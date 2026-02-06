జీవిత బీమాతో పిల్లల భవిష్యత్తు లక్ష్యాల నుంచి పదవీ విరమణ ప్రణాళిక వరకు...

జనరల్ సెంట్రల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తన జాతీయ బ్రాండ్ ప్రచారంలోని తదుపరి దశ హియర్ నౌను ప్రారంభించింది. ఈ దశలో, పిల్లల భవిష్యత్తు లక్ష్యాలు, పదవీ విరమణ భద్రత అనే రెండు ముఖ్యమైన జీవిత దశల కోసం జీవిత బీమా పరిష్కారాలపై స్పష్టమైన దృష్టి పెట్టింది. 2025లో సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జాయింట్ వెంచర్ భాగస్వామిగా చేరిన తర్వాత ఏర్పడిన కొత్త బ్రాండ్ గుర్తింపును మరింత బలపరుస్తూ, బలమైన, సురక్షితమైన రేపటి కోసం ఈ రోజే సరైన ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేలా వ్యక్తులు, కుటుంబాలను శక్తివంతం చేయడమే ఈ ప్రచారం లక్ష్యం. నిజమైన జీవితకాల భాగస్వామిగా, జనరలి సెంట్రల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పిల్లల కలల కోసం ప్రణాళికలు కావచ్చు లేదా ప్రశాంతమైన పదవీ విరమణ సిద్ధత కావచ్చు. జీవితంలోని ప్రతి దశలో వినియోగదారులకు నిరంతర సంరక్షణ, మద్దతు అందిస్తామని తన నిబద్ధతను మరింత బలపరుస్తోంది.
ఈ ప్రచారం జీవిత బీమాను కేవలం రక్షణగా కాకుండా, వ్యక్తులు, వారి పిల్లల నిజమైన కలలు, దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలను నెరవేర్చే సాధనంగా చూడాలని వినియోగదారులను ప్రోత్సహిస్తుంది. ప్రచార చిత్రాలు జీవితం నుంచి తీసుకున్న ఆకాంక్షాత్మక క్షణాలను చూపిస్తాయి. పిల్లలు ధైర్యంగా తమ భవిష్యత్తును ఊహించుకోవడం, జంటలు పదవీ విరమణలో తమ అభిరుచులు, కొత్త అనుభవాలను తిరిగి కనుగొనడం వంటివి. ఈ దృశ్యాల ద్వారా ప్రచారం ఒక ప్రధాన సందేశాన్ని బలంగా చెబుతుంది. ఈ రోజు తీసుకునే ఆలోచనాత్మక ఆర్థిక ప్రణాళిక ప్రజలకు నిర్భయంగా కలలు కనడానికి, ధైర్యంగా ఆలోచించడానికి, జీవితంలోని ప్రతి దశలో మీ బిందాస్ కలల కోసం బడా సోచోగా జీవించడానికి శక్తిని ఇస్తుంది.
ఈ ప్రచారం పిల్లల కోసం జీవిత బీమాను భవిష్యత్ అవకాశాలకు బలమైన పునాదిగా చూపిస్తూనే, పదవీ విరమణను కొత్త స్వాతంత్ర్యం, ఉద్దేశ్యంతో కూడిన జీవన దశగా తిరిగి నిర్వచిస్తుంది. తమ పిల్లల భవిష్యత్తును భద్రపరచాలనుకునే కుటుంబాల కోసం జనరలి సెంట్రల్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్కమ్ ప్లాన్, జనరలి సెంట్రల్ మనీ బ్యాక్ సూపర్ ప్లాన్, జనరలి సెంట్రల్ అస్యూరెడ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లాన్ ముఖ్యమైన పరిష్కారాలుగా నిలుస్తాయి. అలాగే, పదవీ విరమణ అవసరాల కోసం జనరలి సెంట్రల్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్కమ్ ప్లాన్, జనరలి లైఫ్ టైమ్ పార్టనర్ ప్లాన్, జనరలి సెంట్రల్ మనీ బ్యాక్ సూపర్ ప్లాన్లు క్రమబద్ధమైన, విశ్వసనీయ ఆర్థిక ప్రణాళికను అందిస్తాయి.
ఈ ప్రారంభోత్సవం గురించి మాట్లాడుతూ, మిస్టర్ అలోక్ రుంగ్టా, ఎండి- సిఇఒ, జనరలి సెంట్రల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇలా అన్నారు, భారతదేశంలో జనవరి-మార్చి కాలం ఆర్థిక నిర్ణయాల కోసం, ముఖ్యంగా జీవిత బీమా విషయంలో, అత్యంత కీలకమైన సమయం. ఈ సమయంలో వినియోగదారులు రాబోయే సంవత్సరానికి తమ ఆర్థిక ప్రాధాన్యతలను తిరిగి పరిశీలిస్తారు. పిల్లల భవిష్యత్తు ప్రణాళిక, పదవీ విరమణ భద్రత వంటి అవసరాలు ఈ దశలో మరింత ప్రాధాన్యత పొందుతాయి. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా, జీవిత బీమాను కేవలం రక్షణ సాధనంగా కాకుండా, వ్యక్తులు ఊహించిన జీవితం సాధించేందుకు తోడ్పడే ఒక ముఖ్యమైన ఆర్థిక సాధనంగా ప్రజలు చూడాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. అది పిల్లల కలలను భద్రపరచడమా లేదా తమ స్వంత భవిష్యత్తును నమ్మకంగా ప్రణాళిక చేయడమా అయినా. జనరలి యొక్క ప్రపంచ స్థాయి నైపుణ్యం, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క విశ్వసనీయ వారసత్వం మద్దతుతో, భారతీయులు తమ దీర్ఘకాలిక ఆశయాలకు అనుగుణంగా సమాచారం ఆధారిత, సకాలంలో, నమ్మకమైన ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేలా శక్తివంతం చేయడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము.
భారతదేశం అంతటా విస్తృతంగా చేరుకునేలా రూపొందించిన ఈ ప్రచారం, అవుట్డోర్ మీడియా, టెలివిజన్, డిజిటల్, ప్రాంతీయ వేదికలలో బలమైన మీడియా ఉనితో అమలవుతోంది. జీవిత బీమాపై అవగాహనను పెంచడం, ముఖ్యమైన జీవిత దశల్లో వినియోగదారులకు మద్దతు ఇవ్వడం ఈ ప్రచారం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం. ట్రాన్సిట్ మీడియా, ప్రముఖ ఎఫ్ఎమ్ రేడియో ఛానళ్ల మద్దతుతో, 50కి పైగా నగరాల్లో అవుట్-ఆఫ్-హోమ్ ప్రచారం నిర్వహించబడుతూ పట్టణ, అర్ధ-పట్టణ ప్రాంతాల్లో బ్రాండ్ దృశ్యమానతను మరింత పెంచుతోంది. విస్తృత చేరువతో పాటు సంబంధిత సందేశాన్ని సమతుల్యం చేస్తూ, పిల్లల భవిష్యత్తు, పదవీ విరమణ కోసం ప్రణాళిక వేసే కుటుంబాల్లో ఈ ప్రచారం బలమైన అనుసంధానాన్ని సృష్టిస్తోంది. జీవన బీమాను మరింత సులభంగా, అర్థమయ్యేలా చేయాలన్న జనరలి సెంట్రల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ నిబద్ధతను ఇది స్పష్టంగా బలోపేతం చేస్తుంది.