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పత్తి రైతుల కోసం హిట్వీడ్ మ్యాక్స్పై క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టిన గోద్రెజ్ ఆగ్రోవెట్
భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ఫార్మ్-టు-ప్రోటీన్ వేదికలలో ఒకటైన గోద్రెజ్ ఆగ్రోవెట్ లిమిటెడ్, పంట పెరుగుదల యొక్క కీలకమైన తొలి దశలలో పత్తి రైతులను సకాలంలో, సమర్థవంతమైన రీతిలో కలుపు నివారణ పద్ధతులను అవలంబించేలా ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో తమ సెలెక్టివ్ హెర్బిసైడ్ అయిన హిట్వీడ్ మ్యాక్స్ పై క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్ను ప్రకటించింది.
ఈ కార్యక్రమం కింద హిట్వీడ్ మ్యాక్స్ను కొనుగోలు చేసే రైతులు హామీతో కూడిన క్యాష్బ్యాక్ రివార్డులను పొందవచ్చు. ఇది శాస్త్రీయంగా సిఫార్సు చేయబడిన పంట రక్షణ పరిష్కారాల వాడకాన్ని ప్రోత్సహిస్తూనే రైతులకు ప్రత్యక్ష ఆర్థిక ప్రయోజనాన్ని సైతం అందిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం సరళంగా, అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా రూపొందించబడింది. దీనివల్ల రైతులు సులభంగా ఉపయోగించగల టచ్పాయింట్ల ద్వారా దీనిలో పాల్గొని, తమకు లభించే రివార్డులను నేరుగా తమ బ్యాంకు ఖాతాలలోనే పొందవచ్చు.
హిట్వీడ్ మ్యాక్స్ అనేది పత్తి కోసం పంట మొలకెత్తిన తర్వాత వాడే ఒక ఎంపిక చేయబడ్డ హెర్బిసైడ్. ఇది గడ్డి , వెడల్పాటి ఆకులు కలిగిన కలుపు మొక్కలు రెండింటిపైనా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. కలుపు మొక్కలు 2-3 ఆకుల దశలో ఉన్నప్పుడు, ప్రతి పంపుకు 70 మిల్లీలీటర్ల చొప్పున దీనిని పిచికారీ చేయాల్సిందిగా సిఫార్సు చేయబడింది. ఇది కచ్చితమైనరీతిలో సమర్థవంతమైన కవరేజీని అందిస్తుంది. ఈ కీలకమైన పెరుగుదల దశలో సకాలంలో పిచికారీ చేయడం వల్ల పంట-కలుపు మొక్కల మధ్య పోటీ తగ్గుతుంది. పంట బాగా నిలదొక్కుకోవడంలో, దిగుబడి సామర్థ్యాన్ని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.
ఈ కార్యక్రమంపై గోద్రేజ్ ఆగ్రోవెట్ లిమిటెడ్, క్రాప్ కేర్ బిజినెస్ సీఈఓ రాజవేలు ఎన్.కె. మాట్లాడుతూ పత్తి ఉత్పాదకతను మెరుగుపరచడానికి సరైన సమయంలో సమర్థవంతమైన పద్దతిలో కలుపు నివారణ కార్యక్రమాలను చేపట్టడం కీలకం. హిట్వీడ్ మ్యాక్స్పై ఈ క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్తో మేము రైతులకు నిరూపితమైన పరిష్కారంతో పాటు, సిఫార్సు చేయబడిన వ్యవసాయ పద్ధతులను సకాలంలో అవలంభించేలా ప్రోత్సహించే స్పష్టమైన ప్రోత్సాహకాన్ని కూడా అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము అని అన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో రైతులు రెండు సులభమైన మార్గాల ద్వారా పాల్గొనవచ్చు. రైతులు ప్రచార సామగ్రిపై అందుబాటులో ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా గానీ లేదా ప్రోమో కోడ్ను స్వీకరించడానికి మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వడం ద్వారా గానీ పాల్గొనవచ్చు. అదనంగా, ఇప్పటికే ఉన్న హిట్వీడ్ మ్యాక్స్ వినియోగదారులు సీజన్కు ముందే ముందస్తుగా ఆమోదించబడిన ప్రోమో కోడ్ సందేశాలను పొందవచ్చు. హిట్వీడ్ మ్యాక్స్ను కొనుగోలు చేసిన తర్వాత, రైతులు ఉత్పత్తి బాటిల్పై ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి, త్వరిత ధృవీకరణ ప్రక్రియను పూర్తి చేసి, తమ ముందుగా ఆమోదించబడిన క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్ను చూడవచ్చు. ఆ తర్వాత సౌకర్యవంతమైన అనుభవాన్ని పొందుతూ రివార్డును రీడీమ్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ కార్యక్రమం ద్వారా గోద్రేజ్ ఆగ్రోవెట్ ఉత్పత్తి పనితీరును ప్రత్యక్ష రైతు ప్రోత్సాహకాలతో అనుసంధానించటంతో పాటుగా అత్యుత్తమ కలుపు నివారణ పద్ధతులపై మరింత అవగాహనను పెంచటం,వాటిని అవలంబించేలా ప్రోత్సహించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఉత్పాదకత, లాభదాయకత మరియు మొత్తం వ్యవసాయ ఫలితాలను మెరుగుపరిచే వినూత్న పంట సంరక్షణ పరిష్కారాలు, రైతు-కేంద్రిత కార్యక్రమాల ద్వారా భారతదేశంలోని రైతులకు అండగా నిలిచేందుకు ఈ సంస్థ కృషి చేస్తోంది.
