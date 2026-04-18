శనివారం, 18 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 18 ఏప్రియల్ 2026 (17:43 IST)

పరిశ్రమలకు అవసరమైన మహిళల ప్రతిభను బలోపేతం చేసేందుకు అగ్రోవెట్ దిశ కార్యక్రమం

image
పరిశోధన, అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించిన ప్రముఖ ఆహార, వ్యవసాయ వ్యాపార సంస్థ అయిన గోద్రెజ్ అగ్రోవెట్ లిమిటెడ్, ఇవాళ తన మూడో ఎడిషన్ ఉమెన్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సమ్మిట్ వేదికగా దిశ అనే మహిళా కెరీర్ యాక్సిలరేటర్ ప్రోగ్రామ్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. అందరినీ కలుపుకునిపోయేలా, భవిష్యత్తు అవసరాలకు తగినట్టుగా వ్యవసాయ రంగంలో నైపుణ్యం కలిగిన వారిని తయారు చేయాలనే కంపెనీ నిబద్ధతను ఈ కార్యక్రమం మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
 
గోద్రెజ్ అగ్రోవెట్ చేపట్టిన సీఎస్‌ఆర్ చొరవ అయిన ఈ దిశ కార్యక్రమం బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్, దానికి అనుబంధ విభాగాల్లో విద్యను అభ్యసిస్తున్న మహిళల్లో ఉపాధి అవకాశాలను పెంచేలా ఒక క్యాంపస్-టు-కార్పొరేట్ ఫినిషింగ్ స్కూల్ తరహాలో రూపొందింది. ఇది సేల్స్, కమ్యూనికేషన్, వృత్తిపరమైన సన్నద్ధత వంటి రంగాలలో పరిశ్రమకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను పెంపొందించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. తద్వారా వారు తమ వృత్తిపరమైన కెరీర్‌ను సులభంగా ప్రారంభించడానికి వీలవుతుంది. 1M1B ఫౌండేషన్, ఇక్కా లెర్నింగ్ ఫౌండేషన్ భాగస్వామ్యంతో అమలు అవుతున్న ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఇప్పటికే తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక వ్యాప్తంగా 276 మందికి పైగా మహిళా విద్యార్థినులు శిక్షణ పొందారు. వీరిలో పలువురు ప్రముఖ సంస్థలలో ఉద్యోగాలు కూడా సాధించారు.
 
ఈ కార్యక్రమ ప్రారంభం సందర్భంగా గోద్రెజ్ అగ్రోవెట్ ఎండీ- సీఈఓ సునీల్ కటారియా మాట్లాడుతూ, భారతదేశ వ్యవసాయం మరియు దాని అనుబంధ రంగాలు స్థిరమైన వృద్ధి, ఉత్పాదకత, గ్రామీణ అభివృద్ధిని సాధించాలనే లక్ష్యంతో ప్రస్తుతం ఒక కీలక దశలో ఉన్నాయి. ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి పరిశ్రమకు అవసరమైన నైపుణ్యం కలిగిన వారిని ప్రోత్సహించడం చాలా ముఖ్యం. దిశ కార్యక్రమం ద్వారా నైపుణ్యం కలిగిన మహిళా నిపుణులను మేం సిద్ధం చేస్తున్నాము. మన దేశ జనాభాలో దాదాపు 50 శాతం మంది ఆధారపడిన ఈ రంగంలో వారు అర్థవంతమైన పాత్రలు పోషించడానికి, మద్దతు ఇవ్వడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అని పేర్కొన్నారు.
 
గోద్రెజ్ ఇండస్ట్రీస్ గ్రూప్ సస్టైనబిలిటీ మరియు సీఎస్ఆర్ హెడ్ పాక్జాన్ దస్తూర్ ఈ దిశ కార్యక్రమం గురించి మాట్లాడుతూ, గోద్రెజ్ ఇండస్ట్రీస్ గ్రూప్‌లో మేం ఏదైనా నిర్మించినా లేదా అభివృద్ధి చేసినా అందరినీ కలుపుకుని పోవడానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. మహిళలు నేరుగా వ్యవసాయ పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించి, మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందేలా చేయాలనే మా నిబద్ధతకు ఈ దిశ కార్యక్రమమే నిదర్శనం. కలిసి పని చేస్తే ఎంతటి ఫలితం ఉంటుందో ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ నిరూపించింది. ఇప్పటికే 33 శాతానికి పైగా మహిళలు వ్యవసాయ రంగంలో వివిధ ఉద్యోగాల్లో చేరడం మాకు గర్వంగా ఉంది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి అని చెప్పారు.
 
