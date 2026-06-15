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  4. Gold price today: Will upside in gold prices continue Key levels to watch out for June 15, 2026 week
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 15 June 2026 (13:01 IST)

Gold price today: సరికొత్త ఆల్‌టైమ్ రికార్డును నమోదు చేసిన పసిడి ధరలు

Gold biscuits
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 15 Jun 2026 (12:59 IST) Updated: Mon, 15 Jun 2026 (13:01 IST)
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సాధారణంగా అంతర్జాతీయంగా ఉద్రిక్తతలు ఉన్నప్పుడు సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం ధరలు పెరుగుతుంటాయి. అయితే, ఇటీవల అమెరికా-ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్ధం అధికారికంగా ముగిసినట్లు ప్రకటన వచ్చినప్పటికీ, మార్కెట్లో గోల్డ్ రేట్లు తగ్గకపోగా భారీగా పెరగడం గమనార్హం.
 
పసిడి ధరలు సరికొత్త ఆల్‌టైమ్ రికార్డును నమోదు చేశాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావంతో దేశీయంగా నిలకడ లేకుండా సాగుతున్న పసిడి ధరలు సోమవారం భారీగా పెరిగాయి.

24 క్యారెట్ల (మేలిమి బంగారం) 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 2,450 పెరిగి, చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా రూ. 1,51,530 మార్కును తాకింది. అదేవిధంగా, ఆభరణాల తయారీకి ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర కూడా రూ. 2,250 మేర పెరిగి రూ. 1,38,900 వద్ద స్థిరపడింది.
 
బంగారంతో పాటే వెండి ధర కూడా మార్కెట్లో భారీగా పెరిగింది. కేవలం ఒక్క రోజులోనే కేజీ వెండిపై ఏకంగా రూ.10,000 పెరిగి, ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ. 2,80,000కు చేరుకుంది. 
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