Manchu Lakshmi: క్రియేటర్స్ కు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కు మధ్య తేడా ఉంది :మంచు లక్ష్మి
ఆహా ఓటీటీ టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ పేరుతో మరో ఇన్నోవేటివ్ షోను మన ముందుకు తీసుకొస్తోంది. జూలై 3వ తేదీ నుంచి ఈ షో ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. మంచు లక్ష్మి, వైవా హర్ష, రశ్మి ఈ కార్యక్రమానికి జ్యూరీగా వ్యవహరించనున్నారు. గ్రాండ్ పా కిచెన్ టీమ్, సింధు, దియాన వండర్ వుమెన్, అమృత ఫ్యాషనిస్టా, రవి యోలో గయ్, అనిరుధ్ అండ్ ప్రవీణ, ద దబిడి దిబిడి కపుల్, గౌతమ్ ఉత్తరాంధ్ర మెరుపు, అఖిల్ జాక్సన్ టాప్ తెలుగు ఇన్ఫుయెన్సర్ టైటిల్ కోసం పోటీ పడుతున్నారు. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ షో కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది.
సినిమా అనేది చౌకైన వినోద సాధనం, పాప్కార్న్, స్నాక్స్ ధరలు తగ్గితే? చెర్రీ
పెద్ది సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాల సమయంలో, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ చేసిన కామెంట్స్ డిజిటల్ వేదికలపై పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. భారతదేశంలో సినిమా అనేది అత్యంత చౌకైన వినోద సాధనమని, ప్రేక్షకులు కలిసి ఆస్వాదించగలిగే గొప్ప అనుభవాలలో ఇదొకటని ఆయన పేర్కొన్నారు. మల్టీప్లెక్స్లలో పాప్కార్న్, స్నాక్స్ ధరలు విపరీతంగా పెంచారని, వాటిని తగ్గిస్తే థియేటర్ అనుభవం మరింత మెరుగ్గా ఉంటుందని చెర్రీ చెప్పినప్పటికీ, ఆయన వ్యాఖ్యలోని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం సాధారణ సినీ ప్రేక్షకులలో చాలామందికి నచ్చలేదు.
సెన్సార్ తో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంది, రోజు రోజుకూ కలెక్లన్లు పెరుగుతున్నాయి : దీవాన నిర్మాతలు
హీరో హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మించారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయయ్యారు. ఈ నెల 20న థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "దీవాన" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర సక్సెస్ గురించి ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు ప్రొడ్యూసర్స్ శ్రీదేవి కార్యంపూడి, వాసుదేవ్ కొప్పినేని.
Varma: పదహారేళ్ళ తర్వాత రీ రిలీజ్ కాబోతున్న రామ్ గోపాల్ వర్మ రక్త చరిత్ర
మాఫియా, హారర్, సస్పెన్స్ చిత్రాలను తీయడంతో పాటు యథార్థ ఘటనల నేపథ్య చిత్రాలను తెరకెక్కించడంలో రామ్ గోపాల్ వర్మది ఓ ప్రత్యేక శైలి. ఒకప్పుడు రాయలసీమ ఫ్యాక్షనిజంలో బద్ద శత్రువులైన రెండు వేర్వేరు గ్రూపులు అయిన పరిటాల రవి, మద్దెల చెరువు సూరిలకు సంబంధించిన యథార్థ ఘటనల ఆధారంగా రామ్ గోపాల్ వర్మ రూపొందించిన 'రక్త చరిత్ర' చిత్రం 2010లో విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే.
దేవుడి అస్థిత్వాన్ని ప్రశ్నింస్తే బతికే హక్కు లేదని చెప్పే వసుదేవసుతం ట్రైలర్
ఒరిస్సాలోని వాసుదేవుని ఆలయం చుట్టూ తిరిగే కథ తో వసుదేవసుతం చిత్రం రూపొందుతోంది. ఈ సినిమాలో మాస్టర్ మహేంద్రన్, అంబికా వాణి జంటగా నటించారు. ఇప్పటి వరకు మూవీ నుంచి రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ సినిమాని జూలై 10న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇక ప్రమోషన్స్లో భాగంగా మంగళవారం నాడు ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు. రెయిన్బో సినిమాస్, ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మాణంలో వైకుంఠ్ బోను తెరకెక్కించిన చిత్రం.