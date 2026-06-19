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ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో బస్సు బుకింగ్లలో 48 శాతం వాటాతో జెన్ జీ మహిళలు ముందంజలో ఉన్నారు: రెడ్బస్
హైదరాబాద్: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆన్లైన్ బస్సు టికెటింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ అనగానే మన అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది రెడ్ బస్. ఎన్నో ఏళ్లుగా ప్రయాణికులకు విశిష్టమైన సేవలు అందిస్తున్న రెడ్ బస్.. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల నుంచి... నగరాల మధ్య ప్రయాణాల్లో గణనీయమైన పెరుగుదలను నమోదు చేస్తోంది. వారాంతపు ప్రయాణ సమయం, 'జ్యేష్ఠాభిషేకం' వంటి ఆలయ ఉత్సవాల నేపథ్యంలో తిరుపతికి సాగే తీర్థయాత్రలు ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణంగా ఉన్నాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే.., 2026 జూన్ 14 నుండి జూన్ 20 మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల నుండి బస్సు బుకింగ్లు 22% మేర పెరుగుతాయని అంచనా వేశారు.
ఈ పెరుగుదలకు గల కారణాలను మనం ఒక్కసారి విశ్లేషిస్తే.. భారతదేశంలో అత్యధికంగా సందర్శించే పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటైన తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయానికి ఆధ్యాత్మిక యాత్రల పట్ల ఉన్న బలమైన డిమాండ్ను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ ఆలయం భారతదేశం నలుమూలల నుండి భక్తులను ఆకర్షిస్తూనే ఉంది. కేవలం జనవరి, మే 2026 మధ్య కాలంలోనే ఇక్కడి భక్తులకు 44 మిలియన్లకు పైగా భోజనాలు, పానీయాలను అందించారు. ఇది ఆ పుణ్యక్షేత్రంలో యాత్రా కార్యకలాపాల స్థాయిని తెలియజేస్తుంది.
పుణ్యయాత్రలకు అతీతంగా, వారాంతపు విహారాలు, కాలానుగుణ ప్రయాణ సరళి ఈ ప్రాంతంలో నగరాల మధ్య రాకపోకలను ప్రోత్సహిస్తూనే ఉన్నాయి. కుటుంబాలు, విద్యార్థులు, యువ ప్రయాణికులు, భక్తులు తక్కువ వ్యవధి గల ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. రెడ్ బస్ ప్లాట్ఫారమ్లోని బుకింగ్ల ప్రకారం, కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయాణ ధోరణులు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
ప్రధాన మార్గాలు- గమ్యస్థానాలు(రద్దీ ఆధారంగా):
ప్రాంతీయ పరిధిలో (Intra-region)
హైదరాబాద్-విజయవాడ
విజయవాడ-విశాఖపట్నం
విజయవాడ-తిరుపతి
విశాఖపట్నం-హైదరాబాద్
హైదరాబాద్-నెల్లూరు
ప్రాంతాల మధ్య (Inter-region)
హైదరాబాద్-బెంగళూరు
తిరుపతి-బెంగళూరు
హైదరాబాద్-చెన్నై
హైదరాబాద్-పూణే
నెల్లూరు-బెంగళూరు
హైదరాబాద్లో రద్దీ పరంగా ప్రధాన బోర్డింగ్ పాయింట్లు
ఎంజీబీఎస్ బస్ స్టేషన్
కూకట్పల్లి
గచ్చిబౌలి
మియాపూర్
లక్డికాపూల్
అమీర్పేట్
ప్రయాణికుల ప్రాధాన్యతలు
65% బుకింగ్లు ఏసీ (AC) బస్సులకే ఉన్నాయి. ఇది తీర్థయాత్రలు, వేసవి ప్రయాణ సమయాల్లో సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణానికి ఉన్న బలమైన ప్రాధాన్యతను సూచిస్తుంది.
