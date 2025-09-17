గురుగ్రామ్: సామ్ సంగ్ ఈరోజు పండుగ సీజన్కు ముందు గెలాక్సీ A06 5G స్మార్ట్ఫోన్పై మునుపెన్నడూ చూడని ధరను ప్రకటించింది. ఈరోజు నుండి, పరిమిత-కాల ఆఫర్లో భాగంగా గెలాక్సీ A06 5G కేవలం రూ. 9899కే అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఫీచర్ ఫోన్ లేదా 4G స్మార్ట్ఫోన్ నుండి గెలాక్సీ A06 5Gకి అప్గ్రేడ్ కావాలనుకునే వినియోగదారులకు ఈ డీల్ సరైన అవకాశాన్ని అందిస్తుంది, ఇది సరసమైన ధరలో పూర్తి 5G అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. అదనంగా, పండుగ డీల్లో భాగంగా, గెలాక్సీ A06 5G కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులు రూ.1399 విలువైన సామ్సంగ్ 25W ట్రావెల్ అడాప్టర్ను కేవలం రూ. 299కే పొందుతారు. మరింత సరసమైన ధరను కోరుకునే వినియోగదారులు నెలకు కేవలం రూ. 909 చెల్లించి స్మార్ట్ఫోన్ను సొంతం చేసుకోవచ్చు.
గెలాక్సీ A06 5Gపై ఈ పండుగ డీల్, డిజిటల్ అంతరాన్ని తగ్గించడానికి, లక్షలాది మంది వినియోగదారులకు పూర్తి 5G అనుభవంతో సాధికారత కల్పించడానికి సామ్సంగ్ యొక్క నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. అత్యంత సరసమైన గెలాక్సీ A సిరీస్ 5G స్మార్ట్ఫోన్గా, గెలాక్సీ A06 5G దాని విశ్వసనీయ పనితీరు, దీర్ఘకాల మన్నికతో వినియోగదారులకు గరిష్ట విలువను అందించడానికి రూపొందించబడింది.
గెలాక్సీ A06 5G అన్ని నెట్వర్క్ అనుకూలత, 12 5G బ్యాండ్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. అన్ని టెలికాం ఆపరేటర్లలో మెరుగైన నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ, వేగవంతమైన స్పీడ్స్ కోసం కెరీర్ అగ్రిగేషన్ను కలిగి ఉంది. మీడియాటెక్ D6300 ప్రాసెసర్తో పనిచేసే గెలాక్సీ A06 5G, శక్తివంతమైన పనితీరును అందిస్తుంది. మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్, స్ట్రీమింగ్ను అప్రయత్నంగా చేస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ర్యామ్ ప్లస్ ఫీచర్తో వస్తుంది, ఇది వినియోగదారులు 12GB వరకు ర్యామ్ను పొందడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
గెలాక్సీ A06 5G పదునైన, వివరమైన చిత్రాలను తీయడానికి 50MP మెయిన్ రియర్ కెమెరా, మెరుగైన స్పష్టత కోసం 2MP డెప్త్ కెమెరాను కలిగి ఉంది, అయితే 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా అధిక-నాణ్యత సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ను నిర్ధారిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సున్నితమైన మరియు స్టైలిష్ డిజైన్ను కలిగి ఉంది, అదే సమయంలో దాని విస్తృతమైన 6.7 HD+ డిస్ప్లేతో స్పష్టమైన దృశ్య అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. గెలాక్సీ A06 5G, సెగ్మెంట్లో అత్యుత్తమమైన 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 5000 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.
సామ్సంగ్ గెలాక్సీ A06 5Gతో విశ్వసనీయతను పునర్నిర్వచిస్తోంది, 4 తరాల OS అప్గ్రేడ్లు, 4 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను అందిస్తోంది, ఇది ఈ విభాగంలో దీనిని ప్రత్యేకంగా నిలుపుతుంది. మన్నిక కోసం నిర్మించబడిన గెలాక్సీ A06 5G, దుమ్ము, నీటి తుంపరల నుండి రక్షణ కల్పించే IP54 రేటింగ్తో వస్తుంది. గెలాక్సీ A06 5G వాయిస్ ఫోకస్ ఫీచర్తో కూడా వస్తుంది, ఇది మేక్ ఫర్ ఇండియా ఆవిష్కరణ, ఇది ధ్వనించే పరిసరాలలో కాల్ స్పష్టతను మెరుగుపరుస్తుంది, సంభాషణలను స్పష్టంగా, మరింత ప్రభావవంతంగా చేస్తుంది.
గెలాక్సీ A06 5G, వినియోగదారులు తమ డేటాను సురక్షితంగా నిర్వహించుకోవడానికి అధికారం కల్పించే సామ్సంగ్ డిఫెన్స్-గ్రేడ్ నాక్స్ వాల్ట్ సెక్యూరిటీని చేర్చడం ద్వారా భద్రత, గోప్యతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది, వారి మొత్తం అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.