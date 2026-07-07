  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
  4. Generali Central Life Unveils Sunehra Pension Plan to Strengthen Long-Term Retirement Security
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Tuesday, 7 July 2026 (17:52 IST)

పదవీవిరమణకు సురక్షితమైన పొదుపు కోసం జనరాలి సెంట్రల్ లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ సునేహ్రా పింఛన్ పథకం

Cash
BY: ఐవీఆర్
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (17:52 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (17:57 IST)
google-news
ముంబయి: ప్రైవేటు రంగంలో అగ్రశ్రేణి జీవిత బీమా సంస్థల్లో ఒకటైన జనరాలి సెంట్రల్ లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్(జిసిఎల్ఐసిఎల్) సునేహ్రా పింఛన్ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఇది పాలసీదారులు వారి భవిష్యత్ ఆర్థిక భద్రత కోసం పదవీ విరమణ నిధిని నిర్మించుకోవడంలో సహాయపడే లక్ష్యంతో రూపుదిద్దుకున్న భాగస్వామ్య(పిఏఆర్), ఆన్-లింక్డ్, పింఛన్, పొదుపు-ఆధారిత జీవిత బీమా పథకం. తన ప్రధానమైన బీమా ప్రయోజనాలతో పాటు ఉచిత ఆరోగ్య సేవలను కూడా ఈ పథకం అందిస్తుంది. తమ పాలసీదారులకు సమగ్రమైన విలువను అందించాలనే జనరాలీ సెంట్రల్ లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ వారి నిబద్ధతను ఇది మరింత బలోపేతం చేస్తోంది. 
 
జనరాలి సెంట్రల్ లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ కంపెనీ ప్రపంచ బీమా దిగ్గజ కంపెనీ అయిన జనరాలీ, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కలయికలోని ఉమ్మడి సంస్థ, ఇది అంతర్జాతీయ నైపుణ్యాన్ని స్థానిక బ్యాంకింగ్ వారసత్వాన్ని మేళవిస్తోంది. 2022లో భారతదేశంలో 20.5%గా ఉన్న వయోధికుల జనాభా 2050 నాటికి సుమారు 20.8% అంటే దాదాదాపు రెట్టింపు అవుతుందని అంచనా(1). అదే సమయంలో, పింఛన్ ఆస్తులు అతి తక్కువగా, జిడిపిలో కేవలం 17% మాత్రమే, అంటే అభివృద్ధి చెందిన మార్కెట్లతో పోలిస్తే 80% మేరకు ఉంటాయి (2),  పటిష్టమైన పదవీవిరమణ సన్నద్ధత అత్యవసరమనే విషయాన్ని ఇది గట్టిగా నొక్కి చెబుతోంది. ఈ సరికొత్త వాస్తవికతను గుర్తించి, జనరాలి సెంట్రల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వారి సునేహ్రా పింఛన్ పథకం వ్యక్తులు తమ పదవీ విరమణ కోసం మరింత సమర్థవంతమైన ప్రణాళికను వేసుకోవడానికి, ఒక నిధిని క్రమబద్ధమైన రీతిలో నిర్మించుకోవడానికి, పదవీవిరమణ తరువాత తాము గడిపే జీవితాల్లో దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని పొందడానికి దోహదం చేసే విధంగా రూపొందింది.
 
ఒక పిఎఆర్ పథకం కాబట్టి, సునేహ్రా పింఛన్ పథకం కింద బోనస్‌ల జమ మొదటి ఏడాది నుంచే ఆరంభమవుతుంది, తద్వారా పెరుగుతూ ఉండే మొత్తం ద్వారా పాలసీదారులు దీర్ఘకాలికమైన లభిస్తుంది. అలాగే 5 నుంచి 40 ఏళ్ళ వరకూ కాలపరిమితిని ఎంచుకొనే సౌలభ్యాన్ని ఈ పథకం అందిస్తోంది, కాబట్టి మరణం లేదా గడువు ముగిసిన సమయంలో హామీతో కూడిన ప్రయోజనాలతో పాటు ఇది అన్ని వయసుల వ్యక్తులకూ అనుకూలంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు, ఆర్థికపరమైన అత్యవసర పరిస్థితులు ఎదురైన సందర్భాల్లో పాక్షిక ఉపసంహరణల ద్వారా నగదు లభ్యతను, పాలసీ వ్యవధి మొత్తంలో సింగిల్ పే, లిమిటెడ్ పే లేదా రెగ్యులర్ పే లాంటి బహుళమైన ప్రీమియం చెల్లింపు ఎంపికలను, ఐచ్ఛికమైన రైడర్ల ద్వారా రక్షణను పెంచుకొనే సామర్థ్యాన్ని కూడా ఇది అందిస్తుంది, తద్వారా సమగ్రమైన, సానుకూలమైన పదవీ విరమణ ప్రణాళిక పరిష్కారానికి వీలు కలిగిస్తుంది. 
 