మొత్తం బుకింగ్లలో స్లీపర్ బస్సులు 58% వాటాను కలిగి ఉండగా, సీటర్ సేవలు 42% వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతానికి, తిరుపతికి చేసే రాత్రిపూట, సుదూర ప్రయాణాల పట్ల ప్రయాణికులకు ఉన్న ఆసక్తిని ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది.
ప్రయాణికుల వివరాలు
18-30 ఏళ్ల వయస్సు గల ప్రయాణికులు మొత్తం సీట్ల వాటాలో 47% కలిగి ఉన్నారు. ఇది యువ భక్తులు, విహారయాత్రల కోసం ప్రయాణించే వారి నుండి ఉన్న బలమైన ఆదరణను సూచిస్తుంది.
మొత్తం బుకింగ్లలో పురుష ప్రయాణికులు 64% ఉండగా, వారిలో 46% మంది యువకులు (18–30 ఏళ్లు) ఉన్నారు. మహిళా ప్రయాణికులు మొత్తం బుకింగ్లలో 36% ఉన్నారు, వీరిలో 48% మంది యువతులు (18-30 ఏళ్లు).
42% మంది ప్రయాణికులు 'టైర్-1' నగరాల నుండి తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తుండగా, 21% మంది 'టైర్-2' పట్టణాల నుండి, 37% మంది 'టైర్-3' పట్టణాలు లేదా గ్రామాల నుండి బయలుదేరుతున్నారు. ఇది మెట్రో నగరాల్లో బలమైన డిమాండ్తో పాటు, మెట్రోయేతర మార్కెట్లలోనూ స్థిరమైన వృద్ధిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఈ గణాంకాలు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఆధ్యాత్మిక యాత్రల(తీర్థయాత్రల) కోసం జరిగే ప్రయాణాలలో గణనీయమైన పెరుగుదలను సూచిస్తున్నాయి. ముందస్తు ప్రణాళిక, సౌకర్యవంతమైన ఇంటర్ సిటీ బస్సు సేవల పట్ల పెరుగుతున్న ఆసక్తిని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. భక్తులు ముఖ్యమైన పుణ్యక్షేత్రాలకు ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేస్తున్న తరుణంలో, రెడ్ బస్ ఈ యాత్రా మార్గాల్లో తన సేవలను మరింతగా విస్తృతం చేస్తోంది. తద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాలను మరింత సులభంగా మరియు నమ్మకంగా ప్లాన్ చేసుకుని పూర్తి చేసుకునేలా చేస్తోంది. దీనికి మద్దతుగా, రెడ్ బస్ ఒక ప్రత్యేక ఆఫర్ను అందిస్తోంది. 01 మే 2026 నుండి 30 జూన్ 2026 మధ్య రెడ్ బస్ డాట్ కామ్ లేదా redBus మొబైల్ యాప్ ద్వారా హైదరాబాద్, చెన్నై మరియు బెంగళూరు నుండి తిరుపతికి ప్రయాణించే వారు 'PILGRIM' అనే కోడ్ను ఉపయోగించి ₹500 వరకు తగ్గింపును పొందవచ్చు.
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సినిమాలు తీసేవారు ముందుగా టైటిల్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. కానీ ఆ టైటిల్ లో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇదివరకు టైటిల్స్ ను ముందుగానే ఓ బేనర్ నిర్మిస్తుందని తెలియగానే ఫిలింఛాంబర్ లో ఆ పేరుతో టైటిల్ రిజిష్టర్ అయ్యేది. ఇక సినిమా షూటింగ్ జరిగాక కొద్దికాలం గడిచాక టైటిల్ పెట్టేవారు. అప్పటికే ఏదో బేనర్ లో టైటిల్ రిజిస్టర్ కావడంతో అదే కావాలని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు వుండడం గమనించి ముందుగా టైటిల్ పెట్టినవారు బేరసారాలు ఆడేవారు. ఇది కొంతకాలం నడిచింది.
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