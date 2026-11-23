బిస్లరీ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సురక్షితం కాదు.. ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ చర్యలు.. బిస్లరీ స్పందన ఏంటంటే?
ప్రముఖ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ తయారీ సంస్థ బిస్లరీ ఇంటర్నేషనల్ నీటి నమూనా సురక్షితం కాదని ప్రయోగశాల పరీక్షలో తేలిన తర్వాత, ఆ సంస్థపై విచారణ చర్యలు ప్రారంభించినట్లు ఆహార భద్రతా నియంత్రణ సంస్థ (FSSAI) తెలిపింది. బిస్లరీ నీటి ప్రాథమిక విశ్లేషణలో, ఆ నమూనాలో బ్రోమేట్ నిర్దేశిత పరిమితులను అందుకోలేదని తేలిందని, అందువల్ల దానిని ఆహార భద్రత-ప్రమాణాల చట్టం, 2006 ప్రకారం సురక్షితం కాదని ప్రకటించినట్లు ఆ ఆహార భద్రతా నియంత్రణ సంస్థ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
Bisleri
ఆ తర్వాత, ఆ సంస్థ అప్పీల్ చేసుకునే తన హక్కును వినియోగించుకోగా, తదుపరి పరీక్ష కోసం ఆ నమూనాను ఒక రెఫరల్ ఫుడ్ ల్యాబొరేటరీకి పంపారు. అయితే, రెండవ ప్రయోగశాల అంచనాలో కూడా, నీటిలో పాలీన్యూక్లియర్ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్లు (PAHలు) ఉన్నట్లు గుర్తించి, దానిని సురక్షితం కాదని వర్గీకరించారు.
విశ్లేషణ కోసం మెస్సర్స్ బిస్లరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రాంగణం నుండి ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ (మినరల్ వాటర్ కాకుండా) నియంత్రణ నమూనాను సేకరించడం జరిగింది.
ఆ నమూనా నిర్దేశించిన బ్రోమేట్ పరిమితులకు అనుగుణంగా లేదని తేలింది. ఎఫ్ఎస్ఎస్ చట్టం, 2006 ప్రకారం దానిని అసురక్షితమైనదిగా ప్రకటించారు. ఎఫ్బీఓ చేసిన అప్పీల్ మేరకు, ఆ నమూనాను రెఫరల్ ఫుడ్ లాబొరేటరీకి పంపగా, అక్కడ కూడా పాలీన్యూక్లియర్ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్లు (PAHలు) కనుగొనబడటంతో దానిని అసురక్షితమైనదిగా ప్రకటించారని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఎఫ్ఎస్ఎస్ చట్టం, 2006 ప్రకారం అసురక్షిత ఆహారానికి సంబంధించిన ఉల్లంఘనలు జరిగినట్లు ప్రయోగశాల నివేదికలు నిర్ధారించాయి. మెస్సర్స్ బిస్లరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థపై ఎఫ్ఎస్ఎస్ చట్టం, 2006 కింద విచారణ ప్రారంభించడానికి అనుమతి మంజూరు చేయబడిందని అది జోడించింది.
బ్రోమేట్, PAHలు రెండూ క్యాన్సర్కు కారణమయ్యే సామర్థ్యం ఉన్న పదార్థాలైన కార్సినోజెన్లుగా వర్గీకరించబడ్డాయి.
ఉత్పత్తి లేబులింగ్, కూర్పు, భద్రతపై ప్రయోగశాల పరీక్షలలో ఆందోళనలు వ్యక్తమవడంతో, ముందుగా ప్యాక్ చేసిన చాక్లెట్ నింపిన కుకీల విషయంలో ఆశా కన్ఫెక్షనరీకి FSSAI రీకాల్ ఉత్తర్వులను కూడా జారీ చేసింది.
లేబుల్పై పేర్కొననప్పటికీ, ప్రయోగశాల పరీక్షలో ఆ కుకీలలో కార్మోసిన్ అనే రంగు పదార్థం ఉన్నట్లు కూడా గుర్తించారు. నిర్దేశించిన గరిష్ట పరిమితిని మించిన పరిమాణంలో టార్ట్రజైన్ కూడా కనుగొనబడింది. అంతేకాకుండా, ఆ నమూనాలో సన్సెట్ ఎల్లో ఎఫ్సీఎఫ్ అనే రంగు కారకం ఉంది. దీనిని నిర్దిష్ట వర్గం ఆహారంలో ఉపయోగించడానికి అనుమతి లేదు.
ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల చట్టం, 2006 ప్రకారం FSSAI ఈ ఉత్పత్తిని తప్పుడు బ్రాండింగ్, నాసిరకం, అసురక్షితమైనదిగా వర్గీకరించింది. ప్రభావితమైన మొత్తం బ్యాచ్ను మార్కెట్ నుండి తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని కంపెనీని ఆదేశించడం జరిగింది.