రెండు సందర్భాలలో హామీతో కూడిన ప్రయోజనాలను ఈ పథకం అందిస్తుంది. పాలసీదారుడు పాలసీ గడువు ముగిసే వరకు జీవించి ఉంటే, వారు వెస్టింగ్ చెల్లింపును అందుకుంటారు. ఇది గడువు ముగిసిన సమయానికి హామీ పొందిన బీమా మొత్తాన్ని (ఆర్జించిన బోనస్‌లు ఉన్నట్టయితే వాటితో పాటు) లేదా చెల్లించిన మొత్తం ప్రీమియంలలో 105% - ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువైతే ఆ మేరకు ఉంటుంది, ఇది వారి పదవీవిరమణ ఆదాయానికి బలమైన పునాదిని ఏర్పరుస్తుంది. పాలసీ కాలవ్యవధిలో పాలసీదారు మరణించిన దురదృష్టకరమైన సందర్భంలో, మరణంపై లభించే హామీ ప్రయోజనం (ఆర్జించిన బోనస్‌లు ఉన్నట్టయితే వాటితో పాటు) లేదా చెల్లించిన మొత్తం ప్రీమియంలలో 105% వీటిలో ఏది ఎక్కువ అయితే ఆ మొత్తాన్ని పొందడానికి నామినీ అర్హులు అవుతారు. 
 
పాలసీ ముగిసినప్పుడు, సరెండర్ చేసినప్పుడు లేదా ఒక వేళ మరణం సందర్భంలో చేసిన క్లయిమ్‌ల ద్వారా లభించే మొత్తాన్ని కొన్ని మార్గాల్లో వినియోగించవచ్చు. వినియోగదారు జనరాలీ సెంట్రల్ లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ లేదా మరో బీమాదారు నుంచి ఒక యాన్యుటీని (తక్షణం లేదా వాయిదా వేసుకొని) కొనుగోలు చేయవచ్చు, కొంత భాగాన్ని ఏకమొత్తంగా తీసుకొని, మిగిలినదాన్ని రెగ్యులర్ ఆదాయం పొందడానికి వినియోగించుకోవచ్చు లేదా మరణం సందర్భంలో చేసే క్లయిమ్ ద్వారా వచ్చే పూర్తి డబ్బును ఏకమొత్తంగా తీసుకోవచ్చు. 
 
దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టికి పరిమితం కాకుండా, పాలసీదారులకు రాయితీతో కూడిన వార్షిక ఆరోగ్య పరీక్షలు, తగ్గించిన ధరలపై ల్యాబ్‌లలో రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలు, టెలికన్సల్టేషన్ ద్వారా సెకెండ్ మెడికల్ ఒపీనియన్స్, ఆన్‌లైన్ వైద్య సంప్రదింపులు లాంటి వవెల్‌నెస్ సేవలను విస్తృత శ్రేణిలో సునేహ్రా పింఛన్ పథకం అందిస్తుంది. అదనంగా అందించే ఈ సేవలన్నీ పాలసీదారులను పాలసీ కాలం అంతటా నిమగ్నం చేయడానికి, వారికి మద్దతును అందించడానికి, ఆర్థిక కవరేజికి మించిన విలువను అందించడానికి జనరాలి లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ కు ఉన్న నిబద్ధతను చాటిచెబుతున్నాయి. 
 
ఈ పథకం ప్రాధాన్యతను జనరాలి సెంట్రల్ లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ ఎండి- సిఇఓ శ్రీ అలోక్ రుంగ్తా వివరిస్తూ, పరిణామం చెందుతున్న సామాజిక-ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో, కేవలం రక్షణ కల్పించడానికే కాకుండా దీర్ఘకాలికమైన ఆర్థిక భద్రతను అందించడంలో కూడా జీవిత బీమా ఒక కీలకమైన పాత్రను పోషిస్తోంది. భారతదేశంలో పెరుగుతున్న జీవితకాలం, అధికారిక పింఛన్ వ్యవస్థల పరిమితమైన వ్యాప్తిని పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పుడు, పదవీవిరమణ ప్రణాళికకు క్రమశిక్షణాయుతమైన, నిర్మాణాత్మకమైన దృక్పథం అవసరం.
 
