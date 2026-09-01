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  4. Gold prices dropped slightly across the Telugu states of Hyderabad, Vijayawada, and Visakhapatnam
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (08:39 IST)

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తగ్గిన బంగారం ధరలు... కిలో వెండి ధర ఎంతంటే?

gold
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (08:39 IST)
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దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు మరోమారు తగ్గుముఖం పట్టాయి. గత వారం ఆఖరులో ప్రారంభమైన ఈ ధరల పతనం ప్రస్తుత వారం కూడా కొనసాగుతోంది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే అంచనాలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెంచుతోంది. ఈ ప్రభావంతోనే దేశీయంగానూ, బంగారం ధరలు క్రమంగా దిగివస్తున్నాయి. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ ధరల్లో తగ్గుదల కనిపించింది. 
 
హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లో మంగళవారం ఉదయం 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,56,760గా ఉంది. అలాగే, 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,43,690గా, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,17,570గా ఉంది. ఒక్క సోమవారమే 10 గ్రాముల బంగారంపై రూ.1400కు పైగా ధర తగ్గడం గమనార్హం. 
 
పసిడి బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా పయనిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నగరంలో కిలో వెండి ధర రూ.2,59,900 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలైన విజయవాడ, విశాఖపట్టణం, వరంగల్, గంటూరు, తిరుపతి, నెల్లూరు వంటి ప్రాంతాల్లో దాదాపు ఇవే ధరలు అమలవుతున్నాయి. అయితే, ఢిల్లీ, చెన్నై, బెంగుళూరు వంటి మెట్రో నగరాల్లో మాత్రం ధరల్లో స్వల్ప పెరుగుదల కనిపిస్తోది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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