PAN card: పాన్ కార్డు సాయంతో రూ.5లక్షల వరకు రుణం తీసుకోవడం ఎలా?

ఆధార్ కార్డు తరహాలో పాన్ కార్డు ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేయడానికి, బీమా పాలసీలు తీసుకోవడానికి, ఆస్తిని కొనడానికి లేదా అమ్మడానికి, బ్యాంకు ఖాతా తెరవడానికి, డెబిట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డు పొందడానికి, రుణం కోసం దరఖాస్తు చేయడానికి, వాహనం కొనడానికి లేదా ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడానికి అవసరం. అయితే ఈ పాన్ కార్డు ద్వారా ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు రుణం కూడా పొందవచ్చని చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. అదెలాగో తెలుసుకుందాం.
పాన్ కార్డుపై ఎలా రుణం పొందాలంటే?
1. పాన్ కార్డుపై వ్యక్తిగత రుణం కోసం మీ పాన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరిగా లింక్ చేయబడి ఉండాలి.
2. మీ వయస్సు 21 నుండి 57 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
3. మీ చేతికి అందే జీతం 25,000 రూపాయలు ఉండాలి.
4. మీకు చెల్లుబాటు అయ్యే బ్యాంక్ ఖాతా ఉండాలి.
5. మీ సిబిల్ స్కోర్ 650 లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండాలి.
వడ్డీ ఎంత?
పాన్ కార్డ్ ద్వారా, మీరు కనీసం 50,000 రూపాయలు, గరిష్టంగా 5 లక్షల రూపాయల వరకు రుణం పొందవచ్చు. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, పాన్ కార్డ్ ద్వారా తక్షణ రుణం పొందవచ్చు. ఈ రుణం 24 గంటల్లో అందుతుంది. మీరు పాన్ కార్డ్పై కేవలం వ్యక్తిగత రుణం మాత్రమే పొందగలరు కాబట్టి, వడ్డీ రేటు కూడా వ్యక్తిగత రుణాల మాదిరిగానే ఉంటుంది. ప్రస్తుతం, చాలా బ్యాంకులు వ్యక్తిగత రుణాలపై 11 నుండి 12శాతం వడ్డీని వసూలు చేస్తున్నాయి. అయితే, మీ సిబిల్ స్కోర్ను బట్టి, కొన్ని సందర్భాల్లో మీ పాన్ కార్డ్ ద్వారా తీసుకున్న రుణానికి మీరు 14శాతం వరకు వడ్డీ చెల్లించవలసి రావచ్చు.
ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
ముందుగా, మీరు పాన్ కార్డ్ని ఉపయోగించి తక్షణ రుణాలు అందించే బ్యాంకులను కనుగొనాలి. ఆ తర్వాత, మీరు ఈ బ్యాంకులు అందించే వడ్డీ రేట్లు, ఇతర రుణ సంబంధిత సమాచారాన్ని తనిఖీ చేయాలి.
దీనివల్ల మీరు మీ కోసం ఉత్తమమైన ఆఫర్ను ఎంచుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత, బ్యాంక్ వెబ్సైట్ను సందర్శించి, తక్షణ రుణం (ఇన్స్టంట్ లోన్) ఎంపికపై క్లిక్ చేయండి. ఆ తర్వాత మీరు బ్యాంక్ వెబ్సైట్లో కోరిన సమాచారాన్ని అందించి నమోదు చేసుకోవాలి.
నమోదు చేసుకున్న తర్వాత, మీరు మీ ఆధారాలను ఉపయోగించి లాగిన్ చేసి, రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మీరు కోరిన సమాచారం, పత్రాలను అందించాల్సి ఉంటుంది. చివరగా, మీరు రుణ మొత్తం, కాలపరిమితి, EMI వివరాలను సమీక్షించాలి. ధృవీకరణ తర్వాత, రుణ మొత్తం మీ బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేయబడుతుంది.
అవసరమైన పత్రాలు
పాన్ కార్డ్ మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను, మీ పేరు మీద ఉన్న ఏవైనా క్రియాశీల రుణాలను నిర్ధారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఆధార్ కార్డ్ మీ గుర్తింపు, చిరునామా రెండింటికీ రుజువుగా పనిచేస్తుంది. ఈ రెండు పత్రాలు మీ వద్ద ఉంటే, రుణం పొందడం చాలా సులభం అవుతుంది. ఓటర్ ఐడి, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదా యుటిలిటీ బిల్లు (విద్యుత్, నీరు, గ్యాస్), గత 3 నెలల బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కోరవచ్చు.
రుణాన్ని ఎలా తిరిగి చెల్లించాలి?
మీ పాన్ కార్డ్ ఉపయోగించి రుణం తీసుకున్న తర్వాత, తిరిగి చెల్లింపు ప్రక్రియ సాధారణ రుణాల మాదిరిగానే ఉంటుంది. మీరు ప్రతి నెలా EMI చెల్లించవలసి ఉంటుంది. ఆటో-డెబిట్ను కూడా సెటప్ చేసుకోవచ్చు. EMI చెల్లింపును కోల్పోతే జరిమానా విధించబడుతుంది. అదనపు ఛార్జీలు కూడా వర్తిస్తాయి.