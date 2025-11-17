Gold Price 17 November 2025: బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయిగా..
అమెరికా డాలర్ బలపడటం, ప్రపంచ మార్కెట్లు బలహీనంగా ఉండటంతో సోమవారం దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. ఎంసీఎక్స్ వెండి డిసెంబర్ కాంట్రాక్టులు 0.38 శాతం తగ్గి కిలోకు రూ.1,55,424 వద్ద ఉన్నాయి. ఎంసీఎక్స్ వెండి డిసెంబర్ కాంట్రాక్టులు 0.38 శాతం తగ్గి కిలోకు రూ.1,55,424 వద్ద ఉన్నాయి.
డాలర్ ఇండెక్స్ 0.14 శాతం పెరిగి బంగారం డిమాండ్, ధరలపై ఒత్తిడి తెచ్చింది.
నవంబర్ 17వ తేదీ సోమవారం బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,25,080 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,14,650 పలుకుతోంది. ఒక కేజీ వెండి ధర రూ. 1,75,000 పలుకుతోంది.