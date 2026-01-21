బంగారం ధర రూ.1.6లక్షలు.. వెండి ధర రూ. 3.35 లక్షలు.. వామ్మో ధరలు పైపైకి
బంగారం, వెండి ధరలు పెరుగుదల కొనసాగించాయి. పసిడి ధర రూ. 7500 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1.6 లక్షలకు చేరగా, వెండి ధర రూ. 12,000 పెరిగి కిలోకు రూ. 3.35 లక్షలకు ఎగబాకింది. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తీవ్రమవడంతో, పెట్టుబడిదారులు ప్రభుత్వ బాండ్లకు దూరంగా ఉండటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర 4800 డాలర్లను దాటింది.
న్యూఢిల్లీ స్పాట్ మార్కెట్లో, బంగారం ధర మునుపటి సెషన్లోని రూ. 1,52,500 నుండి పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,60,000కి చేరింది. వెండి ధర సోమవారం నాటి రూ. 3,23,000 నుండి పెరిగి కిలోకు రూ. 3,35,000 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. ఎంసీఎక్స్ బులియన్ ధరలు ల్యాండింగ్ ధరతో పోలిస్తే భారీ ప్రీమియం పెరుగుదలను నమోదు చేయడంతో, ఒకే సెషన్లో బంగారం 3.38 శాతానికి పైగా పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,58,339కి చేరింది మరియు.
ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో వెండి రూ. 3,35,521కి పెరిగింది. ఈ పెరుగుదల కామెక్స్లో నమోదైన లాభాల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, బంగారం ఔన్సుకు 4800 డాలర్ల మార్కును దాటి, ఇంట్రాడేలో ఔన్సుకు 4885 డాలర్ల గరిష్ట స్థాయిని చూసింది. వెండి ఔన్సుకు 94.50 డాలర్ల రికార్డు గరిష్ట స్థాయిల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.