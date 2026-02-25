హైదరాబాద్లో మొదటిసారిగా ఇంటి యజమానులయ్యే వారి విశ్వాసాన్ని వివిధ అంశాలు మెరుగుపరుస్తున్నా యి. దాంతో ఇది తోటి నగరాలతో పోలిస్తే ఆకర్షణీయమైన గృహ కొనుగోలుదారుల మార్కెట్గా మారుతోందని కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ వ్యాఖ్యానించింది. ఆదాయాలు పెరగడం, పన్నులు తగ్గడం, గృహ రుణాలపై వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడం లాంటి వాటితో పాటుగా, ఇతర నగరాలతో పోలిస్తే హైదరాబాద్ మౌలిక సదుపాయాల పర్యావరణ వ్యవస్థపై అధిక విశ్వాసం ఈ ధోరణికి దోహదపడే అంశాలు అని బ్యాంక్ తెలిపింది.
భారతదేశం అంతటా యుక్త వయస్కులు గృహయజమానులు అవుతున్నారు అని కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ లిమిటెడ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ బిజినెస్ హెడ్ మను సింగ్ అన్నారు. రుణగ్రహీతలు ముందుగానే రంగం లోకి దిగడం మనం చూస్తున్నాం. కోటక్ గృహ రుణగ్రహీత సగటు వయస్సు ఇప్పుడు 32 ఏళ్లకు తగ్గించబడింది, మరికొంత తగ్గుతుందని కూడా భావిస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఐదేళ్ళ క్రితం దాదాపు 36 ఏళ్లుగా ఉండింది. ఇంటి యాజమాన్యంపై నిర్ణయం తీసుకోవడంలో నెమ్మదిగా ఉన్నట్లు భావించిన జనరేషన్ జెడ్, మిలీనియల్స్ ఇప్పుడు మొదటిసారి కొనుగోలుదారుల బేస్ను ఏర్పరుస్తున్నారు. తమ ఇంటి యాజమాన్య అవసరాలపై స్పష్టత, ఉద్దే శ్యంతో వ్యవహరిస్తున్నారు అని అన్నారు.
వేగవంతమైన డిజిటల్ అండర్ రైటింగ్, బ్రాండెడ్ డెవలపర్ల విశ్వసనీయ ప్రాజెక్టులు, హైదరాబాద్ మౌలిక సదు పాయాలపై విశ్వాసం మొదటిసారి కొనుగోలుదారులకు ఒప్పందాలపై సంతకం చేయడానికి విశ్వాసాన్ని ఇస్తు న్నాయి అని సింగ్ అన్నారు.
హైదరాబాద్ మౌలిక సదుపాయాలపై విశ్వాసం
హైదరాబాద్ రవాణా నిర్మాణాలు ప్రయాణాలను తగ్గిస్తున్నాయి. నగరం అంచున తీసుకుంటే ఉండే దూరాభారాల ప్రమాద తీవ్రతను తగ్గిస్తోంది, పశ్చిమంలో దీని ప్రభావం అధికంగా ఉంది. 2025లో రికార్డు స్థాయిలో ఆఫీస్ లీజింగ్ కొత్త కారిడార్లు తెరవడంతో టెక్, జీసీసీల కోసం పశ్చిమ ఉద్యోగ కేంద్రాల సమీపంలో కొత్త ఇళ్లకు ప్రోత్సాహం లభించింది. మెట్రో ఫేజ్ 2 పొడిగింపులు, విమానాశ్రయ లింక్ కీలకమైన ప్రణాళిక దశలను క్లియర్ చేశాయి, కొన్ని ఆమోదాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి; ప్రాంతీయ రింగ్ రోడ్ దశలవారీగా ముందుకు సాగుతోంది. ₹60 లక్షల కంటే తక్కువ ఇళ్లు అందుబాటులో ఉన్న ఔటర్ రింగ్ కమ్యూనిటీలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి.
