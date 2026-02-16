అమెరికాకు చెందిన ఫార్చ్యూన్ 500 ఆహార సంస్థ, జనరల్ మిల్స్ ఇంక్లో భాగమైన జనరల్ మిల్స్ ఇండియా, ఈరోజు మహారాష్ట్రలోని నాసిక్లో తమ కొత్త తయారీ కర్మాగారాన్ని ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. ఈ నూతన, అత్యాధునిక కర్మాగారం భారతదేశంలో కంపెనీ తయారీ కార్యకలాపాల గణనీయమైన విస్తరణను సూచిస్తుంది. భారతదేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆహారం, బేకరీ రంగానికి సేవలందించాలనే దాని దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
ఈ కర్మాగారాన్ని నిర్మించడానికి జనరల్ మిల్స్ సుమారు రూ. 100 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టింది. ఇది నాసిక్లో కంపెనీకి రెండవ తయారీ కేంద్రంగా సేవలను అందిస్తుంది. ఆహార భద్రత, అధిక నాణ్యత, బాధ్యతాయుతమైన వనరుల వినియోగంపై ప్రధానంగా దృష్టి కేంద్రీకరించటంతో పాటుగా అధునాతన తయారీ సాంకేతికతలు, ప్రపంచ నాణ్యత ప్రమాణాలను ఉపయోగించి ఈ కేంద్రం నిర్మించబడింది.
నాసిక్లోని కొత్త కర్మాగారం మరింత సమర్థవంతమైన సరఫరా చైన్ను కూడా నిర్ధారిస్తుంది, లీడ్ సమయాలను తగ్గిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా పిల్స్బరీ ఉత్పత్తుల లభ్యతను పెంచుతుంది. ఈ మెరుగైన లభ్యత, భారతదేశంలోని వేలాది బేకరీలు పిల్స్బరీ యొక్క స్థిరమైన నాణ్యతను ఉపయోగించుకోవడానికి తగిన అవకాశాలను అందిస్తుంది, తద్వారా వారి స్వంత వృద్ధికి, బేకరీ రంగం యొక్క మొత్తం అభివృద్ధికి తోడ్పాటునందిస్తుంది.
తయారీ స్థాయికి మించి, ఈ ప్రాంతంలో అర్థవంతమైన ఆర్థిక ప్రభావాన్ని ఈ కర్మాగారం అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇది ఇప్పటికే తయారీ, లాజిస్టిక్స్, మద్దతు సేవలలో అనేక ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించింది. మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ ప్రాంతంలో స్థానికులకు జీవనోపాధి, నైపుణ్య అభివృద్ధికి ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ముడి పదార్థాలు, అనుబంధ సేవలకు పెరిగిన డిమాండ్ స్థానిక సరఫరాదారులు, వ్యాపారాల వృద్ధిని ప్రేరేపిస్తుంది.
నాసిక్లో మా కొత్త కర్మాగారంను ప్రారంభించడం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా పిల్స్బరీ ఉత్పత్తుల లభ్యతను పెంచడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అని జనరల్ మిల్స్లోని గ్లోబల్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బాల్కి రాధాకృష్ణన్ అన్నారు. ఆయనే మాట్లాడుతూ, 1999 నుండి, మా పిల్స్బరీ బ్రాండ్ భారతదేశంలో రుచికరమైన, నాణ్యమైన, సౌకర్యవంతమైన బేకింగ్ మిక్స్లను అందిస్తోంది. ఈ విస్తరణ మా వినియోగదారులకు, బేకరీ భాగస్వాములకు మెరుగ్గా, వేగంగా మరియు ఎక్కువ స్థాయిలో సేవలందించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది అని జోడించారు.
ఈ మైలురాయిని వేడుక చేసుకునేందుకు నిర్వహించిన ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో సీనియర్ కంపెనీ ప్రతినిధులు, ముంబైలోని యుఎస్ కాన్సులేట్ మరియు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు పాల్గొన్నారు. వారి హాజరు, ఈ పెట్టుబడి యొక్క వ్యూహాత్మక ప్రాముఖ్యతను, ప్రపంచ కంపెనీలు, భారతీయ తయారీ పర్యావరణ వ్యవస్థల మధ్య విస్తృత సహకారాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. కొత్త కర్మాగారం, ఈ ప్రాంతం యొక్క ఆర్థిక శ్రేయస్సు పట్ల నిబద్ధతను, భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న కలినరీ రంగంలో పిల్స్బరీని మరింతగా జొప్పించటానికి ఒక వ్యూహాత్మక చర్యను సూచిస్తుంది.