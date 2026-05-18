పుణెలో జీఈ ఏరోస్పేస్ రూ. 100 కోట్ల పెట్టుబడితో తయారీ రంగ వృద్ధి వేగవంతం
భారతదేశంలో తన తయారీ కార్యకలాపాలను మరింత బలోపేతం చేస్తూ, దేశం పట్ల తన దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తూ, జీఈ ఏరోస్పేస్ ఈ రోజు తన పుణె తయారీ కేంద్రంలో రూ. 100 కోట్ల పెట్టుబడిని ప్రకటించింది. ఈ పెట్టుబడి, ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి, ప్రక్రియలో కచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులకు అధిక నాణ్యత గల భాగాలను అందించడానికి రూపొందించిన కొత్త వెల్డింగ్ టెక్నాలజీలు, అధునాతన తనిఖీ పరికరాలు, కచ్చితమైన ఉపక రణాలు, గేజ్లు, ఫిక్చర్లు, అదనపు మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదలలకు మద్దతు ఇస్తుంది.
గత రెండేళ్లలో ప్రకటించిన రూ. 410 కోట్ల పెట్టుబడికి అదనంగా ఈ తాజా పెట్టుబడి చేరింది. దీనితో, మూడే ళ్లలో పుణె కేంద్రంలో జీఈ ఏరోస్పేస్ మొత్తం పెట్టుబడి రూ. 510 కోట్లకు పైగా చేరింది. గత పెట్టుబడులు తయారీ ప్రక్రియలను మెరుగుపరచడం, ఆటోమేషన్, తదుపరి తరం ఇంజిన్ భాగాలకు మద్దతు ఇచ్చే సామర్థ్యాలను పెంచడంపై దృష్టి సారించాయి. ఈ తాజా నవీకరణలు ఈ కేంద్రం సామర్థ్యాలను మరింత విస్తరిస్తాయి. జీఈ ఏరోస్పేస్ యొక్క జీఈ90, జీఎన్ఎక్స్, జీఈ9ఎక్స్, సీఎఫ్ఎం ఇంటర్నేషనల్ లీప్ ఇంజిన్ ప్రోగ్రామ్ లలో భాగాల ఉత్పత్తికి మద్దతు ఇస్తాయి.
ఈ నిరంతర పెట్టుబడి, భారతదేశం పట్ల జీఈ ఏరోస్పేస్ దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను, మా ప్రపంచవ్యాప్త తయారీ నెట్వర్క్లో పుణె కేంద్రం పోషించే పాత్రపై మాకున్న విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది అని జీఈ ఏరోస్పేస్, పుణె తయారీ కేంద్రం మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ విశ్వజిత్ సింగ్ అన్నారు. మా నిరంతర వృద్ధి మా వినియోగదారులకు, విస్తృత సమాజానికి ఒక విజయం. ఇది జీఈ ఏరోస్పేస్లో, మా సరఫరా భాగస్వాములకు మరిన్ని అప్రెంటిస్షిప్, ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. గత దశాబ్ద కాలంలో, ఈ కేంద్రం అధిక సామర్థ్యం గల ఏరోస్పేస్ తయారీ కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందింది. ఇది భారతదేశ సరఫరా దారుల వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంతో పాటు, జీఈ ఏరోస్పేస్ యొక్క ప్రపంచవ్యాప్త సరఫరా గొలుసుకు కూడా దోహదపడింది అని అన్నారు.
జీఈ ఏరోస్పేస్ పుణె తయారీ కేంద్రం, వాణిజ్య విమాన ఇంజిన్ల కోసం కీలకమైన భాగాలను ఉత్పత్తి చేస్తూ, కంపెనీ యొక్క ప్రపంచ సరఫరా గొలుసులో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా ఉంది. ఈ కేంద్రం, భారతదేశంలోని 2,200కు పైగా జీఈ ఏరోస్పేస్ సరఫరాదారుల విస్తృత నెట్వర్క్లో భాగంగా, స్థానికంగా 300కు పైగా సరఫరాదారులతో కలిసి పనిచేస్తుంది. ఇది తన అధునాతన తయారీ నైపుణ్యం, కచ్చితమైన ఇంజనీరింగ్ సామర్థ్యాల ద్వారా ప్రపంచ ఏరోస్పేస్ కార్యక్రమాలలో దేశం పాత్రను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
ఈ కేంద్రం కార్మికశక్తి అభివృద్ధిలో కూడా ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. దీని క్రమబద్ధమైన రెండేళ్ల అప్రెంటిస్షిప్ కార్యక్రమంలో, ప్రతి సంవత్సరం 500 మందికి పైగా అప్రెంటిస్లు తరగతి గది బోధనలో, ఈ కేంద్రంలోని ప్రత్యేక వెల్డ్ స్కూల్ ద్వారా ప్రత్యేకమైన టీఐజీ వెల్డింగ్ శిక్షణలో చేరుతారు. 2015 నుండి, ఈ కేంద్రం 5,000 మందికి పైగా ఉత్పత్తి సహాయకులకు శిక్షణ ఇచ్చింది, తద్వారా భారతదేశంలో ఏరోస్పేస్ తయారీ రంగంలో ప్రతిభావంతుల బలమైన సరఫరాను నిర్మించడంలో సహాయపడింది. ఇటీవలి సామాజిక, కార్మిక శక్తి అభివృద్ధి గ్రాంట్లు కూడా ఈ ప్రాంతంలో సాంకేతిక విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధిపై దృష్టి సారించిన కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇచ్చాయి.
నేటి ప్రకటన, భారతదేశం పట్ల జీఈ ఏరోస్పేస్కు ఉన్న విస్తృతమైన నిబద్ధతను మరింత బలపరుస్తుంది; విమానయాన భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో సహాయపడేందుకు, ఈ సంస్థ భారతదేశంలో తయారీ, ఇంజ నీరింగ్, సరఫరా గొలుసు అభివృద్ధి రంగాలలో తన పెట్టుబడులను కొనసాగిస్తోంది.
మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద హరికృష్ణ సోమిశెట్టి 'ది రెడ్ బ్యాగ్' అనే సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే ఈ మూవీకి రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి స్పెషల్ రోల్ పోషిస్తున్న రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ను రిలీజ్ చేశారు.
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా సుధీర్ జోకర్ అనే కొత్త చిత్రం రాబోతోంది. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం అవ్వబోతుంది .ఈ చిత్రంలో అభిరామి,మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు. పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
పెద్ది ట్రైలర్: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' ట్రైలర్ను సోమవారం ముంబైలోని జియో వరల్డ్ డ్రైవ్లో విడుదల చేశారు. రెండేళ్ల పాటు నిర్మాణంలో ఉన్న ఈ చిత్రం, రెండుసార్లు వాయిదా పడిన తర్వాత ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి రానుంది. ఈ సినిమా కథాంశం ఎలా ఉంటుందో ట్రైలర్ ఒక సూచన ఇస్తుంది.
శివకార్తికేయన్ కథానాయకుడిగా కమల్ హాసన్, ఆర్ మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న 'సెయాన్'' ప్రాజెక్ట్ కోసం దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్తో చిత్రం రూపొందిస్తున్నారు. 'అమరన్' తర్వాత రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్లో శివకార్తికేయన్ చేస్తున్న చిత్రమిది. శివకార్తికేయన్ పుట్టినరోజున విడుదల చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది
ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన..తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం 'సినిమా బండి ఈనెలతో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.