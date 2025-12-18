Silver Rates: బంగారం, వెండి ధరలు.. వెండి కిలో రూ.2 లక్షల్ని దాటేసింది..
బంగారం, వెండి ధరలు మిశ్రమ ధరలను నమోదు చేసుకున్నాయి. గురువారం దేశీయ స్పాట్ మార్కెట్లో బంగారం స్వల్పంగా పెరగగా, వెండి కిలోగ్రాముకు రూ. 2 లక్షల స్థాయిని దాటింది.ఇండియా బులియన్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ డేటా ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 157 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,32,474కి చేరింది.
అదేవిధంగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,21,346కి స్వల్పంగా పెరగగా, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 99,356గా ఉంది. బంగారంతో పోలిస్తే వెండి ధరలలో మరింత పెరుగుదల కనిపించింది. ఈ వెండి ధర కిలోగ్రాముకు రూ. 1,479 పెరిగి రూ. 2,01,120కి చేరి, దేశీయ మార్కెట్లో రూ. 2 లక్షల మైలురాయిని దాటింది.
దీనికి విరుద్ధంగా, మల్టీ-కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో ధరలు తగ్గాయి. ఫిబ్రవరి 5, 2026 గోల్డ్ కాంట్రాక్ట్ 0.50 శాతం తగ్గి రూ. 1,34,218కి చేరగా, మార్చి 5, 2026 సిల్వర్ కాంట్రాక్ట్ 1.19 శాతం తగ్గి రూ. 2,04,961కి పడిపోయింది. అంతర్జాతీయంగా కూడా ఈ వెండి, బంగారం నష్టాల్లోనే ట్రేడ్ అయ్యాయి.