గోద్రెజ్ అగ్రోవెట్ సీహెచ్ఆర్ఓ మల్లిక ముత్రేజా మాట్లాడుతూ.. బలమైన, అందరినీ కలుపుకుని పోయే టీమ్‌ను తయారు చేయాలంటే వారి కెరీర్ మొదటి నుండి శిక్షణ ఇవ్వడం చాలా అవసరం. గోద్రెజ్ అగ్రోవెట్‌లో మహిళలు తమ కెరీర్ ప్రారంభ దశ నుండి నాయకత్వ స్థాయికి ఎదిగే వరకు మేం వారికి తోడుగా ఉంటాం. మా నియామక ప్రక్రియలు, ఇతర శిక్షణా కార్యక్రమాలతో పాటు దిశ వంటి చొరవలు మహిళల కెరీర్‌కు ఒక స్పష్టమైన మార్గాన్ని చూపిస్తాయి. భవిష్యత్తు అవసరాలకు తగినట్టుగా ఒక బలమైన శ్రామిక శక్తిని నిర్మించాలనే మా నిబద్ధతను ఇది తెలియజేస్తుంది అని పేర్కొన్నారు.
 
గోద్రెజ్ అగ్రోవెట్ వ్యవసాయ రంగంలో లక్ష మంది మహిళలను ప్రోత్సహించాలనే పెద్ద లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది. అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు ఈ దిశ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఇప్పటివరకు ఈ సంస్థ నైపుణ్య శిక్షణ, స్కాలర్‌షిప్‌లు, కెరీర్ ప్రారంభ దశలో ఇచ్చే ప్రోత్సాహం మరియు నాయకత్వ శిక్షణ వంటి వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా సుమారు 63.3 వేల మందికి పైగా మహిళలకు చేరువయ్యింది.

Adivi Sesh: నేను ఎందుకు సినిమాలు చేస్తున్నానో లాయర్ గుర్తు చేశాడు : అడివి శేష్

Adivi Sesh: నేను ఎందుకు సినిమాలు చేస్తున్నానో లాయర్ గుర్తు చేశాడు : అడివి శేష్అడివి శేష్ లేటెస్ట్ చిత్రం ‘డెకాయిట్’. మృణాల్ ఠాకూర్ హీరోయిన్‌గా నటించారు. శానిల్ డియో దర్శకత్వం వహించారు. అనురాగ్ కశ్యప్ కీలక పాత్ర పోషించారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో ఈ చిత్రాన్ని సుప్రియ యార్లగడ్డ నిర్మించగా, సునీల్ నారంగ్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఏప్రిల్ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం అద్భుతమైన రెస్పాన్స్‌తో విమర్శకులు, ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకుని సక్సెస్‌ఫుల్‌గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ థాంక్స్ మీట్ నిర్వహించారు.

Ravibabu: చైల్డ్ ను కాపాడేందుకు రవిబాబు ఏం చేశాడనే పాయింట్ తో రేజర్ ట్రైలర్ రిలీజ్

Ravibabu: చైల్డ్ ను కాపాడేందుకు రవిబాబు ఏం చేశాడనే పాయింట్ తో రేజర్ ట్రైలర్ రిలీజ్అవసరంలో ఉన్నవారికి దేవుడు రక్షకుడిగా దేవదూతను పంపుతాడని అంటారు. కానీ మరణం వెంబడిస్తూనే ఉండి, తప్పించుకోవడం అసాధ్యమయ్యే సమయంలో అదే దేవదూత విధ్వంసానికి ప్రతీకగా మారుతుంది. కరుణ మాయమైతే మిగిలేది కేవలం ఆగ్రహం మాత్రమే. తనకు కావాల్సిన వారిని కాపాడేందుకు కోపం, క్రోధం, కలహం, విధ్వంసం అన్నీ కలిసి ‘రేజర్’గా మారుతుంది

