్తల్లో విస్తృత శ్రేణి టైటిల్స్‌ను అన్వేషించవచ్చు. కస్టమర్లు 45% వరకు కూడా తగ్గింపును, అదనంగా 10% తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్‌ను కెనరా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ లావాదేవీలపై పొందవచ్చు.
 
ఇంకా, భారతదేశంవ్యాప్తంగా 100% సేవలు అందుబాటులో ఉన్న పిన్ కోడ్స్‌కు వేగవంతమైన, నమ్మకమైన డెలివరీని ఆనందించండి, ప్రతి 3 చిల్డ్రన్ పుస్తకాలలో 1 మరుసటి రోజు డెలివరీ చేయబడుతుంది. ఊహను కలిగించడానికి మీరు అన్వేషిస్తున్నా లేదా ముందస్తుగా నేర్చుకోవడాన్ని మద్దతు చేస్తున్నా, అమెజాన్ వద్ద ప్రతి ఒక్కరి కోసం ఒక ప్రత్యేకమైనది ఉంది. కొన్ని ప్రసిద్ధి చెందిన పుస్తకాల పేర్లలో ఈ కింది వాటిని పరిశీలించండి.
 
ద కిడ్ హు కేమ్ ఫ్రమ్ స్పేస్: బెస్ట్ సెల్లింగ్ మరియు పురస్కారం గెలిచిన రచయిత- రాస్ వెల్ఫార్డ్ మరియు ప్రసిద్ధి చెందిన పబ్లిషర్, హార్పర్ కాలిన్స్ వరకు, హాస్యం, భావోద్వేగం మరియు మిస్టరీల కలయిక కోసం ఎదురుచూసే పాఠకుల కోసం బెస్ట్ బైగా నిలుస్తుంది. దీనిని రూ. 258కి కొనుగోలు చేయండి
 
డైరీ ఆఫ్ ఏ వింపీ కిడ్: పార్టీపూపర్: వినోదం, చిలిపితనం, భావోద్వేగమైన నటనా క్షణాలతో కూడిన ఇది వింపీ కిడ్ అభిమాని కోసం పరిపూర్ణమైన పుస్తకం. పఫిన్-పెంగ్విన్ ర్యాండమ్ హౌస్ చే ప్రచురించబడి మరియు జెఫ్ కిన్నీచే రాయబడిన ఇది ‘పార్టీపూపర్ లో హాస్యం, వినోదపు నవ్వుల వర్షానికి’ సహాయపడుతుంది. దీనిని రూ. 420కి కొనుగోలు చేయండి
 
ఇట్స్ టైమ్ టు సే గుడ్ నైట్: ఈ అందమైన బొమ్మల పుస్తకంతో అద్బుతమైన బెడ్ టైమ్ సమయం కోసం సిద్ధంగా ఉండండి. వండర్ హౌస్ బుక్స్ చే ప్రచురించబడిన ఈ పుస్తకం ప్రారంభపు భావనలు అభివృద్ధి చెందడంలో సహాయపడుతుంది, భాషను మరియు నేర్చుకోవడాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది మరియు నిద్ర మరియు విశ్రాంతి యొక్క ప్రాధాన్యతను పిల్లలకు బోధిస్తుంది. దీనిని రూ. 199కి కొనుగోలు చేయండి
 
ద మేజిక్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ టెంపుల్: పెంగ్విన్ బుక్స్ ఇండియాచే ప్రచురించబడిన, ద మేజిక్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ టెంపుల్ చిత్రాలతో కూడిన మరియు సులభంగా చదవగలిగే నవల. సుధా మూర్తి రచించిన ఈ నవల నగరానికి చెందిన బాలిక నూనీ మరియు పాఠకుడ్ని సాహసం మరియు మిస్టరీల ప్రపంచంలోకి తీసుకువెళ్తుంది. దీనిని రూ. 181కి కొనుగోలు చేయండి
 
