తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తగ్గిన బంగారం ధరలు... కిలో వెండి ధర ఎంతంటే?
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు మరోమారు తగ్గుముఖం పట్టాయి. గత వారం ఆఖరులో ప్రారంభమైన ఈ ధరల పతనం ప్రస్తుత వారం కూడా కొనసాగుతోంది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే అంచనాలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెంచుతోంది. ఈ ప్రభావంతోనే దేశీయంగానూ, బంగారం ధరలు క్రమంగా దిగివస్తున్నాయి. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ ధరల్లో తగ్గుదల కనిపించింది.
హైదరాబాద్ మార్కెట్లో మంగళవారం ఉదయం 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,56,760గా ఉంది. అలాగే, 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,43,690గా, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,17,570గా ఉంది. ఒక్క సోమవారమే 10 గ్రాముల బంగారంపై రూ.1400కు పైగా ధర తగ్గడం గమనార్హం.
పసిడి బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా పయనిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నగరంలో కిలో వెండి ధర రూ.2,59,900 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలైన విజయవాడ, విశాఖపట్టణం, వరంగల్, గంటూరు, తిరుపతి, నెల్లూరు వంటి ప్రాంతాల్లో దాదాపు ఇవే ధరలు అమలవుతున్నాయి. అయితే, ఢిల్లీ, చెన్నై, బెంగుళూరు వంటి మెట్రో నగరాల్లో మాత్రం ధరల్లో స్వల్ప పెరుగుదల కనిపిస్తోది.