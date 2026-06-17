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Written By సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (21:39 IST)

మీ వద్ద బంగారం వుందా..? ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ పని చేయొద్దు.. రూ.2లక్షల మార్కును?

gold
BY: సెల్వి
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (21:32 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (21:39 IST)
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మీ వద్ద బంగారం వుంటే అమ్మేయాలని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆలోచించకండి. బంగారం మీ వద్ద మీరే ఇక లక్షాధికారులు అంటున్నారు వాణిజ్య నిపుణులు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా డిమాండ్ పెరుగుతున్న తరుణంలో భవిష్యత్తులో బంగారం 8 గ్రాములు రూ.2లక్షల మార్కును తాకే అవకాశం వుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. 
 
బంగారం ధరలు గత కొన్నేళ్లుగా జెట్ వేగంలో పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ బ్యాంకుల్లో బంగారం నిల్వలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ విడుదల చేసిన ఓ ప్రకటన ఇన్వెస్టర్లను ఆకర్షించింది. ఈ కారణంగా భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు 8 గ్రాములు రూ.2లక్షలను తాకే అవకాశం లేకపోలేదని టాక్ వస్తోంది. డబ్ల్యూజీసీ అధ్యయనం ప్రకారం ప్రపంచంలో 89 శాతం బ్యాంకులు వచ్చే 12 నెలల పాటు బంగారం నిల్వలపై దృష్టి పెడతాయని తెలుస్తోంది. 
 
గత నాలుగేళ్లలో ఏడాదికి వెయ్యి టన్నుల బంగారాన్ని బ్యాంకులు కొనుగోలు చేశాయి. ఇంతకుముందు ఈ బంగారం కొనుగోళ్లు 500 టన్నుల మాత్రమే ఉన్నాయి. దీంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బంగారంపై క్రేజ్ పెరిగింది. ఇంకా వాటికి డిమాండ్ కూడా పెరుగుతూ వస్తోంది. ఇందుకు కారణం ప్రపంచ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు, యుద్ధం, ద్రవ్యోల్బణం, అమెరికా డాలర్‌ హెచ్చుతగ్గులతో బంగారంపై పెట్టుబడులు పెరిగాయి. 
 
దీంతో పాటు బ్యాంకులు కూడా బంగారాన్ని నిల్వ చేయడం ప్రారంభించాయి. ఇలా బంగారం నిల్వలు పెరిగితే భవిష్యత్తులో బంగారం ధర 8 గ్రాములకు రెండు లక్షల రూపాయలకు చేరుకునే అవకాశం వుందని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ రేట్ల పెంపు ఎప్పుడు జరుగుతుందనేది చెప్పలేమని ఆర్థిక నిపుణులు అంటున్నారు. 
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సెల్వి

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