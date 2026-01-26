Gold at record high: రూ.1.58 లక్షలు దాటిన బంగారం ధరలు
బంగారం ధర తొలిసారిగా ఔన్స్కు 5,000 వేల డాలర్లు (10 గ్రాములకు రూ. 1.58 లక్షలు) దాటి రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. ఈ రేటు పెరుగుదల చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలిచింది. వెండి కూడా అదే బాటలో పయనించింది. ఔన్స్కు $100-$105 చుట్టూ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎగబాకింది.
2025లో ఇప్పటికే బలమైన పనితీరు నుండి పదునైన లాభాలు విస్తరించాయి. అయితే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ భారీగా పెరిగి సరికొత్త గరిష్ఠాలను చేరుకోవడం ఆందోళన కలిగించే విషయమే. ఉక్రెయిన్, గాజాలో వివాదాలు, వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోపై అమెరికా చర్యలు వంటి భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు బంగారం ధరలను పెంచుతున్నాయి.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాణిజ్య విధానాలు కూడా మార్కెట్లను కుదిపేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చైనాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటే కెనడాపై 100% సుంకం విధిస్తానని ఆయన బెదిరించిన తర్వాత. ఈ అనిశ్చితి పెట్టుబడిదారులను బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాల వైపు నడిపిస్తోంది.
ఇకపోతే.. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఈరోజు పసిడి ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం రేటు ఏ మార్పు లేకుండా 10 గ్రాములకు రూ.1,46,900 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇక 24 క్యారెట్ల మేలిమి గోల్డ్ రేటు ఏ మార్పు లేకుండా తులానికి రూ.1,60,260 వద్ద అమ్ముడవుతోంది.
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి రేటు రూ.3,65,000 వద్ద ట్రేడవుతోంది. గత రెండు రోజుల్లోనే కిలో వెండి రూ.25000 మేర పెరిగిన సంగతి తెలిసిందే.