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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

స్థిరాస్తి కుబేరుల్లో గౌతమ్‌ అదానీ టాప్‌

Adani-Lic
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (13:38 IST)
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ఈ యేడాది దేశీయ స్థిరాస్తి రంగంలో భారీ విలువను సృష్టించిన కంపెనీగా అదానీ ప్రాపర్టీస్‌ నిలిచింది. దేశీయ అతిపెద్ద స్థిరాస్తి సంస్థ డీఎల్‌ఎఫ్‌ ఛైర్మన్‌ రాజీవ్‌ సింగ్‌ను అధిగమించి గౌతమ్‌ అదానీ, కుటుంబం దేశంలోనే అత్యంత ధనవంతులైన స్థిరాస్తి రంగ కంపెనీ యజమానులుగా నిలిచారు. విలువ తగ్గినా దేశంలో అత్యంత విలువైన స్థిరాస్తి కంపెనీగా డీఎల్‌ఎఫ్‌ నిలిచింది. 
 
ఈ ఏడాదిలో అదానీ ప్రాపర్టీస్‌ రూ.38,000 కోట్ల విలువను జత చేయడంతో గౌతమ్‌ అదానీ, ఆయన కుటుంబం గ్రోహే-హురున్‌ ఇండియా రియల్‌ ఎస్టేట్‌ రిచ్‌ లిస్ట్‌లో తొలిసారిగా అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. 2025 ఇదేసమయం కంటే 72.5 శాతం వృద్ధితో అదానీ ప్రాపర్టీస్‌ విలువ రూ.90,400 కోట్లకు చేరుకుంది. దీంతో నాలుగు స్థానాలు మెరుగుపరచుకుని దేశంలోనే అత్యంత విలువైన నాలుగో స్థిరాస్తి కంపెనీగా ఇది నిలిచింది. అత్యంత విలువైన, అన్‌లిస్టెడ్‌ స్థిరాస్తి డెవలపర్‌గా కొనసాగింది.
 
ఈ జాబితాలోని మొత్తం 150 కంపెనీల విలువ మొత్తం మీద 2 శాతమే (రూ.34,300 కోట్ల) పెరిగి రూ.16.5 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది. తొమ్మిదేళ్ల కిందట స్థిరాస్తి సంస్థలకు ర్యాంకింగ్‌లు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాక.. ఇంత తక్కువ వృద్ధి నమోదు కావడం ఇదే తొలిసారి. బీఎస్‌ఈ రియాల్టీ సూచీ 20 శాతం కుంగడాన్ని ఇది ప్రతిఫలిస్తోంది. గతేడాది జాబితాలోని కంపెనీలు 14 శాతం వృద్ధి (రూ.1.4 లక్షల కోట్ల)ని నమోదు చేశాయి. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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