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మీ వద్ద బంగారం వుందా..? ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ పని చేయొద్దు.. రూ.2లక్షల మార్కును?
మీ వద్ద బంగారం వుంటే అమ్మేయాలని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆలోచించకండి. బంగారం మీ వద్ద మీరే ఇక లక్షాధికారులు అంటున్నారు వాణిజ్య నిపుణులు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా డిమాండ్ పెరుగుతున్న తరుణంలో భవిష్యత్తులో బంగారం 8 గ్రాములు రూ.2లక్షల మార్కును తాకే అవకాశం వుందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
బంగారం ధరలు గత కొన్నేళ్లుగా జెట్ వేగంలో పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ బ్యాంకుల్లో బంగారం నిల్వలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ విడుదల చేసిన ఓ ప్రకటన ఇన్వెస్టర్లను ఆకర్షించింది. ఈ కారణంగా భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు 8 గ్రాములు రూ.2లక్షలను తాకే అవకాశం లేకపోలేదని టాక్ వస్తోంది. డబ్ల్యూజీసీ అధ్యయనం ప్రకారం ప్రపంచంలో 89 శాతం బ్యాంకులు వచ్చే 12 నెలల పాటు బంగారం నిల్వలపై దృష్టి పెడతాయని తెలుస్తోంది.
గత నాలుగేళ్లలో ఏడాదికి వెయ్యి టన్నుల బంగారాన్ని బ్యాంకులు కొనుగోలు చేశాయి. ఇంతకుముందు ఈ బంగారం కొనుగోళ్లు 500 టన్నుల మాత్రమే ఉన్నాయి. దీంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బంగారంపై క్రేజ్ పెరిగింది. ఇంకా వాటికి డిమాండ్ కూడా పెరుగుతూ వస్తోంది. ఇందుకు కారణం ప్రపంచ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు, యుద్ధం, ద్రవ్యోల్బణం, అమెరికా డాలర్ హెచ్చుతగ్గులతో బంగారంపై పెట్టుబడులు పెరిగాయి.
దీంతో పాటు బ్యాంకులు కూడా బంగారాన్ని నిల్వ చేయడం ప్రారంభించాయి. ఇలా బంగారం నిల్వలు పెరిగితే భవిష్యత్తులో బంగారం ధర 8 గ్రాములకు రెండు లక్షల రూపాయలకు చేరుకునే అవకాశం వుందని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ రేట్ల పెంపు ఎప్పుడు జరుగుతుందనేది చెప్పలేమని ఆర్థిక నిపుణులు అంటున్నారు.
Srinu Vaitla: శర్వా నంద్, డైరెక్టర్ శ్రీనువైట్ల సినిమాకు సన్నాహాలు
మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోన్న విష్ణు మంచు కన్నప్ప
డైనమిక్ హీరో విష్ణు మంచు గత ఏడాది ‘కన్నప్ప’ అంటూ ఆడియెన్స్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నారు. అవా ఎంటర్టైన్మెంట్స్, 24 ఫ్రేమ్స్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ల మీద ‘కన్నప్ప’ మూవీని డా. ఎం. మోహన్ బాబు నిర్మించిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖేష్ కుమార్ సింగ్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఇక ఈ ప్రాజెక్ట్లో అక్షయ్ కుమార్, మోహన్ లాల్, ప్రభాస్, కాజల్, బ్రహ్మానందం ఇలా ఎంతో మంది గొప్ప నటీనటులు కీలక పాత్రలను పోషించడంతో ప్యాన్ ఇండియా వైడ్గా క్రేజ్ను దక్కించుకుంది.
Sree Vishnu: ఒరియా పిల్లా.. అంటూ టీజ్ చేస్తున్న కామ్రేడ్ కళ్యాణ్
శ్రీ విష్ణు తన వెర్సటైల్ పెర్ఫార్మెన్స్, యూనిక్ కథలతో అలరిస్తున్నారు. ప్రతి సినిమాలోనూ హ్యూమర్ వుండేలా చూసుకునే శ్రీవిష్ణు తన లేటెస్ట్ ఫన్ఫుల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ‘కామ్రేడ్ కల్యాణ్’తో వస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని వెంకట్ ప్రెజెంట్ చేస్తుండగా, జానకిరామ్ మారెళ్ల దర్శకత్వం హిస్తున్నారు. వెంకటకృష్ణ కర్నాటి, సీతా కర్నాటి స్కంద వాహన మోషన్ పిక్చర్స్ ఎల్ఎల్పీ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు.
Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభం
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో చిత్రం "స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే" అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సినిమాను మరింత అద్భుతంగా ప్రేక్షకులకు అందించేందుకు సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా సంస్థ P[XL], Big Pix, Screen X, ICE, 4DX, MX4D వంటి ప్రీమియం లార్జ్ ఫార్మాట్ స్క్రీన్లలో విడుదల చేయనుంది. దీంతో అభిమానులు అత్యంత భారీ అనుభూతితో సినిమాను ఆస్వాదించే అవకాశం పొందనున్నారు.