Tharun Bhascker: జింగాలా సాంగ్ కు డాన్స్ వేసిన గాయపడ్డ సింహం

Tharun Bhascker: జింగాలా సాంగ్ కు డాన్స్ వేసిన గాయపడ్డ సింహంతరుణ్ భాస్కర్, రైటర్- డైరెక్టర్ కశ్యప్ శ్రీనివాస్‌తో కలిసి 'గాయపడ్డ సింహం' తో అలరించ బోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని పవన్ సదినేని సమర్పణలో, కళ్యాణ చక్రవర్తి మంథిన, భాను కిరణ్ ప్రతాప, విజయ్ కృష్ణ లింగమనేని, ఉమేష్ బన్సల్ సప్తస్వ మీడియా వర్క్స్, పిఓవి స్టోరీస్, జీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ల పై నిర్మించారు. ఫరియా అబ్దుల్లా, మానస చౌదరి కథానాయికలుగా నటించారు.

Nayanthara: సల్మాన్ ఖాన్, నయనతార చిత్రం ముంబైలో ప్రారంభం

Nayanthara: సల్మాన్ ఖాన్, నయనతార చిత్రం ముంబైలో ప్రారంభంసల్మాన్ ఖాన్–వంశీ పైడిపల్లి–దిల్ రాజు కాంబినేషన్ లో మోస్ట్ ఎవైటెడ్ ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ దశలోకి అడుగుపెట్టింది. ముంబైలో ఈ సినిమా చిత్రీకరణ ప్రారంభమవగా, కథానాయికగా నయనతార అధికారికంగా సెట్స్‌లో చేరారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై దిల్ రాజు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్, బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి ఫస్ట్ కొలాబరేషన్ కావడం విశేషం. ఈ కాంబినేషన్ ఇప్పటికే భారీ అంచనాలను సృష్టించగా, షూటింగ్ ప్రారంభంతో ఆ ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.

అక్షరాలకు ఆత్మ నింపిన కళాకారుడు వివ రెడ్డి కి చార్లీ చాప్లిన్ అవార్డు

అక్షరాలకు ఆత్మ నింపిన కళాకారుడు వివ రెడ్డి కి చార్లీ చాప్లిన్ అవార్డుహైదరాబాద్‌: సినిమా తెరపై కనిపించే ప్రతి అక్షరానికి ఒక జీవం ఉంటే, ఆ జీవానికి రూపం ఇచ్చే కళాకారుడు వివ రెడ్డి (విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి మావూరపు). అక్షరాలను అలంకరించే చేతి గీతల్లో భావాలను పలికించగల అరుదైన సృజనాత్మకతకు ప్రతీకగా నిలిచిన ఆయనకు, ప్రపంచ హాస్య చక్రవర్తి చార్లీ చాప్లిన్ 137వ జయంతి సందర్భంగా ప్రతిష్ఠాత్మక చార్లీ చాప్లిన్ అవార్డు లభించింది.

శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడే గుమ్మడి గింజలు

శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడే గుమ్మడి గింజలుగుమ్మడి కాయలలో పోషకాలు, విటమిన్స్, మినరల్స్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. గుమ్మడి గింజలు తింటుంటే కలిగే 7 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడుకోవాలంటే గుమ్మడి గింజలు తినడం మంచిదని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. గుమ్మడి గింజలు క్యాన్సర్ నివారిణిగా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. ప్రొస్టేట్ గ్రంథుల వాపును తగ్గించడానికి వైద్య పరంగా గుమ్మడి కాయ సరిపోతుంది. గుమ్మడి తీసుకోవడం వలన చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తులకు మేలు జరుగుతుంది. రక్తంలోని గ్లూకోజ్‌ను బాగా తగ్గిస్తుంది. గుమ్మడి గింజల నుంచి తీసిన నూనెను ఉపయోగించడం వలన అధిక రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది.

