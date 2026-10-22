Gold Falls: భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. కారణం ఏంటంటే?
ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో గురువారం నాడు బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. దీనికి ప్రధాన కారణాలు మార్కెట్లో డిమాండ్ బలహీనంగా ఉండటం, పాల్గొనేవారు పెద్ద ఎత్తున విక్రయాలకు మొగ్గు చూపడం. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో, డిసెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన బంగారం కాంట్రాక్టులు రూ. 1,724 (1.18 శాతం) తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,44,355 వద్ద ముగిశాయి. ఈ క్రమంలో 1,474 లాట్ల వ్యాపారం జరిగింది.
బంగారం ధరలు తగ్గడానికి మార్కెట్లో డిమాండ్ తక్కువగా ఉండటమే కారణమని విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, న్యూయార్క్లో బంగారం ఫ్యూచర్స్ 1.28 శాతం తగ్గి, ఔన్సు ధర 4,087.75 అమెరికన్ డాలర్లకు చేరుకుంది.
మరోవైపు, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో వెండి ధరలు కూడా గణనీయంగా తగ్గాయి. డిసెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన వెండి కాంట్రాక్టులు రూ. 5,521 (2.64 శాతం) తగ్గి, కిలోకు రూ. 2,03,647 వద్ద ముగిశాయి. ఇందులో 2,591 లాట్ల వ్యాపారం జరిగింది.
మార్కెట్ పాల్గొనేవారు పెద్ద మొత్తంలో విక్రయాలు చేపట్టడం వల్ల వెండి ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగిందని విశ్లేషకులు తెలిపారు. అంతర్జాతీయంగా, న్యూయార్క్లో వెండి ధర 3.01 శాతం తగ్గి, ఔన్సు ధర 56.22 అమెరికన్ డాలర్లకు పడిపోయింది.