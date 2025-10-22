నేల చూపులు చూస్తున్న బంగారం ధరలు, కానీ 2026లో 10 గ్రాములు లక్షన్నర
దీపావళి తర్వాత బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. బంగారం ఆల్ టైమ్ హై నుండి ₹5,677 తగ్గింది, వెండి రికార్డు హై నుండి ₹25,599 తగ్గింది. ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర అక్టోబర్ 22న ₹3,726 తగ్గి ₹1,23,907కి చేరుకుంది.
గతంలో, అక్టోబర్ 20న, ఇది ₹1,27,633గా ఉంది. అక్టోబర్ 17న, బంగారం ఆల్ టైమ్ హై ₹1,29,584కి చేరుకుంది. వెండి ధరలు ఒకే రోజులో ₹10,549 తగ్గి కిలోకు ₹1,52,501కి చేరుకుంది. గతంలో, వెండి కిలోకు ₹1,63,050గా ఉంది. అక్టోబర్ 14న వెండి ఆల్ టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయి ₹1,78,100కు చేరుకుంది.
ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు బంగారం ధర ₹47,745 పెరిగింది. డిసెంబర్ 31, 2024న, 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹76,162గా ఉంది, ఇప్పుడు అది ₹1,23,907కు చేరుకున్నది. ఇదే కాలంలో వెండి ధర కూడా ₹66,484 పెరిగింది. డిసెంబర్ 31, 2024న, ఒక కిలో వెండి ధర ₹86,017గా ఉంది, ఇప్పుడు అది కిలోకు ₹1,52,501కి చేరింది. 2026లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర లక్షన్నర రూపాయలకు చేరుకుంటుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.