విక్టోరియా సీక్రెట్ ఇండియా బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తృప్తి దిమ్రీని ప్రకటించిన అప్పారెల్ గ్రూప్

విక్టోరియా సీక్రెట్ ఇండియా బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తృప్తి దిమ్రీని ప్రకటించిన అప్పారెల్ గ్రూప్హైదరాబాద్: ప్రముఖ గ్లోబల్ ఫ్యాషన్, లైఫ్‌స్టైల్ రిటైల్ సంస్థ అప్పారెల్ గ్రూప్ తమ ప్రయాణంలో మరో కీలక అడుగు వేసింది. ఫేమస్ బ్రాండ్ విక్టోరియా సీక్రెట్ ఇండియాకు మొట్టమొదటి బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తృప్తి దిమ్రీని ఎంపిక చేసినట్లు ప్రకటించింది. మహిళల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతూ, వారి అందాన్ని, వ్యక్తిత్వాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునే గ్లోబల్ బ్రాండ్స్ విక్టోరియా సీక్రెట్, పింక్. తాజాగా ఇవి భారతదేశంలో తమ సమ్మర్ సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్‌ను లాంచ్ చేశాయి. బ్రాండ్ కొత్త లోకల్ అంబాసిడర్ తృప్తి దిమ్రీ ఈ క్యాంపెయిన్‌లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నారు.

కాలేయ వ్యాధి క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్నాయి, చికిత్స ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్

కాలేయ వ్యాధి క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్నాయి, చికిత్స ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్తగినంతగా గుర్తించబడని కాలేయ ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని భారతదేశం ఎదుర్కొంటోంది. ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, NAFLD (మద్యపానం-రహిత కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి) జనాభాలో 9% నుండి 32% మందిని ప్రభావితం చేస్తోంది. అంటే దాదాపు ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరిపై దీని ప్రభావం ఉంటోంది. దీనిని ప్రస్తుతం ఒక నిశ్శబ్ద మహమ్మారిగా గుర్తిస్తున్నారు. కాలేయ సంబంధిత వైద్య పరిస్థితులు ఇప్పటికే మొత్తం మరణాలలో 66% కంటే ఎక్కువ వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.

భరించలేని సయాటికా నొప్పి తగ్గేందుకు ఇంటి చిట్కాలు

భరించలేని సయాటికా నొప్పి తగ్గేందుకు ఇంటి చిట్కాలుసయాటికా(Sciatica) అనేది వెన్నెముక కింది భాగం నుండి మొదలై కాలి చివరి వరకు పాకే నొప్పి. ఇది చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపించినప్పటికీ, ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు మరియు వ్యాయామాల ద్వారా మంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. సయాటికా నొప్పి తగ్గడానికి పాటించవలసిన ముఖ్యమైన చిట్కాలు ఏమిటో చూద్దాము. వేడి, చల్లని ప్యాక్స్, ఇది తక్షణ ఉపశమనానికి బాగా పనిచేస్తుంది. నొప్పి మొదలైన మొదటి 2-3 రోజులు ఐస్ ప్యాక్ వాడండి. ఇది వాపును, మంటను తగ్గిస్తుంది. నొప్పి వచ్చిన చోట వేడి నీళ్ల బ్యాగుతో కాపడం పెట్టండి. ఇది రక్త ప్రసరణను పెంచి, కండరాల బిగువును తగ్గిస్తుంది.

మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన ఘనత: అత్యంత క్లిష్టమైన గుండె, భారీ కణితి శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతం

మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన ఘనత: అత్యంత క్లిష్టమైన గుండె, భారీ కణితి శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతంహైదరాబాద్, ఏప్రిల్ 2026: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన మరియు క్లిష్టమైన రెండు పీడియాట్రిక్ కేసులను వైద్యులు విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ కేసులు అధిక నైపుణ్యం, ఖచ్చితత్వం అవసరమైనవిగా వైద్యులు తెలిపారు. 8 సంవత్సరాల బాలిక (బరువు: 21.2 కిలోలు) శ్వాసలో ఇబ్బంది, మెడ నొప్పితో ఆసుపత్రికి వచ్చింది. మెడ మరియు స్పైన్‌కు ఎంఆర్‌ఐ పరీక్షలు నిర్వహించగా, ఛాతి వెనుక భాగంలో 11.6 x 10.6 x 8.7 సెం.మీ పరిమాణంలో భారీ కణితి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ కణితి ప్రధాన రక్తనాళాలు, ముఖ్యంగా అయోర్టా, మరియు స్పైనల్ కాల్‌కు అత్యంత సమీపంగా ఉండటంతో పరిస్థితి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారింది.