హ్యారీ పాటర్: ద కంప్లీట్ కలక్షన్: ఇది అంతర్జాతీయ బెస్ట్ సెల్లింగ్ మరియు పురస్కారం పొందిన సీరీస్. జే.కే. రౌలింగ్ దీనిని రచించారు. ఈ హ్యారీ పాటర్ కలక్షన్ ను బ్లూమ్స్ బరి చిల్డ్రన్స్ బుక్స్ ప్రచురించింది, మిమ్మల్ని నేరుగా హాగ్ వర్ట్స్ కు తీసుకువెళ్తుంది. దీనిని రూ. 3063కి కొనుగోలు చేయండి
 
డాగ్ మ్యాన్ 14: బిగ్ జిమ్ బిలీవ్స్ : స్కాలస్టిక్ ఇన్ కార్పొరేషన్ చే ప్రచురించబడింది మరియు డావ్ పిల్కీచే రచించబడిన ఈ పుస్తకం హాస్యం, సాహసం, మంచితనం మరియు ఇంకా ఎన్నో వాటి కలయిక మరియు హీరోలతో విలక్షణమైన ప్రయాణానికి పాఠకులను తీసుకువెళ్తుంది. దీనిని రూ. 456కి కొనుగోలు చేయండి
 
తెలుగు అకహరమాల లాంగ్వేజ్ ప్యాక్: ఫ్యూచర్ ఇంటిలిజెన్స్ పుస్తకాలచే ప్రచురించబడిన ఈ పుస్తకం తెలుగు నేర్చుకోవడానికి పిల్లలకు వినోదాత్మకమైన మరియు ఆకర్షణీయమైన విధానం. దీనిని రూ. 395కి కొనుగోలు చేయండి
 
శ్రేష్ట బాల్ కహానియాన్: సుధా మూర్తిచే ప్రేరేపించబడిన కథలు ఉన్న ఈ పుస్తకం పిల్లల కోసం పరిపూర్ణమైన బహుమతి. దీనిని రూ. 192కి కొనుగోలు చేయండి
 
ద పంచతంత్ర ఆఫ్ విష్ణు శర్మ(ఒడియా): బి.కె. పబ్లికేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చే ప్రచురించబడింది. విష్ణు శర్మచే రచించబడిన, ఈ పంచతంత్ర పుస్తకం తన అందమైన కథలు ద్వారా పాఠకులకు ప్రేరణ కలిగిస్తుంది. దీనిని రూ. 269కి కొనుగోలు చేయండి
 
కిండర్ సీరీస్ కన్నడ అక్షరమాల రైటింగ్ బుక్: ఫ్యూచర్ ఇంటిలిజెన్స్ బుక్స్ చే ప్రచురించబడిన, ఈ పుస్తకం ఇంటరాక్టివ్ లెర్నింగ్ ద్వారా ఆత్మవిశ్వాసం రూపొందించడానికి తయారు చేయబడింది, పరిపూర్ణమైన ముందస్తు అక్షరాస్యత సహచరి. దీనిని రూ. 125కి కొనుగోలు చేయండి.

కొండా సురేఖ క్షమాపణలు - కేసు విత్‌డ్రా చేసుకున్న హీరో నాగార్జున

కొండా సురేఖ క్షమాపణలు - కేసు విత్‌డ్రా చేసుకున్న హీరో నాగార్జునతెలంగాణ మంత్రి కొండా సురేఖ - హీరో అక్కినేని నాగార్జునల మధ్య జరిగిన వివాదం టీ కప్పులో తుఫానులా ముగిసిపోయింది. కొండా సురేఖ ఓ మెట్టుదిగి వచ్చి క్షమాపణలు చెప్పడంతో పాటు అక్కినేని నాగార్జునపై ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకున్నారు. దీంతో నాగార్జున కూడా శాంతి తన కేసును విత్ డ్రా చేసుకున్నారు.

'ది కేరళ స్టోరీ' తర్వాత చంపేందుకు ప్లాన్ చేశారు : ఆదా శర్మ

'ది కేరళ స్టోరీ' తర్వాత చంపేందుకు ప్లాన్ చేశారు : ఆదా శర్మ'ది కేరళ స్టోరీ' తర్వాత తర్వాత తనను చంపేందుకు ప్లాన్ చేశారని బాలీవుడ్ నటి ఆదా శర్మ అన్నారు. 2023లో విడుదలైన ఈ చిత్రం సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. ఈ చిత్రం తర్వాత దేశంలో సగం మంది తనను చంపాలని చూశారని వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో మిగితా సగం మంది తనకు మద్దతుగా నిలిచి తన ప్రాణాలను కాపాడారని చెప్పారు.