కనెక్టివిటీ అనేది విశ్వాసాన్ని పెంచే ఒక భారీ బూస్టర్ అని మను సింగ్ అన్నారు. కొనుగోలుదారులు మెట్రో స్టేషన్లు అధికం కావడాన్ని, కారిడార్లకు నిధులు సమకూర్చడాన్ని చూడగలిగినప్పుడు, రేపటి మరింత సౌకర్య వంతమైన జీవితం కోసం వారు ఈరోజు కొంచెం ఎక్కువ డ్రైవ్ను అంగీకరిస్తారు. ఇది ప్రీమియం డెవలపర్లకు హైదరాబాద్లో తమ ఉనికి విస్తరించడానికి విశ్వాసాన్ని కూడా ఇస్తుంది, ముఖ్యంగా ఆమోదాలు వేగంగా వస్తున్నాయి అని అన్నారు.
అద్దె vs EMIలు- హైదరాబాద్ vs బెంగళూరు
పరిశ్రమ నివేదికల ప్రకారం హైదరాబాద్ యొక్క ఈఎంఐ - ఆదాయ నిష్పత్తి 30% దగ్గర ఉంది. బెంగళూరు నిష్పత్తి అయిన 26%–27% కంటే ఎక్కువగానే ఉంది. కానీ తెలంగాణ రాజధాని ఇప్పటికీ నగరం చుట్టుపక్కల ₹60 లక్షల కంటే తక్కువకే వివిధ ఎంపికలను అందిస్తోంది. అనేక కారిడార్లలో వేగవంతమైన ఆమోదాలు లభిస్తున్నాయి. ఇది మొదటిసారిగా కొనేవారికి విలువను కనుగొన్నప్పుడు త్వరగా నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు సహాయపడుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, బెంగళూరు, ఇప్పటికీ అనుకూలమైన సరసమైన బేస్తో బలమైన 2025 ధరల లాభాలను అందిస్తోంది, డిమాండ్ను కొనసాగించింది కానీ తక్కువ రేట్ల కోసం నగరంలోని తూర్పు, ఉత్తర ప్రాంతాలకు వెళ్లేలా ఎక్కువమంది కొనుగోలుదారులను ఒత్తిడి చేసింది.
బెంగళూరు ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉంది, కానీ హైదరాబాద్ మౌలిక సదుపాయాల దృశ్యమానత, తక్కువ రద్దీ, రుణదాతల సంసిద్ధత కలయిక యువ కుటుంబాలను త్వరగా ఇళ్లు తీసుకునేలా చేస్తోంది అని సింగ్ అన్నారు.
సహాయకరమైన ఆర్థిక వాతావరణం: తక్కువ రేట్లు- పన్నులు
2025లో ఆర్బీఐ రెపో రేటును 125 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించింది. చాలా కొత్త గృహ రుణాలు EBLR-లింక్ చేయ బడ్డాయి, కాబట్టి బ్యాంకులు సాధారణంగా కోతలను రుణగ్రహీతలకు మళ్లిస్తాయి. పబ్లిక్ రేట్ కార్డులు 7.5-8.7% ప్రభావవంతమైన పరిధులను సూచిస్తాయి. ఆర్బీఐ LTV నియమాలు ఇప్పటికీ ₹30L (మరియు ₹30-75Lకి 80%) లోపు గృహాలకు 90% వరకు ఫైనాన్సింగ్ను అనుమతిస్తాయి, ఇది డౌన్-పేమెంట్ అవరోధాన్ని తగ్గిస్తుంది. రేటు కోతలు 2025 వరకు ఆదాయపు పన్ను, జీఎస్టీలో కోతలతో పాటు ఉంటాయి, ఇవి పునర్వినియోగపరచగల ఆదాయాలను మెరుగుపరిచాయి, వినియోగం, పెట్టుబడి పట్ల ఆసక్తిని ప్రేరేపించాయి.