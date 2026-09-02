భారీగా పతనమైన బంగారం, వెండి ధరలు - 3 రోజుల్లో రూ.6 వేలు తగ్గుదల
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ మార్కెట్లలో వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా కిందికి దిగివచ్చాయి. కిలో వెండిపై ఏకంగా రూ.10 వేలు తగ్గింది. అలాగే 24 క్యారెట్ల బంగారం తులంపై రూ.2680 మేరకు క్షీణించింది.
తాజా ధరల మార్పుతో హైదరాబాద్ నగరంలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.154090కి, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.141250కి చేరుతుంది. అదేవిధంగా కిలో వెండి ధర రూ.10 వేలు తగ్గి రూ.250000వద్ద స్థిరపడింది. గత మూడు రోజుల్లోనే పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ.6 వేలకు పైగా తగ్గడం గమనార్హం.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ పసిడి ధరలు కుప్పకూలుతున్నాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సుపై ఏకంగా 106 డాలర్లు తగ్గి 4323 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. స్పాట్ సిల్వర్ సైతం 3.20 శాతం నష్టపోయి ఔన్సు 64 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. ఈ ధరలు బుధవారం ఉదయం నాటివి మాత్రమేనని, మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి రోజులో మార్పులు ఉండొచ్చని బులియన్ మార్కెట్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.