మగవాళ్లకు కూడా జీవితంలో ఒక్కసారైనా పీరియడ్స్ రావాలి... రష్మిక మందన్నా

మగవాళ్లకు కూడా జీవితంలో ఒక్కసారైనా పీరియడ్స్ రావాలి... రష్మిక మందన్నామగవాళ్లకు కూడా జీవితంలో ఒక్కసారైనా పీరియడ్స్ వస్తే ఆ బాధ వారికి కూడా తెలుస్తుందని హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నా అన్నారు. తాజాగా ఆమె నటించిన చిత్రం ది గర్ల్ ఫ్రెండ్. ఈ చిత్రం ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, మహిళల పీరియడ్స్ పెయిన్స్‌పై మాట్లాడారు. ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

పెళ్లికి కూడా ఎక్స్‌పైరీ డేట్ ఉంటుంది... కాజోల్

పెళ్లికి కూడా ఎక్స్‌పైరీ డేట్ ఉంటుంది... కాజోల్బాలీవుడ్ నటి కాజోల్ పెళ్లిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. పెళ్ళికి కూడా ఎక్స్‌పైరీ డేట్ ఉంటుందన్నారు. అలాగే, రెన్యువల్ ఆప్షన్ కూడా ఉండాలని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు పలువురు సినీ ప్రముఖులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయి. గత రెండున్నదశాబ్దాలకు పైగా వైవాహిక జీవితాన్ని గడుపుతున్న కాజల్ అగర్వాల్ ఇపుడు ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

తోట తరణి సృజనాత్మక యువరతరానికి ఆదర్శం : పవన్ కళ్యాణ్

తోట తరణి సృజనాత్మక యువరతరానికి ఆదర్శం : పవన్ కళ్యాణ్ప్రముఖ సినీ కళా దర్శకుడు తోట తరణిపై జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. తోట తరణికి ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం అత్యున్నత పురస్కారమైన 'చెవాలియర్ డె లా లీజియన్ డి హానర్‌'ను ప్రకటించింది. దీనిపై పవన్ హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఈ విశిష్ట గౌవరం అందుకున్న తోట తరణికి ఆయన హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Watch More Videos

sesame seeds నువ్వులు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

sesame seeds నువ్వులు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలునువ్వులు కొన్నిసార్లు మధుమేహం, అధిక కొలెస్ట్రాల్, గుండె జబ్బులు తదితర అనారోగ్యాలకు ఉపయోగిస్తారు. నువ్వులు వల్ల కలిగే ఇతర ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎముకలు దృఢంగా మారుస్తుంది. రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. అధిక రక్తపోటు తగ్గుతుంది చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగిస్తుంది షుగర్ లెవల్స్ సాధారణ స్థితిలో వుంటాయి. రోగ నిరోధకశక్తి పెరుగుతుంది. శరీరానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్లు అందుతాయి. డయాబెటిస్ రాకుండా నియంత్రిస్తుంది. నల్ల నువ్వుల్లో ఉండే ఔషధ విలువలు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌ రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. నువ్వుల నూనె వాడకంతో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి.