అయితే ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (FSSAI) బిస్లెరీపై ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ చట్టం, 2006 కింద ప్రాసిక్యూషన్కు అనుమతి ఇచ్చిన తర్వాత, బిస్లెరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రై. లిమిటెడ్ ప్రకటన విడుదల చేసింది. బిస్లెరీ ప్యాకేజ్డ్ తాగునీటి నమూనా భద్రతా పరీక్షల్లో విఫలమైన నేపథ్యంలో ఈ చర్య తీసుకున్నారు.
ఇప్పటి వరకు, బిస్లెరీకి ఈమెయిల్ ద్వారా గానీ, హార్డ్ కాపీ రూపంలో గానీ ఎటువంటి నోటీసు అందలేదు. FSSAI వెబ్సైట్లో ఆ నోటీసును మేము గుర్తించలేకపోయాము. తాగునీటి భద్రత బిస్లెరీకి ప్రాధాన్యత. మా 10-దశల తయారీ ప్రక్రియలో 90కి పైగా పరీక్షలతో కఠినమైన నాణ్యత నియంత్రణలను నిర్వహిస్తున్నామని, తగిన నియంత్రణ ప్రక్రియ ద్వారా ఈ విషయాన్ని పరిష్కరించడానికి FSSAIతో సహకరించడం కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేసింది. చాలా సంవత్సరాలుగా నమ్మకమైన బ్రాండ్గా, బిస్లెరీ వినియోగానికి సురక్షితమైనదిగా కొనసాగుతుందని ఆ సంస్థ వెల్లడించింది.
దీనిపై బిస్లెరీ ఇంకా వివరణాత్మక ప్రకటనలో..
"ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (FSSAI) బిస్లెరీకి నోటీసు జారీ చేసిందని వచ్చిన ఇటీవలి మీడియా కథనాల గురించి మాకు తెలుసు. ఈ విషయం సుమారు 14 నెలల క్రితం నాటిది. ఇది సెప్టెంబర్ 2025లో బిస్లెరీ గోవా తయారీ కేంద్రంలో ఉత్పత్తి చేయబడిన ఒక బ్యాచ్కు సంబంధించినది. మా నెట్వర్క్లో ఉన్న 143 ప్లాంట్లలో గోవా ప్లాంట్ ఒకటి. 30 సెప్టెంబర్ 2025న, FSSAI గోవా కేంద్రం నుండి ఆరు నమూనాలను సేకరించింది. ప్రారంభ పరీక్షలో ఐదు నమూనాలు అన్ని వర్తించే ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నట్లు తేలింది. ఆరవ నమూనాలో బ్రోమేట్ స్థాయి లీటరుకు 12 మైక్రోగ్రాములుగా నమోదైంది. అయితే నిర్దేశించిన పరిమితి లీటరుకు 10 మైక్రోగ్రాములు.
22 నవంబర్ 2025న బిస్లెరీ చేసిన అప్పీల్ తర్వాత, FSSAI ఆ నమూనాను తిరిగి పరీక్ష కోసం రిఫరల్ ల్యాబొరేటరీకి పంపింది. రిఫరల్ ల్యాబొరేటరీ ఆ నమూనాలో బ్రోమేట్ నిర్దేశించిన పరిమితిలోనే ఉన్నట్లు గుర్తించింది. ఇంకా విడిగా ఆ నమూనాలో పాలీన్యూక్లియర్ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్లు (PAHs) ఉన్నట్లు గుర్తించింది.
ఈ రెండు ఫలితాల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం వల్ల స్పష్టత అవసరమని బిస్లెరీ భావించింది. బిస్లెరీ అదే నమూనాను FSSAI గుర్తింపు పొందిన ల్యాబొరేటరీలో స్వతంత్రంగా పరీక్షించించింది. ఆ పరీక్షలో బ్రోమేట్ నిర్దేశించిన పరిమితిలోనే ఉన్నట్లు తేలింది. తామేము స్వతంత్ర పరీక్ష ఫలితాలను 2 ఫిబ్రవరి 2026 నాటి అధికారిక లేఖతో పాటు FSSAI పశ్చిమ ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి సమర్పించాము. ఆ సమర్పణ తర్వాత FSSAI నుండి మాకు ఎటువంటి సమాచారం అందలేదు. ఈ విషయం ముగిసిపోయిందని మేము భావించాము. కానీ ప్రస్తుతం ఆ నోటీసును గుర్తించలేకపోవడం వల్లే ఇదంతా జరిగిందని.. త్వరలో కఠినమైన నాణ్యత నిర్వహిస్తూ.. ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐతో సహకరిస్తామని తెలిపింది.