పదవీవిరమమణ చేతిన తరువాత గడిపే సంవత్సరాల కోసం వ్యక్తులు ముందుగానే సంసిద్ధులయ్యే విధంగా సాధికారత కల్పించడం ఆవశ్యకమని జనరాలీ సెంట్రల్ లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్‌ లో మేము విశ్వసిస్తాం. వినియోగదారులు నిలకడైన పదవీవిరమణ నిధిని నిర్మించుకోవడంలో సాయపడడం కోసం ఒక భాగస్వామ్య ఉత్పత్తి తాలూకు బలాన్ని దీర్ఘకాలిక పొదుపు తాలూకు స్థిరత్వంతో మిళితం చేయాలనే లక్ష్యాన్ని ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని సునేహ్రా పింఛన్ పథకాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. వివిధ దశలలో వినియోగదారుల ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించి, జీవితంలోని వివిధ దశలలో వారికి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, భద్రతను కల్పించే పరిష్కారాలను అందించడంపై మా దృష్టిని కేంద్రీకరించాం” అని తెలిపారు.
About Writer
ఐవీఆర్

మిస్టరీ, సస్పెన్స్ తో వ్యూ: ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టీజర్

మిస్టరీ, సస్పెన్స్ తో వ్యూ: ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టీజర్కార్తికేయ సమర్పణలో పరవాణి చలనచిత్ర బ్యానర్‌పై రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం విభిన్నమైన కథనంతో తెరకెక్కుతోంది. "ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ" అనే ట్యాగ్‌లైన్‌నే కథలోని ప్రధాన అంశాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది. టీజర్ విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో చిత్ర యూనిట్ ఘనంగా మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించింది.

Ntr: ఎన్టీఆర్‌కు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌తో విబేదం ఏమిటి ?

Ntr: ఎన్టీఆర్‌కు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌తో విబేదం ఏమిటి ?ఆదివారం నాడు తమిళనాడు రాజకీయ నాయకుడు సీమాన్ సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రకటన విడుదల చేయడంతో ఈ వ్యవహారం తీవ్రరూపం దాల్చింది. లార్డ్ మురుగన్ చిత్రీకరణ విషయంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్‌లకు 'తీవ్ర పరిణామాలు' ఉంటాయని హెచ్చరించడమే కాకుండా, ఆ చిత్రాన్ని తమిళనాడులో నిషేధించాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

Nagabandham collections :నాగబంధం కలెక్షన్స్ కు దర్శక నిర్మాతలు తిప్పలు !

Nagabandham collections :నాగబంధం కలెక్షన్స్ కు దర్శక నిర్మాతలు తిప్పలు !నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం విడుదలకి ముందు మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తించినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయి విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. అప్పటి నుండి, ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి చిత్ర బృందం వివిధ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. మొదటగా, హిందీ వెర్షన్ కోసం 'బుక్‌మైషో' లో 'ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం' (BOGO) ఆఫర్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత, సినిమా ఫలితాలను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో నిడివిని సుమారు 15 నిమిషాల పాటు తగ్గించారు.

Ntr: అఖిల్ అక్కినేని రీఎంట్రీకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్

Ntr: అఖిల్ అక్కినేని రీఎంట్రీకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్అఖిల్ నటించిన రూరల్ యాక్షన్-రొమాన్స్ 'లెనిన్' చిత్రానికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్ అందించి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు. శ్రీరామపురం గ్రామం, భరతమిట్టల నేపథ్యంలో సాగే కథకు ఆయన నాంది పలికారు. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వంలో, అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించిన ఈ చిత్రం, గ్రామ కలహాల మధ్య కుటుంబ కలహాలు, యుద్ధాలు, ప్రేమకథను అనుసరిస్తుంది.

రాత్రి తాగుతావు, పొద్దున్నే వాగుతావు, ఒక్క మంచి పనైనా చేసావా?: ప్రకాష్ రాజ్ పైన బండ్ల పంచ్‌లు

రాత్రి తాగుతావు, పొద్దున్నే వాగుతావు, ఒక్క మంచి పనైనా చేసావా?: ప్రకాష్ రాజ్ పైన బండ్ల పంచ్‌లుజనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ లక్ష్యంగా విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్న ప్రకాష్ రాజ్ పైన సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ తనదైన శైలిలో పంచ్ డైలాగులు కొట్టారు. ఆయన ఎక్స్ పేజీలో జోడిస్తూ... రాత్రి తాగుతావు.. పొద్దున్నే వాగుతావు.. నీ జీవితంలో ఒక్క మంచి పనైనా చేశావా. నీకు వ్యాపారం లేదు, ఒక సినిమా లేదు. పనికిరాని పోస్టులు చేయడమే నీ దినచర్య. నీ పని నువ్వు చూసుకుని, సంతోషంగా బతుకు. అనవసరంగా ఇతరుల గురించి నోరు పారేసుకుని.. నీ విలువను నువ్వే తగ్గించుకోకు అంటూ బండ్ల గణేష్ ట్వీట్ చేసారు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.