250 మిల్లీ లీటర్ల మంచినీటిలో మెంతి గింజలు నానబెట్టి తాగితే షుగర్ కంట్రోల్

250 మిల్లీ లీటర్ల మంచినీటిలో మెంతి గింజలు నానబెట్టి తాగితే షుగర్ కంట్రోల్పెరుగుతున్న చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో మెంతి నీరు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మెంతి గింజల్లో ఫైబర్ వుంది. ఇది జీర్ణక్రియను నెమ్మదిస్తుంది, రక్తంలో చక్కెరను సాధారణంగా ఉంచుతుంది. ఒక చెంచా మెంతి గింజలను 200-250 మిల్లీ లీటర్ల నీటిలో రాత్రంతా నానబెట్టండి. ఉదయాన్నే ఫిల్టర్ చేసిన నీటిని తాగాలి. నానబెట్టిన మెంతి గింజలను కూడా నమలవచ్చు. దీనితోపాటు ఉదయం 200-250 మిల్లిలీటర్ల నీటిలో 1 టీస్పూన్ మెంతి గింజలను ఉడకబెట్టవచ్చు. దీనిని వడకట్టి త్రాగాలి, గింజలను నమలాలి. మజ్జిగ మొదలైన వాటిలో మెంతి గింజల పొడిని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఏదైనా ఆరోగ్య చిట్కాను అనుసరించే ముందు నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

ఇమామి లిమిటెడ్ వ్యూహాత్మక కేశ్ కింగ్ రీ బ్రాండింగ్

ఇమామి లిమిటెడ్ వ్యూహాత్మక కేశ్ కింగ్ రీ బ్రాండింగ్కేశ్ కింగ్, భారత్ యొక్క ప్రాముఖ్యత పొందిన ఒక హెయిర్ కేర్ బ్రాండ్‌గా నిలిచింది. ఈ బ్రాండ్ తనకు తానే ఒక సరిక్రొత్త రూపాన్ని ఇవ్వడానికి రీ బ్రాండింగ్ చొరవలో ప్రథమాంశంగా ప్రవేశపెట్టారు కేశ్ కింగ్ గోల్డ్. దీనివలన బ్రాండ్‌కు ఒక క్రొత్త గుర్తింపు, ప్రతిపాదన, ప్యాకేజింగ్‌కు ఒక సరిక్రొత్త మరియు ఆకర్షణీయమైన స్థానం పొందింది. ఈ రీ బ్రాండింగ్ చొరవ కారణంగా ఇమామి తన బ్రాండ్ కేశ్ కింగ్ కోసం ఒక ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక మార్పును స్వీకరించింది. ఇప్పుడు అది దాని సాంప్రదాయ మూలాలను దాటి ఒక శక్తివంతమైన కొత్త ప్రతిపాదన స్వీకరించింది, ఆయుర్వేదం-విజ్ఞానం.

నీరసంగా వుంటుందా? ఇవి తింటే శక్తి వస్తుంది

నీరసంగా వుంటుందా? ఇవి తింటే శక్తి వస్తుందిశరీరానికి సహజసిద్దంగా శక్తిని అందించే ఆహార పదార్థాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిని తింటుంటే తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులోని కార్బోహైడ్రేట్లు, సహజ చక్కెరలు, పొటాషియంలు శీఘ్రమైన-స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. క్వినోవాలో పూర్తి ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్- మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి ఖనిజాలను కలిగి ఉంటుంది. చియా విత్తనాలు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లతో సహా పోషకాలతో నిండి ఉంటాయి. బాదంపప్పులు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ యొక్క గొప్ప మూలం. అవి స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, మెగ్నీషియం, అవసరమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.

క్యాలీఫ్లవర్‌ 8 ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

క్యాలీఫ్లవర్‌ 8 ప్రయోజనాలు ఏమిటి?క్యాలీఫ్లవర్. మధుమేహం వున్నవారు కూడా క్యాలీఫ్లవర్ కూరను చక్కగా తినేయవచ్చు. ఈ క్యాలీఫ్లవర్ వల్ల కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో తెలుసుకుందాము. క్యాలీఫ్లవర్‌లో కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా ఉన్నందున మధుమేహం ఉన్నవారికి ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక తాజా పువ్వు రసాన్ని సేవిస్తే పొట్టలో కురుపులు, దంతాలు, చిగుళ్ల నుండి రక్తస్రావం లాంటివి తగ్గిపోతాయి. క్యాలీఫ్లవర్ తీసుకోవడం వల్ల లంగ్‌, బ్రెస్ట్‌, ఒవేరియన్‌ వంటి పలు క్యాన్సర్‌ల ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. క్యాలీఫ్లవర్ ఆకుల రసం స్వీకరిస్తే రేచీకటి, చర్మం పొడిబారటం, జుట్టు త్వరగా తెల్లబడటం, జలుబు నివారించబడతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com