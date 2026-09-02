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  4. Gold price relief as rates drop by 6000 rupees in three days
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

భారీగా పతనమైన బంగారం, వెండి ధరలు - 3 రోజుల్లో రూ.6 వేలు తగ్గుదల

gold
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (10:03 IST)
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తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ మార్కెట్లలో వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా కిందికి దిగివచ్చాయి. కిలో వెండిపై ఏకంగా రూ.10 వేలు తగ్గింది. అలాగే 24 క్యారెట్ల బంగారం తులంపై రూ.2680 మేరకు క్షీణించింది. 
 
తాజా ధరల మార్పుతో హైదరాబాద్ నగరంలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.154090కి, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.141250కి చేరుతుంది. అదేవిధంగా కిలో వెండి ధర రూ.10 వేలు తగ్గి రూ.250000వద్ద స్థిరపడింది. గత మూడు రోజుల్లోనే పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ.6 వేలకు పైగా తగ్గడం గమనార్హం. 
 
అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లోనూ పసిడి ధరలు కుప్పకూలుతున్నాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సు‌పై ఏకంగా 106 డాలర్లు తగ్గి 4323 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. స్పాట్ సిల్వర్ సైతం 3.20 శాతం నష్టపోయి ఔన్సు 64 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. ఈ ధరలు బుధవారం ఉదయం నాటివి మాత్రమేనని, మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి రోజులో మార్పులు ఉండొచ్చని బులియన్ మార్కెట్‌ వర్గాలు వెల్లడించాయి. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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